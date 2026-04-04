Investec Champions Cup

Saracens player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

Maro Itoje of Saracens looks on following defeat during the Investec Champions Cup match between Bath Rugby and Saracens at The Recreation Ground on April 04, 2026 in Bath, England. (Photo by David Rogers/Getty Images)

Saracens player ratings: Saracens came close to pulling off a surprising victory over Bath at the Rec in the Investec Champions Cup on Saturday, eventually falling 32-21 after going in at the break with a 10-0 lead.

Just two weeks after losing 62-15 to the same side at the same place, this was a markedly different performance from Saracens, with plenty of stars standing up. Here’s how the players rated:

15 Elliot Daly – 5
Produced a beautifully weighted grubber early on that nearly unlocked Bath, but maybe didn’t produce enough of those moments, only carrying three times for 14 metres. Defensively he had a tough afternoon and was completely wrong-footed by Henry Arundell for one of the decisive scores, albeit while scrambling across. Showed glimpses, but not enough influence.

14 Noah Caluori – 7
One of Saracens’ brighter sparks. Often won his aerial contests, but didn’t manage to keep hold of the ball in the air, chiefly one occasion when chasing a kick-off which would have resulted in a try. His pass for Max Malins’ try was perfectly judged, and he took his own try superbly—stepping infield intelligently to improve the angle before finishing with strength. A lively return after his time in Champ Rugby last week.

13 Nick Tompkins – 6
Sharp and busy throughout. His carrying caused Bath problems, and an offload from the deck helped generate momentum for a key attacking sequence. Showed good vision late on with a neat pass to Burke in the build-up to Caluori’s try try.

12 Owen Farrell – 5
While he did apply some early defensive pressure, Farrell’s game management faltered. A missed kick to touch and a loose pass before half-time nearly proved costly, while defensively he was exposed—most notably when Ollie Lawrence powered through him. Just one carry for two metres and four missed tackles— the joint highest in the match — highlight his struggles defensively and lack of attacking influence. His distribution did help create Malins’ try, but overall, below his usual standards.

11 Tobias Elliott – 6
Showed intent with some sharp running lines, including a nice incision off the scrum-half. However, decision-making let him down at times—most notably opting to kick a loose ball instead of gathering it in a dangerous position.

10 Fergus Burke – 5
Linked play neatly and combined well with Farrell in patches, but struggled to impose himself on the game as Bath tightened their grip.

9 Charlie Bracken – 7.5
A real bright spot early on, showing sharp instincts to snipe from the back of a maul for Saracens’ opening try. Provided energy and tempo, though his influence waned as Bath took control.

1 Rhys Carré – 8
Dominant in the first half. Won key scrum penalties and consistently got the better of Archie Griffin, forcing the Bath tighthead off at the break. Also chipped in with a breakdown penalty and some powerful carries. Found life tougher against Thomas du Toit, but still one of Saracens’ standout performers.

2 Jamie George – 4
A difficult day in the lineout. Multiple crooked throws disrupted Saracens’ platform, and although conditions played a role, a 69 per cent success rate tells its own story. One ambitious long throw came off, but overall lacked accuracy.

3 Marcus Street – 5
A quieter showing compared to his opposite number. Held his own at times but couldn’t generate the same dominance as Carré on the other side. Subbed before the key second-half scrum shifts.

4 Maro Itoje – 8
A talismanic presence. Claimed multiple lineout steals, disrupted Bath’s maul, and produced a lively break through the middle that injected life into Saracens’ attack. Led from the front in both defence and breakdown pressure.

5 Hugh Tizard – 7
Put in a strong defensive shift. Early on, held Beno Obano up over the line and followed that with impressive maul defence to deny Bath. Industrious and physical throughout.

6 Theo McFarland – 5
Had moments, including a charge down, but discipline proved costly. Another charge down was ruled offside, and his overall impact was limited compared to his usual high standards.

7 Andy Onyeama-Christie – 5
Struggled to impose himself physically. Was brushed aside by Joe Cokanasiga in a key moment and spilled the ball with a clear scoring chance looming—an error that directly led to a Bath counter. A frustrating outing, but did put in 13 tackles, the most for his side.

8 Tom Willis – 7.5
Carried relentlessly and with real venom, repeatedly punching holes and making metres after contact. Outstanding carrying numbers: 16 carries (most in the match) for 50 metres and six defenders beaten. Showed impressive work rate to chase back during Bath’s length-of-the-field try, even if he lacked the pace to stop it. Also held du Toit up over the line in a big defensive moment late on.

