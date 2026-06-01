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Gallagher Premiership

Saints' second-youngest player ever and club legend's son among 8 promotions

Jack Lewis of Northampton Saints looks on during the PREM Rugby Cup match between Northampton Saints and Saracens at cinch Stadium at Franklin's Gardens on February 28, 2026 in Northampton, England. (Photo by David Rogers/Getty Images)
Comments
1 Comment

Northampton Saints have confirmed that eight prospects have signed their first professional contracts and will join the club’s senior academy ahead of next season.

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The group is headlined by back-row Jack Lewis, who became Saints’ second-youngest player of the professional era earlier this season, and second-row George Tonga’uiha, the son of club legend Soane Tonga’uiha.

Joining them in stepping up to the senior academy are Noah Buxton, Sonny Goode, Alex Mead, Aiden Reid, Hugh Shields and Charlie Tamani.

VIDEO

Lewis, whose father, Mark, represented Saints in the 90s, has already caught the eye of Saints supporters after making his senior debut in the PREM Rugby Cup against Harlequins in February at just 17 years and 240 days old. The flanker went on to win the club’s player of the month award during the competition and also captained Northampton School for Boys to Schools Cup glory at Allianz Stadium.

Meanwhile, Tonga’uiha is the latest member of a dynasty at Franklin’s Gardens. The lock follows in the footsteps of both his father, Soane, and older brother, Sonny, by signing a deal with the club.

Fixture
Gallagher Premiership
Harlequins
38 - 31
Full-time
Northampton
All Stats and Data

There is international pedigree throughout the intake. Goode, Lewis, Reid and Shields have all represented England U18s, while Tamani and Tonga’uiha have featured for England U19s.

Academy head coach Charlie Reed believes the latest crop possesses both the character and talent required to make the transition into professional rugby.

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“What the senior coaches are getting with this group of lads is a mixture of great personalities and a variety of talent across the board,” he said.

“A lot of these players have been out through our Academy League fixtures through injury, but each of them, from a character point of view, has the potential to step up into a professional set-up.

“That’ll be the biggest challenge for them coming into the senior environment, making sure that they drive their own development to realise that potential and get to grips with a professional set-up. I’ve no doubt that these lads will cope with that challenge and I’m excited to see what they can achieve.”

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Comments

1 Comment
f
fl 9 days ago

Charlie Tamani and Jack Lewis are definitely ones to watch.


I’ve not seen a huge amount of Lewis, but he seems to be a physical openside, especially strong in the carry. Possibly a similar style of player to Emeka Ilione or Tom Pearson - but so far he’s developing faster than any English back row since Pollock or the Curries.


Tamani is a big and fast wing, the kind of guy who would have dominated in the 00s, but who might not have enough agility or aerial ability to defend the edge in the contemporary senior game. He’s still only 18, and at his age Alfie Barbeary was still playing inside centre, so I wouldn’t be surprised if he makes a switch to 2, 8, or 12 at somepoint in the next couple of years. If he does stick on the wing he’ll absolutely light up the premiership rugby cup and the odd fixture against lower table sides, but might not fit in tactially with what Dowson and Vesty want in the big games.

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Comments on RugbyPass

c
cnw 9 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 11 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 13 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 19 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 22 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 46 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 57 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

522 Go to comments
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