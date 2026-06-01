Northern | US
46 - 24
FT
21 - 22
FT
24 - 22
FT
32 - 12
FT
54 - 21
FT
38 - 31
FT
38 - 17
FT
18 - 14
FT
20 - 11
FT
52 - 7
FT
38 - 21
FT
25 - 28
FT
31 - 20
FT
71 - 35
FT
27 - 22
FT
31 - 34
FT
HSBC SVNS World Championship 2026
Bordeaux
Friday
02:05
Friday
13:45
Saturday
02:05
Saturday
09:00
Saturday
14:05
Women's Internationals

NZR secures signature of key Black Fern loose-forward through to 2029


HAMILTON, NEW ZEALAND - MAY 11: Kaipo Olsen-Baker of New Zealand in action during the 2024 Pacific Four Series match between New Zealand Black Ferns and USA at FMG Stadium Waikato on May 11, 2024 in Hamilton, New Zealand. (Photo by Hannah Peters - World Rugby/World Rugby via Getty Images)
Comments
3 Comments

Black Ferns enforcer Kaipo Olsen-Baker has re-signed with New Zealand Rugby through to 2029.

ADVERTISEMENT

The Gisborne-born loose-forward and New Zealand Rugby announced on Tuesday that the contract extension came about through her strong performances at the Women’s Rugby World Cup in England in 2025.

Olsen-Baker has represented the Black Ferns 19 times since making her debut in 2022, and was named the Rugby Players Association (RPA) Player of the Year in 2025, after being named NZR Women’s Player of the Year in 2024 following an impressive season for Matatu in Super Rugby Aupiki.

The Matatu star was also named in the World Rugby Women’s 15s Dream Team of the Year in 2025, highlighting the growth in recent seasons.

Related

Crusaders-Blues qualifying final sells out in 20 minutes

The 25,000-seat stadium has now sold out each of the five Crusaders games it has hosted, as well as the four further games held there during Super Round.

Read Now

Olsen-Baker said the Black Ferns environment was one determining factor in her decision.

“I’m enjoying my rugby right now and really grateful to lock-in the next three years doing what I love,” the loose-forward said on an NZR press release.

VIDEO

“Being in the Black Ferns environment has helped me grow massively, not just as a player but as a person too. I want to continue learning, contributing and challenging myself every day.

“There’s something special building within this group. To have a Lions Series here at home in New Zealand next year, followed by a World Cup in Australia is exciting and something I’d love to be a part of.”

Black Ferns head coach Whitney Hansen says, having coached Olsen-Baker through the years, she believes the sky is the limit for the 24-year-old.

“Kaipo is an explosive, powerful loose forward with an incredible presence on the field and has a genuine ability to change a game,” Hansen said.

“She’s proven to have an ability to step up in the big moments as we saw at the World Cup in England and during our recent Pacific Four Series. I’ve had the privilege of witnessing Kaipo’s growth throughout the rugby pathway and am excited about what’s ahead of her, as this is just the beginning of what is already a special legacy.”

Recommended

Springboks star likely to miss Nations Championship, All Blacks tour in doubt

Two Brumbies flyhalves preparing for last Wallabies' push

Gordon's season-ending injury puts cloud over Wallabies halfback stocks

'A rare talent': Wallabies' fastest man makes call on future

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Cleall and Leitch come out of retirement to play for Barbarians

2

'This is a new chapter': Marlie Packer's club future has been confirmed

3

How therapy helped Sarah Beckett to process England heartache

2
4

Beth Blacklock prepares to take flight on and off the field as Saracens target PWR title

5

Amy Du'Plessis re-signs with NZR as British and Irish Lions tour approaches

3
6

PWR Round 18 talking points: The big Gloucester Hartpury and Saracens contrast

7

'I will miss being around the club': Packer to exit Saracens after nine years

4
8

New Zealand win thriller to keep SVNS World Championship dream alive

Comments

3 Comments
B
BC1812 7 days ago

I was surprised this is even news, Surely as a Kiwi she would play for BFs if selected, then I remembered the possible offers from rugby league in the Antipodes.

T
Ta Jee 8 days ago

One of the best carriers in women's rugby. THE best actually, but I might be biased.

K
KwAussie 8 days ago

Awesome news she’s an absolute legend and so great to see the environment being so good for her.

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Who's next up in Wales' long search for a tighthead titan to succeed 'Bomb'?

With Archie Griffin and Keiron Assiratti unavailable, Dillon Lewis, Sam Wainwright and Ben Warren are the next trio in line as Wales seek a new Adam Jones.

LONG READ

Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

The testy triangle between the Springboks, All Blacks and Ireland will be alive and well for some time to come.

75
LONG READ

Northampton ‘late bloomer’ Tom Litchfield: ‘When we're on it, we just carve teams up’

He may be the only non-England international in Saints' backline but a semi-final clash with Leicester gives the centre a chance to stake a Test claim.

Comments on RugbyPass

c
cnw 9 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 11 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 14 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 19 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 22 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 46 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 57 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

522 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Copied to clipboard

Share Article close