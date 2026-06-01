Northern | US
46 - 24
FT
21 - 22
FT
24 - 22
FT
32 - 12
FT
54 - 21
FT
38 - 31
FT
38 - 17
FT
18 - 14
FT
20 - 11
FT
52 - 7
FT
38 - 21
FT
25 - 28
FT
31 - 20
FT
71 - 35
FT
27 - 22
FT
31 - 34
FT
HSBC SVNS World Championship 2026
Bordeaux
Friday
02:05
Friday
13:45
Saturday
02:05
Saturday
09:00
Saturday
14:05
Super Rugby Pacific

Two Brumbies flyhalves preparing for last Wallabies' push

CANBERRA, AUSTRALIA - FEBRUARY 28: Declan Meredith of the Brumbies is pictured during the round three Super Rugby match between ACT Brumbies and Auckland Blues at GIO Stadium, on February 28, 2026, in Canberra, Australia. (Photo by Mark Nolan/Getty Images)
Comments
1 Comment

Tane Edmed candidly concedes he’s had a frustrating season, but he isn’t giving up hope of retaining his Wallabies jersey.

ADVERTISEMENT

Edmed moved to Canberra ahead of the Super Rugby Pacific season, riding high from featuring as one of Joe Schmidt’s Test fly-halves in 2025, but he hasn’t enjoyed the playing minutes he would have hoped for.

Instead, Brumbies coach Stephen Larkham has opted to keep Wallabies hopeful Declan Meredith primarily in the No.10 jersey, with Edmed making his mark off the bench in the majority of matches.

Video Spacer

Havili – The All Blacks’ forgotten man | RP

Crusaders captain David Havili put on a match winning performance against the Chiefs. The Aotearoa Rugby Pod crew asks if he could force his way back into the All Blacks after two years away? Watch the full episode on RugbyPass TV now.

Watch now

Video Spacer

Havili – The All Blacks’ forgotten man | RP

Crusaders captain David Havili put on a match winning performance against the Chiefs. The Aotearoa Rugby Pod crew asks if he could force his way back into the All Blacks after two years away? Watch the full episode on RugbyPass TV now.

Watch now

Regardless, Edmed feels he’s grown his ability to make the final minutes count, although it hasn’t come without its mental challenges.

“It’s definitely been a little bit frustrating around my minutes and opportunities, but I’m just trying to execute my role as well as I can for the team,” he told AAP.

“It’s been a little bit of a mixed bag, but it’s always a challenge, and it’s uncomfortable, but that’s where you want to be as a player.

“It’s taught me to try to adapt and expand my game in other areas, and it’s made training that much more important for me to try and get better.”

ADVERTISEMENT

Edmed has had a few conversations with Schmidt over the season, and he feels that producing a strong performance against the table-topping Hurricanes in the Brumbies’ do-or-die qualifying final on Friday will be important to boost his hopes of Wallabies squad berth as the Test season looms next month.

“It’s been a pretty roller-coaster few years for myself … Last year, I was in and out of the Waratahs team, and then found myself in the Wallabies, and this year probably hasn’t gone exactly how I wanted to,” he said.

“If I get the opportunity to be in the Wallabies squad again … I feel like I’ll be much more equipped than I was before to handle those situations.

“In finals, the pressure comes on, so those experiences, and those stints that I have off the bench are going to help.”

ADVERTISEMENT

Fellow fly-half Meredith hasn’t escaped Wallabies selection speculation, though, especially after Schmidt praised his control and decison-making in March.

The 26-year-old admits the added Wallabies expectation did affect him mentally after a strong start to the Super Rugby season.

It culminated in a poor kicking performance that contributed to a 45-12 thumping by the Hurricanes in Super Round, which he conceded was a “low point”.

But Meredith feels he’s overcome his mid-campaign slump, and is ready to help the Brumbies snap a 12-year losing streak against the Hurricanes away in Wellington.

“It definitely plays on your mind sometimes… Not hearing your name ever get brought up in that aspect (previously) is different,” Meredith told AAP.

“So, for me, at the start, it threw me off, but the people around me helped me get me through that, and just told me to park it, and I’ve taken that advice on board.

“The mental side of the game has been the part where I’ve learned the most this year.

“We’ve had a good run against the Kiwi teams (this season). We get up for those big challenges and you can’t not get up for a finals series against the Hurricanes.”

Watch Super Rugby LIVE on RugbyPass TV

Tune in to every Super Rugby Pacific 2026 match live and on-demand on RugbyPass TV and via the RugbyPass app.

Watch Live
Streaming available in the USA only.
ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Steve Borthwick's potential World Cup plans dented with latest Top 14 deal

2
2

'Unfortunately, not everyone gets their fairytale ending': Leinster confirm Lowe exit

4
3

89-cap All Black TJ Perenara among a clutch of stars set to play for Barbarians

3
4

Two Lions missing from Scotland's Nations Championship squad

5

The 19 British and Irish players in the Top 14 play-offs

1
6

Official statement on alleged Ben Stokes and Saracens player incident

7

Victor Matfield addresses the 'IP' question over Tony Brown's All Blacks move

5
8

Former All Blacks weigh in on the timing of Tony Brown's appointment

24

Comments

1 Comment
K
KwAussie 8 days ago

To be honest I think both of them are behind Gordon and Donaldson at the moment. Donaldson has really expanded his game and I think Gordon offers more than both of these two. Going to be interesting to see which way Joe goes.

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Who's next up in Wales' long search for a tighthead titan to succeed 'Bomb'?

With Archie Griffin and Keiron Assiratti unavailable, Dillon Lewis, Sam Wainwright and Ben Warren are the next trio in line as Wales seek a new Adam Jones.

LONG READ

Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

The testy triangle between the Springboks, All Blacks and Ireland will be alive and well for some time to come.

75
LONG READ

Northampton ‘late bloomer’ Tom Litchfield: ‘When we're on it, we just carve teams up’

He may be the only non-England international in Saints' backline but a semi-final clash with Leicester gives the centre a chance to stake a Test claim.

Comments on RugbyPass

c
cnw 17 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 19 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 22 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 27 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 30 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 54 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

522 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones

Watch Super Rugby LIVE on RugbyPass TV

close

Tune in to every Super Rugby Pacific 2026 match live and on-demand on RugbyPass TV and app.

Watch Live
Streaming available in the USA only.
Copied to clipboard

Share Article close