Saracens player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

Saracens player ratings: Saracens came close to pulling off a surprising victory over Bath at the Rec in the Investec Champions Cup on Saturday, eventually falling 32-21 after going in at the break with a 10-0 lead.
Just two weeks after losing 62-15 to the same side at the same place, this was a markedly different performance from Saracens, with plenty of stars standing up. Here’s how the players rated:
15 Elliot Daly – 5 Produced a beautifully weighted grubber early on that nearly unlocked Bath, but maybe didn’t produce enough of those moments, only carrying three times for 14 metres. Defensively he had a tough afternoon and was completely wrong-footed by Henry Arundell for one of the decisive scores, albeit while scrambling across. Showed glimpses, but not enough influence.
14 Noah Caluori – 7 One of Saracens’ brighter sparks. Often won his aerial contests, but didn’t manage to keep hold of the ball in the air, chiefly one occasion when chasing a kick-off which would have resulted in a try. His pass for Max Malins’ try was perfectly judged, and he took his own try superbly—stepping infield intelligently to improve the angle before finishing with strength. A lively return after his time in Champ Rugby last week.
13 Nick Tompkins – 6 Sharp and busy throughout. His carrying caused Bath problems, and an offload from the deck helped generate momentum for a key attacking sequence. Showed good vision late on with a neat pass to Burke in the build-up to Caluori’s try try.
12 Owen Farrell – 5 While he did apply some early defensive pressure, Farrell’s game management faltered. A missed kick to touch and a loose pass before half-time nearly proved costly, while defensively he was exposed—most notably when Ollie Lawrence powered through him. Just one carry for two metres and four missed tackles— the joint highest in the match — highlight his struggles defensively and lack of attacking influence. His distribution did help create Malins’ try, but overall, below his usual standards.
11 Tobias Elliott – 6 Showed intent with some sharp running lines, including a nice incision off the scrum-half. However, decision-making let him down at times—most notably opting to kick a loose ball instead of gathering it in a dangerous position.
10 Fergus Burke – 5 Linked play neatly and combined well with Farrell in patches, but struggled to impose himself on the game as Bath tightened their grip.
9 Charlie Bracken – 7.5 A real bright spot early on, showing sharp instincts to snipe from the back of a maul for Saracens’ opening try. Provided energy and tempo, though his influence waned as Bath took control.
1 Rhys Carré – 8 Dominant in the first half. Won key scrum penalties and consistently got the better of Archie Griffin, forcing the Bath tighthead off at the break. Also chipped in with a breakdown penalty and some powerful carries. Found life tougher against Thomas du Toit, but still one of Saracens’ standout performers.
2 Jamie George – 4 A difficult day in the lineout. Multiple crooked throws disrupted Saracens’ platform, and although conditions played a role, a 69 per cent success rate tells its own story. One ambitious long throw came off, but overall lacked accuracy.
3 Marcus Street – 5 A quieter showing compared to his opposite number. Held his own at times but couldn’t generate the same dominance as Carré on the other side. Subbed before the key second-half scrum shifts.
4 Maro Itoje – 8 A talismanic presence. Claimed multiple lineout steals, disrupted Bath’s maul, and produced a lively break through the middle that injected life into Saracens’ attack. Led from the front in both defence and breakdown pressure.
5 Hugh Tizard – 7 Put in a strong defensive shift. Early on, held Beno Obano up over the line and followed that with impressive maul defence to deny Bath. Industrious and physical throughout.
6 Theo McFarland – 5 Had moments, including a charge down, but discipline proved costly. Another charge down was ruled offside, and his overall impact was limited compared to his usual high standards.
7 Andy Onyeama-Christie – 5 Struggled to impose himself physically. Was brushed aside by Joe Cokanasiga in a key moment and spilled the ball with a clear scoring chance looming—an error that directly led to a Bath counter. A frustrating outing, but did put in 13 tackles, the most for his side.
8 Tom Willis – 7.5 Carried relentlessly and with real venom, repeatedly punching holes and making metres after contact. Outstanding carrying numbers: 16 carries (most in the match) for 50 metres and six defenders beaten. Showed impressive work rate to chase back during Bath’s length-of-the-field try, even if he lacked the pace to stop it. Also held du Toit up over the line in a big defensive moment late on.
