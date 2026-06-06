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Gallagher Premiership

Saracens player ratings vs Exeter Chiefs | 2025/26 Gallagher PREM

Fergus Burke of Saracens is tackled by Henry Slade of Exeter chiefs during the Gallagher PREM match between Exeter Chiefs and Saracens at Sandy Park on June 6, 2026 in Exeter, England. (Photo by Gaspafotos/MB Media/Getty Images)
Comments
1 Comment

Saracens player ratings: Sarries got off to a fast start but their efforts faded dramatically in the second period, where they were restricted to a consolation try from Nick Isiekwe and little else to crow about.

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Jamie George’s side looked sharp and threatening early on at Sandy Park and could easily have gone into the break with the lead. Instead, Exeter grew into the contest, took control after half-time and exposed a Saracens side that ran out of ideas, carriers and ultimately belief as the game slipped away, losing 32-12 in the end.

1. Eroni Mawi – 6
Part of a front row that struggled to generate much momentum after the opening exchanges. Replaced shortly after the restart as Saracens searched for answers.

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2. Jamie George – 6.5
A massive pump-up speech before kick-off set the tone. Led from the front during the better periods. Appeared to be impeded in the build-up to Exeter’s first try and was unable to complete the tackle on Max Norey. Generally solid before being withdrawn on 54 minutes.

3. Marcus Street – 6
Worked hard without making much impact. Saracens’ scrum never really established dominance and he was replaced at the interval.

4. Maro Itoje – 5.5
Busy as ever and tried to drag his side back into the fight when momentum swung away from them. A few good defensive interventions but not one of his more influential afternoons.

5. Hugh Tizard – 5
Plenty of graft but Exeter found ways through the middle of the field far too often after half-time. Replaced with 14 minutes remaining.

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6. Theo McFarland – 4.5
Fell off too many tackles during the opening 40 minutes. Improved slightly in that area after the break but never imposed himself physically before departing on 54 minutes.

7. Ben Earl – 7
Saracens’ most dangerous carrier in the first half. Consistently bent the line, beat defenders for fun and generated valuable front-foot ball. Two penalties against him knocked the score down slightly. Like the rest of the pack, he was starved of opportunities after the interval.

8. Tom Willis – 6.5
Carried relentlessly in the opening period and actually outstripped Earl for volume of carries. Quiet after half-time but produced a superb break on 70 minutes that eventually led to Saracens’ only score of the second half.

9. Charlie Bracken – 4.5
A difficult afternoon. His yellow card effectively extinguished any lingering hopes of a comeback and came during a period when Exeter were tightening the garrote.

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10. Fergus Burke – 6.5
Produced the moment of the first half for Sarries with a spellbinding break that looked set to create a try for Rotimi Segun before the TMO intervened. Mixed kicking display and missed a conversion early on. Still one of Saracens’ more threatening attacking players.

11. Rotimi Segun – 7.5
A constant menace out wide. Beat four defenders during a lively first half and looked capable of creating something every time he touched the ball. Unlucky to see a try ruled out following Burke’s break. One of Saracens’ brightest performers.

12. Olly Hartley – 5.5
Had some tidy moments in midfield but struggled to get involved once Exeter tightened their grip on proceedings.

13. Nick Tompkins – 5
A considerable step backwards after last week’s strong showing. Turned over possession twice during the opening period and later coughed up too much ball. Never really found rhythm in attack.

14. Tobias Elliott – 6.5
Finished brilliantly after seven minutes following excellent handling and a classy assist from Max Malins. Outstanding on the front foot and later supplied the final pass for Isiekwe’s try. Unfortunately his defensive work was a major weakness and Exeter targeted his channel with success.

15. Max Malins – 6.5
His beautifully quick assist created the opening try and he looked sharp throughout the first half. Offered composure under the high ball, including an excellent exit after Elliott called a mark.

Replacements – 5
Rhys Carre arrived early and Theo Dan added some energy around the field. Owen Farrell’s introduction briefly raised morale and he converted Isiekwe’s try, while Nathan Michelow made an eye-catching break in the build-up to that score. Isiekwe himself took his try well.


