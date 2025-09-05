Teams named for third round of Asahi Super Dry Pacific Nations Cup 2025
The 2025 Pacific Nations Cup is coming to a head, and while Tonga and Canada can only await their fate with one win and one loss each, Samoa, Japan and the USA each have one final chance to stake their claim on another semi-finals berth. Reigning champions Fiji are the only team guaranteed a spot in the semis after two rounds.
While the teams are in the hunt for Pacific Nations Cup glory, the sides not named Fiji or Japan are also seeking 2027 Rugby World Cup qualification. And round two may have seen Japan and Fiji send reminders that they are the heavyweights of the tournament, but round one threw up two upset wins, adding extra intrigue to round three.
Sacramento and Rotorua host the respective contests, with play moving to Denver and Utah for the finals after a one-week break.
Samoa team to play Fiji
- AKI SEIULI
- PITA ANAE-AH SUE
- MICHAEL ALAALATOA
- BENJAMIN PETAIA NEE-NEE
- MICHAEL CURRY
- TALENI SEU
- ALAMANDA MOTUGA
- IAKOPO MAPU
- JOEL LAM
- RODNEY IONA
- TUNA TUITAMA
- HENRY TAEFU
- MELANI NANAI
- ELISAPETA ALOFIPO
- LOLAGI VISINIA
Reserves
16. LUTERU TOLAI
17. JARRED ADAMS
18. BRADLEY SO’O AMITUANAI
19. OLAJUWON NOA
20. MALAESAILI ELATO
21. CONNOR TUPAI
22. AJ ALATIMU
23. TOMASI ALOSIO
Fiji team to play Samoa
- HAEREITI HETET
- TEVITA IKANIVERE
- SAMU TAWAKE
- ISOA NASILASILA
- TEMO MAVANAVANUA
- ETONIA WACA
- KITIONE SALAWA
- ELIA CANAKAIVATA
- SIMIONE KURUVOLI
- CALEB MUNTZ
- PONIPATE LOGANIMASI
- SETA TAMANIVALU
- TUIDRAKI SAMUSAMUVODRE
- KALAVETI RAVOUVOU
- ISAIAH ARMSTRONG RAVULA
Reserves
16. ZURIEL TOGIATAMA
I7. MELI TUNI
18. MESAKE DOGE
19. MESARE VOCEVOCE
20. MOTIKAI MURRAY
21. PHILIP BASELALA
22. KEMU VALETINI
23. TANIELA RAKURO
USA team to play Japan
- Ezekiel Lindenmuth
- Kapeli Pifeleti
- Kaleb Geiger
- Marno Redelinghuys
- Jason Damm (C)
- Paddy Ryan
- Christian Poidevin
- Makeen Alikhan
- Ruben de Haas
- Chris Hilsenbeck
- Toby Fricker
- Tavite Lopeti
- Dominic Besag
- Rufus McLean
- Erich Storti
Reserves
16. Shilo Klein
17. Payton Telea-Illalio
18. Pono Davis
19. Tevita Naqali
20. Viliami Helu
21. Ethan McVeigh
22. Luke Carty
23. Mitch Wilson
Japan team to play USA
TBC
