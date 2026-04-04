Investec Champions Cup

Bath player ratings vs Saracens | 2025/26 Investec Champions Cup

Joe Cokanasiga of Bath Rugby celebrates with teammates after scoring his team's second try during the Investec Champions Cup match between Bath Rugby and Saracens at The Recreation Ground on April 04, 2026 in Bath, England. (Photo by David Rogers/Getty Images)

Bath player ratings: Bath overturned a 10-0 half-time deficit to beat Saracens 31-22 in the Investec Champions Cup round of 16 on Saturday at the Rec, and book a quarter-final with Northampton Saints.

It was certainly a performance of two halves from the hosts, with the bench having a major impact for Johann van Graan’s side. Here’s how the players rated:

15 Santiago Carreras – 7
A slightly mixed afternoon for the Argentine. He should have had an early assist on the board but fluffed a simple pass to Henry Arundell with the line begging. However, he grew into the game nicely, carrying for 47 metres and beating six defenders. His counter-attacking threat kept Saracens honest, even if defensively he missed a few tackles.

14 Joe Cokanasiga – 8
A constant menace. While he was caught out by Charlie Bracken’s dummy for Saracens’ opener, his response was emphatic. Made 100 metres, beat seven defenders and produced three line breaks in a devastating display. His try early in the second half was brutally simple, and his break sparked Bath’s counter-attack score.

13 Ollie Lawrence – 8
Nine carries, strong gainline success and a turnover to his name. His powerful surge created the platform for Cokanasiga’s try, and his own score – crashing over from close range – ultimately proved decisive.

Match Summary

0
Penalty Goals
1
5
Tries
3
3
Conversions
2
0
Drop Goals
0
99
Carries
93
6
Line Breaks
6
15
Turnovers Lost
16
3
Turnovers Won
8

12 Max Ojomoh – 6
A quieter outing compared to those around him. Carried five times and made his tackles, but didn’t impose himself consistently on the game. Solid without being spectacular.

11 Henry Arundell – 8
His first big moment went begging when he overplayed a pass after breaking down the left, but he responded in style. Took a superb line for his first try and added another late on to seal the game. 118 metres carried tells its own story – Saracens simply couldn’t live with him in space.

10 Finn Russell – 6
An odd performance. Looked flustered early on and coughed up possession a few times, but still influenced key moments. His kicking improved significantly as the game wore on, relieving pressure when Bath were down to 14. His quick thinking on his own line ignited the counter-attack for Spencer’s try. Not vintage Russell, but still decisive in patches.

9 Ben Spencer – 7
A mixed start but a strong finish. His early box kick was charged down, but he responded with a superb try, showing real pace to finish a long-range counter. His service improved as the game went on, including a fizzed pass to send Arundell over late on. Controlled things well in the final quarter.

1 Beno Obano – 5
Yellow-carded early in the second half which handed Saracens momentum, and conceded multiple penalties. Did win a scrum penalty after returning, but overall a disruptive afternoon.

2 Tom Dunn – 5
Busy defensively with 12 tackles but didn’t stamp authority on the set-piece in tough conditions. A steady rather than standout performance.

3 Archie Griffin – 4
Hooked off at half time after multiple infringements at the scrum up against Rhys Carre. With Thomas du Toit on the bench, it was a no-brainer for van Graan.

4 Quinn Roux – 6
Got through his work quietly with nine tackles and a couple of carries. Not overly prominent but did his job in the engine room.

5 Charlie Ewels – 7
A really classy moment to spark Bath’s attack, firing a pass that Russell himself would have been proud of to release Arundell. Solid defensively and reliable at the set-piece. One of his better outings.

6 Josh Bayliss – 6
Worked hard without major headlines. Carried and tackled diligently but lacked the standout moment.

7 Guy Pepper – 6
Ten carries and two turnovers highlight his work rate, but the yellow card for a cynical act hurt Bath at a key moment (strangely playing the No.9 by headbutting the ball). Redeemed himself somewhat with a crucial maul turnover. High energy, if slightly chaotic.

8 Alfie Barbeary – 6
Carried well (nine times) and tackled relentlessly, topping the charts with 15. His awareness in the counter-attack try to feed Spencer was excellent. A solid, industrious shift.

Replacements
16 Kepu Tuipulotu – 6
17 Francois van Wyk -7
18 Thomas du Toit – 8.5
19 Ted Hill – 6
20 Sam Underhill – 7
21 Bernard van der Linde – N/A
22 Cameron Redpath – 6
23 Miles Reid – 6

Related

Fissler Confidential: Werner Kok left in limbo as lips tight on Finn Russell

Werner Kok might be flying towards the Ulster Player of the Season award, but he has been left in a state of limbo by their inability to lure a top-class tighthead prop to the club next season.

