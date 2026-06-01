'Frustrated': Bok Sacha Feinberg-Mngomezulu speaks after 'serious' injury

The 24-year-old lasted 52 minutes of the Stormers’ 44-21 United Rugby Championship quarter-final victory over Cardiff on Saturday before being forced from the field with an ankle injury sustained in the process of scoring a try.
Stormers boss John Dobson did not sound optimistic when speaking after the result, saying: “It looks pretty serious, to be honest.
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“He’s obviously going for a scan. The doctors have given me some feedback, but it looks like a proper ankle injury.”
Having been dogged by injuries in previous seasons, the fly-half has managed to stay injury-free over the past year and in the process has cemented his place as Rassie Erasmus’ first-choice Springboks fly-half. But with initial reports suggesting he could be sidelined for three to four months, he will, of course, miss the remainder of the Stormers’ URC fixtures, but he will now face a race to play any part of South Africa’s four-match series with the All Blacks.
After a year in which he has elevated his status to be regarded as one of the very best players on the planet, the fly-half vented his frustration on social media after the injury, saying that he has been reminded that he is not “invincible”.
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“Usually I post caption-less carousels. This time I’ll say it how it is,” he wrote.
“Frustrated, irritated and questioning why me? First time injured in 14 months. Sometimes the game reminds you that you’re not invincible!
“Another injury, another chance to come back hungry, determined and focused. I’ve got a job to do, get back and get back better than I left.
“I’m not one to dwell, but I’ll have a little vent! Now… BACK TO WORK! Next job, crystal clear vision and mindset. See you soon!!”
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As Eggchasers mentioned, it's not a South African problem, it's a Rugby problem, players today are playing too much Rugby, almost 30% of the springbok first choice players are side lined now, we have depth, but something needs to be done. Can we truly blame France if they end up sending a 3rd string team to NZ again?
Should have passed to the support at his shoulder, instead he took a unmitigated risk for the sake of a big ego,,,
Pretty unfortunate. Hopefully he recovers quickly. Would like to see him in the Bok jersey against the AB’s.