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United Rugby Championship

Leinster player ratings vs Stormers | 2026 URC semi-final

Ian Cameron Ian Cameron
at Aviva Stadium, Dublin

Sam Prendergast of Leinster during the United Rugby Championship semi-final match between Leinster and DHL Stormers at the Aviva Stadium in Dublin. (Photo By Seb Daly/Sportsfile via Getty Images)
Comments
4 Comments

Leinster player ratings: Leo Cullen’s outfit started the brighter and, as they have done so often this season, looked capable of blowing the game open early.

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But the Stormers hung around doggedly and ensured the hosts went into the interval with only a fragile 13-8 lead. Ultimately, it was the visitors’ ill-discipline, which saw them reduced to 12 men at one stage, that proved fatal. Leinster were far from flawless but had enough street craft to grind out a 20-11 victory and book their place in the URC final, a repeat of 2025 against the Bulls at Croke Park in 13 days time.

15. Hugo Keenan – 8
Produced one of the game’s defining moments when he tracked back 30 metres to haul down Imad Khan after a sloppy Leinster error threatened to undo their hard work. Alert, dependable and typically classy under pressure.

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14. Jimmy O’Brien – 6.5
A few bright flashes in attack but also looked slightly uncertain under the high ball at times. His huge clearance kick in the 74th minute helped extinguish one of the Stormers’ final attacks.

13. Rieko Ioane – 8
Finished a slickly worked opening try after dummying past the cover defence and looked dangerous whenever he found space. Produced another excellent line break in the second half and was unfortunate not to add further reward.

12. Jamie Osborne – 5.5
His pass created Ioane’s try but thereafter endured a difficult afternoon against the Stormers’ line speed. Put under pressure repeatedly and struggled to impose himself consistently. Never quite looked totally comfortable.

11. James Lowe – 7
A mixed but influential display. Produced a huge hand-off on Wandisile Simelane and repeatedly carried with intent. Fumbled a high ball under pressure but compensated by acting as Leinster’s chief cheerleader, constantly geeing up team-mates and supporters alike.

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10. Sam Prendergast – 6.5
Started brightly and controlled large parts of the first half with his kicking game. Landed two penalties and a conversion. Not everything came off, including a questionable chip kick and a few awkward turnovers but generally steered things well before departing.

9. Jamison Gibson-Park – 9
Vintage JGP. His first break created huge pressure early on and he controlled the contest throughout. A brilliant touchfinder early in the second half showcased his class. Then came the decisive moment, slaloming through the Stormers defence to score the try that finally created daylight. Outstanding. Even took a brutal ball to the head from Prendergast and survived.

1. Andrew Porter – 6
A frustrating evening cut short by injury after 21 minutes. Before departing he was involved in a scrum battle that never quite settled.

2. Ronan Kelleher – 6.5
Busy enough around the field without ever fully dominating proceedings. Found himself involved in a lineout platform that endured some early struggles but Leinster found their way eventually and he deserve credit.

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3. Thomas Clarkson – 6
Locked horns with Ntuthuko Mchunu in an entertaining scrum duel. Lost some battles and won others as the contest swung back and forth.

4. Joe McCarthy – 6
Worked hard in the tight exchanges and carried diligently without producing many headline moments. Nowhere near his best but decent.

5. James Ryan – 6.5
Kept plugging away all afternoon and never stopped fighting. His work rate remained high throughout a bruising contest.

6. Max Deegan – 7.5
Recovered from having an early lineout pinched by Connor Evans to produce an industrious display. Claimed an excellent lineout steal after the break and contributed heavily around the park.

7. Josh van der Flier – 6.5
Knocked on during a promising early attack and things never quite fell his way. Still managed a key turnover recovery after the break and worked tirelessly as always.

8. Caelan Doris – 7
Powerful carrying set the tone early on and he continued battling after an awkward ankle incident shortly after half-time. Another influential captain’s shift.

Replacements – 6.5
Alex Usanov deserves special mention after arriving earlier than expected and producing a combative display, particularly in the scrum. Harry Byrne managed the closing stages effectively and added the conversion to Gibson-Park’s try. Rabah Slimani chipped in with a valuable breakdown penalty while Garry Ringrose marked his 150th Leinster appearance with a composed cameo.


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Comments

4 Comments
J
Jacque 6 days ago

WAS Porter even Injured???

Thought he was taken off coz he CAN’T SCRUM TO SAVE HIS LIFE!!

a
aO 7 days ago

I'm just wondering if the person doing the rating actually saw the whole match of highlights.?


The Stormers got pretty much same on average except for the 9 JGP.