Trending on RugbyPass

1

Fissler Confidential: Sharks hunt Embrose Papier, Leinster face losing hooker

2

Patrick Schickerling: ‘I'd be lying if I said playing for Scotland is not part of my ambitions’

3
3

Rabah Slimani pens deal with French giants as Leinster exit signed off

2
4

What logic is there to bringing back Brodie Retallick

19
5

New candidate for the Ireland No.10 jersey signs for Ulster

1
6

Rob Baxter expands on the reasons behind Josh Hodge's sudden exit

3
7

The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

118
8

‘The All Blacks may not win next year’s World Cup but at least they have been better set up to succeed’

46

Latest Long Reads

LONG READ

Dalton: 'Some girls like to be screaming and shouting, and that works for them. I’m definitely the opposite'

This Six Nations Aoife Dalton comes in as a mainstay of the Irish team after captaining the Wolfhounds to Celtic challenge glory. But it wasn't always this way. “I’ll never forget that Six Nations. I remember, after that, thinking, ‘I’ll never play for Ireland again. That’s me done!’

LONG READ

Mick Cleary: 'Are we about to witness two of the greatest Champions Cup quarter-finals?'

Even those with the longest memories will struggle to recall better ties in prospect than Bath v Northampton and Bordeaux-Begles versus Toulouse.

LONG READ

Is Antoine Dupont no longer undroppable?

The iconic Frenchman has taken time to recover from a serious knee injury and there are murmurs he is no longer an automatic pick

4

Comments on RugbyPass

G
GP 35 minutes ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

Leicester Fainga’anuku has to be in the AB’s. I believe he will be. A rocky start at times for the Crusaders , he has really showed his strength and skills, especially in the last few games.

105 Go to comments
N
Nickers 50 minutes ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

As usual I don’t have much of an idea what you’re talking about. The whole backline and attack was terrible under Razor and got worse by the week. Jordie, along with everyone else in the backline, was used in the worst way possible in what has sadly fallen to the worlds 9th best attack. I am describing something far more like Argentina or the Hurricanes attack, not that sub club level monstrosity of last years All Blacks. Jordie at 13? Sure why not. It makes no sense whatsoever but that seems to be what makes people the most happy for some reason.

118 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

Not by running straight into contact though.

105 Go to comments
J
JW 1 hour ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

Jordie was the lynchpin of the attack last year, passed more than ever (less into contact).

I think you’re both getting confused by the quality and success of said attacks.



...

118 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How 1% of the USA sports rights market could transform rugby

Yeah but what does that 1% take to reach, it’s a throwaway line that shouldn’t be used in this manner.

It’s fine to use it as a figure to show how small world rugby is but there’s no way you can use it to lead towards getting some of that share. Look at it from the other way, he is talking about the potential of rugby in the US to generate TWICE what the global game does. That’s so far into the future, in terms of what it would take to get to, that it’s not even worth thinking about.



...

7 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How 1% of the USA sports rights market could transform rugby

The great thing about it is that it’s rugby’s roots as a fit for everyone team sport where comradery is high that’s been the foundation of its appeal and growth in the country.

I don’t think we have to worry too much about that changing.



...

7 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Northampton Saints player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

And no mention of the fact Manny Iugun matched the best prop in the world??

2 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Northampton Saints player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

Undone by Andrew Brace at the death, obvious sealing off by barf. Still when they come to the gardens in 2 weeks we’ll get revenge.

2 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Was pretty watching Ta’avao have to look over his shoulder back at the ref while he said “not going foward, only sideways” at one scrum call!

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Was good to see that he has a lot of heart for his new team and felt enough to give the ref a serve.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

I think he means Lennox kicked the ball straight into Reimer, they put Tele’a on the scrum when there was no need, Howden got under the ball for the try etc. So many things other than the card culminated in the loss, and most under Landers control, excl the handling.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Yeah the game was tight the whole way, but you can’t expect much with the likes of Millar, Lowe, Lennox as keys in your backline.

15 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Wow, wow, wow, what a brilliant game that was.

Could easily have gone either way but Saints starting XV won their battle but the Bath bench is what edged the contest.



...

100 Go to comments
T
Tah Man Too 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

De Groot was excellent. I thought Ta’avao played well too. That’s a very good front row you’ve got there.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Yeah and it was a different approach too, at least to how they use the ball with TT throwing some massive long passes. Not sure it worked too well but it’s what you want to see, and those close catchs are so key against blitz D’s, you don’t get a good picture in traffic, a few offloads were fairly rusty too though.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Good game last night, enjoyed the refined structure of both sides start. Very heavy on the defensive pressure and a shame the Landers couldn’t catch better and use a few of those opportunities.

Deserved the win with that last try being held up.



...

15 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Drink more beer, it does the same. 🤣🤣🤣

100 Go to comments
J
JW 2 hours ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

People have a big misconception about Kaino that he was some huge Chabal type enforcer, when in fact his size was far more comparable to Flanders than anyone elses. Squire was big by comparison, as a result though he simple tended to use that as his weapon, Kaino had to develope the full kit. Shame he had health issues as he was going to be a good option though.

105 Go to comments
O
Otagoman II 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

He knows the ultimate test this year is in South Africa. Last year the ABs were smashed in the scrum by them. He needs and wants to led the ABs scrum to something better this year.

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Crikey - I think I called that one pretty well but what a fantastic game of rugby that was.

How good were Saints backline? I also thought Pollock was outstanding tonight but Bath’s forwards clawed them out of trouble. 👏👏👏



...

100 Go to comments