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Comments

1 Comment
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RL 7 days ago

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Comments on RugbyPass

J
Johnny Guitar 5 hours ago
Rob Baxter reveals surprising half time message in Chiefs' shock win

How many times have we watched such endings with selfish and stubborn forwards keeping the ball for nothing !? It reminded be Toulon-Stormers amlng the most recent examples

6 Go to comments
P
PMcD 5 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Personally I would have gone for Pollock over Fisilau but otherwise I agree with the rest.

3 Go to comments
R
RhinoRoc 6 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Pollock????????????

3 Go to comments
R
RoyceCoolidge 6 hours ago
Andy Farrell sticks around as uncertainty swirls around Irish rugby

‘For Ireland, nothing sharpens the mind better than a game against England’. Right. So why do Ireland hold the record for losses against England, then?

3 Go to comments
O
Over the sideline 6 hours ago
Dave Rennie and the search for a lucky All Blacks charm at 13

Yes. I think he will make the squad for France but not the 23. SA mid week games are perfect but Italy too I guess.

79 Go to comments
L
LondonAllBlack 7 hours ago
Is Tony Brown's move back to the All Blacks a sign of decreasing coaching talent?

This is very good news for All Black rugby and New Zealand.

21 Go to comments
A
AP 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I haven’t missed watching a Bok / AB test live since I’ve been watching rugby - 35 years. That has involved finding the oddest of expat bolt holes in places like Nigeria and Kazakhstan before streaming was even a thing. Weddings, christenings, you name it I have found a way. I still remember Fitzy smashing his fists into the turf when the AB’s won that last series, and where I was. Thirty years ago - and finally revenge is nigh! Who would’ve thought it.

450 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Sela holds his own but isn’t yet as destructive as Stuart or TdT at scrum time (he’s still got some size to add which is why I think Fasogbon deserves his chance with ENG at present). The other thing they lost was TdTs carry, he powers over from the pick and go, whereas Sela got held up.

Sela will get there but he’s got another 10KG to add on his frame to match them.



...

450 Go to comments
u
unknown 7 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Honourable mentions should go to Slade, Skinner and Varney from the Chiefs and Pollock and Hutchinson from Saints!

3 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Look forward to the discussion - if I was picking an England back row today, I personally would likely play Pepper (6), T Curry (7) and Pollock (8) . . . . But I actually think Borthers preferred back row is T Curry (6), B Curry (7), Earl (8) with Pepper & Pollock off the bench.

It’s a case of playing around with the combinations to find the right balance but Pepper & Pollock do have a very good ability to play off the bench.



...

450 Go to comments
T
Tk 7 hours ago
Vern Cotter opens up on the legacy of his Blues tenure

While clearly not the whole picture, I do feel that the Blues need to recruit a 10 to drive the team. Far too much chopping and changing over the years. ‘24 was notable in that Harry Plummer had significant game time and responsibility, he thrived and the title was won. Then Barrett was coming, Plummer saw the writing on the wall and left. An under performing BB mixed with an erratic Perofeta and very mixed results since.

6 Go to comments
D
DP 8 hours ago
Henry Pollock's positive change of behaviour pleases Phil Dowson

A really talented player , but constantly painting a target on his own back doesn’t serve his team well. ..I get that he capitalizes on the profile he has created. …But rugby is still a team sport ..

2 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

It’s like a world full of nothing but murky swamps P. Mostly upside down swamps 😉

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Hard to say atm P, let’s see how get on v France in the first round of the Nations Champs!

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

👍

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yep I didn’t get to the game eventually but will watch it later today. There was a feeling Exe could cause an upset before the game, and it looks like they showed why. Bath weakned their bench by moving the Tank up to start, sounds like they lost F/R effectiveness with the bench on?

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

See next piece P. There is no reason for Herny to challenge Ben Earl, they can play in the same team! Centre is an ongoing issue because of the uncertainty in what they want the 10 to do - and BJVR won’t be available in time for the Boks….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yes that is the remaining hurdle, and really Ire needs to get to a WC final to hammer home the point.

Agree about the TB signing, I know they’ve kinda passed it off as ‘everyone else will be staying any case’ - but how must Mike Blair be feeling?



...

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yez it has and France particular have recuited heavily from Aussie at age group level and into their academies….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

You’ll be enjoying life in August ans September then!

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