Dirty players for the most part .

Breakdown brutality mainly was their tactics apart from intimidation of the ref both on and off field.

Did Dobson get sanctioned by URC for his outburst during the week wanting to change officials ??

D
Daisylong3 7 days ago

Go Leinster 🤫

B
Baksteen 8 days ago

dreaming

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Comments on RugbyPass

J
Johnny Guitar 5 hours ago
Rob Baxter reveals surprising half time message in Chiefs' shock win

How many times have we watched such endings with selfish and stubborn forwards keeping the ball for nothing !? It reminded be Toulon-Stormers amlng the most recent examples

6 Go to comments
P
PMcD 5 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Personally I would have gone for Pollock over Fisilau but otherwise I agree with the rest.

3 Go to comments
R
RhinoRoc 6 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Pollock????????????

3 Go to comments
R
RoyceCoolidge 6 hours ago
Andy Farrell sticks around as uncertainty swirls around Irish rugby

‘For Ireland, nothing sharpens the mind better than a game against England’. Right. So why do Ireland hold the record for losses against England, then?

3 Go to comments
O
Over the sideline 6 hours ago
Dave Rennie and the search for a lucky All Blacks charm at 13

Yes. I think he will make the squad for France but not the 23. SA mid week games are perfect but Italy too I guess.

79 Go to comments
L
LondonAllBlack 7 hours ago
Is Tony Brown's move back to the All Blacks a sign of decreasing coaching talent?

This is very good news for All Black rugby and New Zealand.

21 Go to comments
A
AP 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I haven’t missed watching a Bok / AB test live since I’ve been watching rugby - 35 years. That has involved finding the oddest of expat bolt holes in places like Nigeria and Kazakhstan before streaming was even a thing. Weddings, christenings, you name it I have found a way. I still remember Fitzy smashing his fists into the turf when the AB’s won that last series, and where I was. Thirty years ago - and finally revenge is nigh! Who would’ve thought it.

450 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Sela holds his own but isn’t yet as destructive as Stuart or TdT at scrum time (he’s still got some size to add which is why I think Fasogbon deserves his chance with ENG at present). The other thing they lost was TdTs carry, he powers over from the pick and go, whereas Sela got held up.

Sela will get there but he’s got another 10KG to add on his frame to match them.



...

450 Go to comments
u
unknown 7 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Honourable mentions should go to Slade, Skinner and Varney from the Chiefs and Pollock and Hutchinson from Saints!

3 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Look forward to the discussion - if I was picking an England back row today, I personally would likely play Pepper (6), T Curry (7) and Pollock (8) . . . . But I actually think Borthers preferred back row is T Curry (6), B Curry (7), Earl (8) with Pepper & Pollock off the bench.

It’s a case of playing around with the combinations to find the right balance but Pepper & Pollock do have a very good ability to play off the bench.



...

450 Go to comments
T
Tk 7 hours ago
Vern Cotter opens up on the legacy of his Blues tenure

While clearly not the whole picture, I do feel that the Blues need to recruit a 10 to drive the team. Far too much chopping and changing over the years. ‘24 was notable in that Harry Plummer had significant game time and responsibility, he thrived and the title was won. Then Barrett was coming, Plummer saw the writing on the wall and left. An under performing BB mixed with an erratic Perofeta and very mixed results since.

6 Go to comments
D
DP 7 hours ago
Henry Pollock's positive change of behaviour pleases Phil Dowson

A really talented player , but constantly painting a target on his own back doesn’t serve his team well. ..I get that he capitalizes on the profile he has created. …But rugby is still a team sport ..

2 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

It’s like a world full of nothing but murky swamps P. Mostly upside down swamps 😉

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Hard to say atm P, let’s see how get on v France in the first round of the Nations Champs!

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

👍

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yep I didn’t get to the game eventually but will watch it later today. There was a feeling Exe could cause an upset before the game, and it looks like they showed why. Bath weakned their bench by moving the Tank up to start, sounds like they lost F/R effectiveness with the bench on?

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

See next piece P. There is no reason for Herny to challenge Ben Earl, they can play in the same team! Centre is an ongoing issue because of the uncertainty in what they want the 10 to do - and BJVR won’t be available in time for the Boks….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yes that is the remaining hurdle, and really Ire needs to get to a WC final to hammer home the point.

Agree about the TB signing, I know they’ve kinda passed it off as ‘everyone else will be staying any case’ - but how must Mike Blair be feeling?



...

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yez it has and France particular have recuited heavily from Aussie at age group level and into their academies….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

You’ll be enjoying life in August ans September then!

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