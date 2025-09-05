Northern Edition
Pacific Nations Cup

Teams named for third round of Asahi Super Dry Pacific Nations Cup 2025

DUNEDIN, NEW ZEALAND - APRIL 12: Caleb Muntz of the Fijian Drua looks on ahead of the round nine Super Rugby Pacific match between Highlanders and Fijian Drua at Forsyth Barr Stadium, on April 12, 2025, in Dunedin, New Zealand. (Photo by Joe Allison/Getty Images)

The 2025 Pacific Nations Cup is coming to a head, and while Tonga and Canada can only await their fate with one win and one loss each, Samoa, Japan and the USA each have one final chance to stake their claim on another semi-finals berth. Reigning champions Fiji are the only team guaranteed a spot in the semis after two rounds.

While the teams are in the hunt for Pacific Nations Cup glory, the sides not named Fiji or Japan are also seeking 2027 Rugby World Cup qualification. And round two may have seen Japan and Fiji send reminders that they are the heavyweights of the tournament, but round one threw up two upset wins, adding extra intrigue to round three.

Sacramento and Rotorua host the respective contests, with play moving to Denver and Utah for the finals after a one-week break.

Fixture
Pacific Nations Cup
Samoa
15 - 29
Full-time
Fiji
All Stats and Data

Samoa team to play Fiji

  1. AKI SEIULI
  2. PITA ANAE-AH SUE
  3. MICHAEL ALAALATOA
  4. BENJAMIN PETAIA NEE-NEE
  5. MICHAEL CURRY
  6. TALENI SEU
  7. ALAMANDA MOTUGA
  8. IAKOPO MAPU
  9. JOEL LAM
  10. RODNEY IONA
  11. TUNA TUITAMA
  12. HENRY TAEFU
  13. MELANI NANAI
  14. ELISAPETA ALOFIPO
  15. LOLAGI VISINIA

Reserves

16. LUTERU TOLAI
17. JARRED ADAMS
18. BRADLEY SO’O AMITUANAI
19. OLAJUWON NOA
20. MALAESAILI ELATO
21. CONNOR TUPAI
22. AJ ALATIMU
23. TOMASI ALOSIO

Fiji team to play Samoa

  1. HAEREITI HETET
  2. TEVITA IKANIVERE
  3. SAMU TAWAKE
  4. ISOA NASILASILA
  5. TEMO MAVANAVANUA
  6. ETONIA WACA
  7. KITIONE SALAWA
  8. ELIA CANAKAIVATA
  9. SIMIONE KURUVOLI
  10. CALEB MUNTZ
  11. PONIPATE LOGANIMASI
  12. SETA TAMANIVALU
  13. TUIDRAKI SAMUSAMUVODRE
  14. KALAVETI RAVOUVOU
  15. ISAIAH ARMSTRONG RAVULA

Reserves

16. ZURIEL TOGIATAMA
I7. MELI TUNI
18. MESAKE DOGE
19. MESARE VOCEVOCE
20. MOTIKAI MURRAY
21. PHILIP BASELALA
22. KEMU VALETINI
23. TANIELA RAKURO

Fixture
Pacific Nations Cup
USA
21 - 47
Full-time
Japan
All Stats and Data

USA team to play Japan

  1. Ezekiel Lindenmuth
  2. Kapeli Pifeleti
  3. Kaleb Geiger
  4. Marno Redelinghuys
  5. Jason Damm (C)
  6. Paddy Ryan
  7. Christian Poidevin
  8. Makeen Alikhan
  9. Ruben de Haas
  10. Chris Hilsenbeck
  11. Toby Fricker
  12. Tavite Lopeti
  13. Dominic Besag
  14. Rufus McLean
  15. Erich Storti

Reserves

16. Shilo Klein
17. Payton Telea-Illalio
18. Pono Davis
19. Tevita Naqali
20. Viliami Helu
21. Ethan McVeigh
22. Luke Carty
23. Mitch Wilson

Japan team to play USA

TBC

Comments on RugbyPass

D
DP 20 minutes ago
'This is it. A seat at the top table': Springbok Women head into 'uncharted territory'

We all know they are going to get absolutely smoked. I would like to see them score a couple of tries as they continue to evolve. Love how far they’ve come.

1 Go to comments
D
DP 21 minutes ago
Two doping charges levelled at Springbok Asenathi Ntlabakanye

And the Kiwis are all wife beaters, what a surprise.

2 Go to comments
B
BA 23 minutes ago
Black Ferns welcome back key duo from injury for World Cup quarter-final

Brunt and Tanya are both injured Risi had a player fall on her lower leg and limped around for awhile but she did play on so probably more rest as she is top dog at 9 Joseph could do with more game time

4 Go to comments
C
CG 53 minutes ago
Two doping charges levelled at Springbok Asenathi Ntlabakanye

The saffers are all Rio’s junkies, what a surprise

2 Go to comments
P
PickOllieMathisYeowRazorYouCoward 54 minutes ago
NPC team lists reveal two All Blacks backs released to play

No comparison (Ollie has a far superior skillset), and I know they probably won’t select him until next year at the earliest.