Replacements
16 Theo Dan – 5
17 Eroni Mawi – 4
18 Marco Riccioni – 4
19 Harry Wilson – 4
20 Nathan Michelow – 5
21 Ivan van Zyl – 4
22 Alex Lozowski – 4
23 Max Malins – 7

Bath player ratings vs Saracens | 2025/26 Investec Champions Cup

Bath player ratings: Bath overturned a 10-0 half-time deficit to beat Saracens 31-22 in the Investec Champions Cup round of 16 on Saturday at the Rec, and book a quarter-final with Northampton Saints.

Fissler Confidential: Sharks hunt Embrose Papier, Leinster face losing hooker

Patrick Schickerling: ‘I'd be lying if I said playing for Scotland is not part of my ambitions’

4

Comments on RugbyPass

G
GP 51 minutes ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

Leicester Fainga’anuku has to be in the AB’s. I believe he will be. A rocky start at times for the Crusaders , he has really showed his strength and skills, especially in the last few games.

105 Go to comments
N
Nickers 1 hour ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

As usual I don’t have much of an idea what you’re talking about. The whole backline and attack was terrible under Razor and got worse by the week. Jordie, along with everyone else in the backline, was used in the worst way possible in what has sadly fallen to the worlds 9th best attack. I am describing something far more like Argentina or the Hurricanes attack, not that sub club level monstrosity of last years All Blacks. Jordie at 13? Sure why not. It makes no sense whatsoever but that seems to be what makes people the most happy for some reason.

118 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

Not by running straight into contact though.

105 Go to comments
J
JW 1 hour ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

Jordie was the lynchpin of the attack last year, passed more than ever (less into contact).

I think you’re both getting confused by the quality and success of said attacks.



...

118 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How 1% of the USA sports rights market could transform rugby

Yeah but what does that 1% take to reach, it’s a throwaway line that shouldn’t be used in this manner.

It’s fine to use it as a figure to show how small world rugby is but there’s no way you can use it to lead towards getting some of that share. Look at it from the other way, he is talking about the potential of rugby in the US to generate TWICE what the global game does. That’s so far into the future, in terms of what it would take to get to, that it’s not even worth thinking about.



...

7 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How 1% of the USA sports rights market could transform rugby

The great thing about it is that it’s rugby’s roots as a fit for everyone team sport where comradery is high that’s been the foundation of its appeal and growth in the country.

I don’t think we have to worry too much about that changing.



...

7 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Northampton Saints player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

And no mention of the fact Manny Iugun matched the best prop in the world??

2 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Northampton Saints player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

Undone by Andrew Brace at the death, obvious sealing off by barf. Still when they come to the gardens in 2 weeks we’ll get revenge.

2 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Was pretty watching Ta’avao have to look over his shoulder back at the ref while he said “not going foward, only sideways” at one scrum call!

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Was good to see that he has a lot of heart for his new team and felt enough to give the ref a serve.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

I think he means Lennox kicked the ball straight into Reimer, they put Tele’a on the scrum when there was no need, Howden got under the ball for the try etc. So many things other than the card culminated in the loss, and most under Landers control, excl the handling.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Yeah the game was tight the whole way, but you can’t expect much with the likes of Millar, Lowe, Lennox as keys in your backline.

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Wow, wow, wow, what a brilliant game that was.

Could easily have gone either way but Saints starting XV won their battle but the Bath bench is what edged the contest.



...

100 Go to comments
T
Tah Man Too 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

De Groot was excellent. I thought Ta’avao played well too. That’s a very good front row you’ve got there.

15 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Yeah and it was a different approach too, at least to how they use the ball with TT throwing some massive long passes. Not sure it worked too well but it’s what you want to see, and those close catchs are so key against blitz D’s, you don’t get a good picture in traffic, a few offloads were fairly rusty too though.

15 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Good game last night, enjoyed the refined structure of both sides start. Very heavy on the defensive pressure and a shame the Landers couldn’t catch better and use a few of those opportunities.

Deserved the win with that last try being held up.



...

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Drink more beer, it does the same. 🤣🤣🤣

100 Go to comments
J
JW 2 hours ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

People have a big misconception about Kaino that he was some huge Chabal type enforcer, when in fact his size was far more comparable to Flanders than anyone elses. Squire was big by comparison, as a result though he simple tended to use that as his weapon, Kaino had to develope the full kit. Shame he had health issues as he was going to be a good option though.

105 Go to comments
O
Otagoman II 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

He knows the ultimate test this year is in South Africa. Last year the ABs were smashed in the scrum by them. He needs and wants to led the ABs scrum to something better this year.

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Crikey - I think I called that one pretty well but what a fantastic game of rugby that was.

How good were Saints backline? I also thought Pollock was outstanding tonight but Bath’s forwards clawed them out of trouble. 👏👏👏



...

100 Go to comments