Which is a short sighted by our selectors.



...

23 Go to comments
F
Francisco Roldan 1 hour ago
How the All Blacks' synergy won the battle of Eden Park

I'm convinced that defenses contribute enormously to winning matches. With a solid defense, the attacker begins to pay a progressive mental toll. I've admired RSA's defense in recent years, but in the matches of 2025, being "stretched out to the edges" gave up a lot of space.

201 Go to comments
B
BA 2 hours ago
All Blacks rejig matchday 23, start Leroy Carter for Springbok sequel

no doubt he played a bit for the ABs 7s too straight out of school but didn’t play much last season as think might been injured he got the wheels

78 Go to comments
S
SC 2 hours ago
NPC team lists reveal two All Blacks backs released to play

LMAO. Are you seriously comparing Mathis to Richie McCaw?

A lot has changed to the structures of NZ Rugby since 2001.



...

23 Go to comments
S
SC 2 hours ago
All Blacks rejig matchday 23, start Leroy Carter for Springbok sequel

I think Razor really hoped that Tavatavanawai was going to be a impact bench player and he never really did much off the bench in his two 20 minute opportunities, in fact he kicked or passed every time rather than doing what he is best at- bulldozing runs up the middle.

At the same time, Tupaea took advantage of his opportunities off the bench and added impact, plus showed he could cover both 12 and 13.



...

78 Go to comments
S
SC 2 hours ago
All Blacks rejig matchday 23, start Leroy Carter for Springbok sequel

Jordan, McKenzie, and B. Barrett have all dropped high balls the past two tests. Single out Jordan if it makes you able to paint the narrative you want but Jordan has more good days under high ball than poor , same as McKenzie and Barrett (Jordan was immense in the Super Rugby Grand Final catching every high ball while McKenzie struggled for instance).

I would have selected Jordan at right wing, not because he is not an outstanding fullback as he clearly is, but because I want the best goal kicker on the pitch for 80 minutes and that is clearly McKenzie so he needs to be selected at fullback.



...

78 Go to comments
B
BP 2 hours ago
All Blacks will be licking their lips after hearing Bok's comments

Is this piece meant to publicise the 15s game? Why even mention 7s?

4 Go to comments
S
SC 3 hours ago
All Blacks rejig matchday 23, start Leroy Carter for Springbok sequel

All Super Rugby and NPC teams have GPS systems stitched into their jerseys that All Black coaches have access to.

78 Go to comments
H
Hammer Head 3 hours ago
All Blacks will be licking their lips after hearing Bok's comments

I’m licking my lips right now

4 Go to comments
N
NB 3 hours ago
How the All Blacks' synergy won the battle of Eden Park

I don’t know Fran, but it took SA half an hour to get with the intensity of the game and by then they were 17-3 adrift! They will be very annoyed they gave away two soft tries at the front end. Looking forward immensely to Wellington, if that Bok backline does gel it could be something special.😁

201 Go to comments
N
NB 3 hours ago
Why Australian rugby is on the rise with home World Cups looming

Yep I think you have to give Joe huge credit for the way he has approached the job, with long-terms aims in mind. Kudos.

I did make it Exeter last weekend, good game down there and more of a contest by the Scots than the score indicated.



...

70 Go to comments
N
NB 3 hours ago
Why Australian rugby is on the rise with home World Cups looming

I cannot be certain but I believe there was a powerplay towards the end of the appointment process, and part of LK’s deal may have been that he got a clean tilt at the RWC. I doubt he wanted to work as an assistant again.

70 Go to comments
D
Derek Murray 4 hours ago
Why Australian rugby is on the rise with home World Cups looming

I’m surprised to hear you say that. I thought RA did everything they could to keep him and the extension was a result of that effort, but also a demonstration that they failed.

70 Go to comments
P
PaPaRumple 4 hours ago
Jake White: Rassie's brave Boks call may spell the end for some

Bro this guy FL is the biggest troll on this site. Ignore him, I think he was touched by a South African man as a child and now has a chip on his shoulder or something. Or maybe it's just because he supports England who have all the money in world rugby but none of the trophies. Either way he is not worth wasting you time on.

10 Go to comments
F
Flankly 4 hours ago
All Blacks will be licking their lips after hearing Bok's comments

If both teams aren’t “licking their lips” then they are all in the wrong profession.

4 Go to comments
F
Francisco Roldan 4 hours ago
How the All Blacks' synergy won the battle of Eden Park

The Springboks are undoubtedly undergoing a process of change, both in their squad and in their approach to play, which limits the scope of their executions. In contrast, NZL has probably begun an upward curve that, like the Wallabies, is able to capitalize more effectively on RSA's weaknesses. I just finished watching the match in detail last night, and in my opinion, NZL adapted more quickly than RSA to the adverse weather conditions. RSA planned the week with the weather forecast spread out in the palm of their hand...?

201 Go to comments