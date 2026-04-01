Northern | US
10 - 14
FT
21 - 38
FT
38 - 41
FT
42 - 33
FT
71 - 0
FT
25 - 22
FT
22 - 17
FT
41 - 24
FT
43 - 41
FT
32 - 25
FT
Today
21:05
Today
23:35
Tomorrow
02:05
Tomorrow
04:35
Tomorrow
06:25
WOMENS
Tomorrow
06:30
Tomorrow
08:25
WOMENS
Tomorrow
09:00
Tomorrow
10:40
WOMENS
Tomorrow
11:30
Tomorrow
14:00
Tomorrow
14:00
Tomorrow
18:00
Tomorrow
21:00
Sunday
06:30
Sunday
09:00
Women's Six Nations

Joyce eyeing new Wales role after 'shock' Six Nations call-up

WHANGAREI, NEW ZEALAND - OCTOBER 09: Alisha Butchers of Wales is tackled during the Pool A Rugby World Cup 2021 New Zealand match between Wales and Scotland at Northland Events Centre on October 09, 2022, in Whangarei, New Zealand. (Photo by Fiona Goodall - World Rugby/World Rugby via Getty Images)

Alisha Joyce has confessed she was “shocked” to receive a Wales call-up from Sean Lynn for the 2026 Guinness Women’s Six Nations.

ADVERTISEMENT

Last month the 28-year-old back-row forward made her return to the pitch just 123 days after she gave birth to her son, Ralphie.

She missed the 2025 Women’s Rugby World Cup because of her pregnancy, but could be seen on the sidelines supporting her wife and teammate, Jasmine Joyce.

VIDEO

Now Joyce is one of the senior players in Wales squad for this year’s Women’s Six Nations, which starts from a visit from Scotland to the Principality Stadium on Saturday 11 April.

“I was shocked, to be honest,” Joyce told The Guardian. “I think I can offer a lot to the squad especially in terms of experience. We have nine new caps.

“It’s a slightly different role for me, being one of the older members of the squad now, which is crazy. Hopefully [I can] set an example of what being in a professional environment is like having been here for so long now.”

Joyce is the first player to have used the Welsh Rugby Union’s new performance maternity programme. The 28-year-old confessed that her Bristol Bears teammate Abbie Ward was an inspiration in her decision to have a child.

ADVERTISEMENT

Ward, who is currently expecting her second child, was the first player to use the Rugby Football Union’s landmark maternity policy when she welcomed daughter, Hallie.

Since last year’s Women’s Rugby World Cup, England Red Roses internationals Zoe Stratford and Lark Atkin-Davies have announced that they are pregnant.

Aiming for game time in a Wales shirt this Spring, Joyce also has her sights set on gaining selection for the first ever British & Irish Lions Women’s squad in 2027.

“Being around Abbie I think definitely showed me that I haven’t [had to sacrifice her career],” Joyce said. “Before I would have been like: ‘I am not ready to put my career on hold’.

ADVERTISEMENT

“The older you get, the motherly instincts start to kick in and you’re thinking: ‘I know I am ready for a baby but what do I do? Do I do it now, do I wait? Do I miss the World Cup or the potential Lions selection? When is the right time?’

“We went through IVF so it’s not a mistake, you have to plan and prepare and it is all very meticulous. That has probably been one of the best decisions we have made is just to go for it. Being back in the game now with Ralphie here is crazy, I cannot believe it has happened, to be honest with you.

“We have got so many young girls now, how cool is it that they get to see that as well? You can be a mum. Hopefully I can get back to the top of my game and show them that as well.”

RugbyPass App Download

News, stats, live rugby and more! Download the new RugbyPass app on the App Store (iOS) and Google Play (Android) now!


Whether you’re looking for somewhere to track upcoming fixtures, a place to watch live rugby or an app that shows you all of the latest news and analysis, the RugbyPass rugby app is perfect.

ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Comments

0 Comments
Be the first to comment...

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
ADVERTISEMENT

4

Comments on RugbyPass

G
GP 45 minutes ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

Leicester Fainga’anuku has to be in the AB’s. I believe he will be. A rocky start at times for the Crusaders , he has really showed his strength and skills, especially in the last few games.

105 Go to comments
N
Nickers 1 hour ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

As usual I don’t have much of an idea what you’re talking about. The whole backline and attack was terrible under Razor and got worse by the week. Jordie, along with everyone else in the backline, was used in the worst way possible in what has sadly fallen to the worlds 9th best attack. I am describing something far more like Argentina or the Hurricanes attack, not that sub club level monstrosity of last years All Blacks. Jordie at 13? Sure why not. It makes no sense whatsoever but that seems to be what makes people the most happy for some reason.

118 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

Not by running straight into contact though.

105 Go to comments
J
JW 1 hour ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

Jordie was the lynchpin of the attack last year, passed more than ever (less into contact).

I think you’re both getting confused by the quality and success of said attacks.



...

118 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How 1% of the USA sports rights market could transform rugby

Yeah but what does that 1% take to reach, it’s a throwaway line that shouldn’t be used in this manner.

It’s fine to use it as a figure to show how small world rugby is but there’s no way you can use it to lead towards getting some of that share. Look at it from the other way, he is talking about the potential of rugby in the US to generate TWICE what the global game does. That’s so far into the future, in terms of what it would take to get to, that it’s not even worth thinking about.



...

7 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How 1% of the USA sports rights market could transform rugby

The great thing about it is that it’s rugby’s roots as a fit for everyone team sport where comradery is high that’s been the foundation of its appeal and growth in the country.

I don’t think we have to worry too much about that changing.



...

7 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Northampton Saints player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

And no mention of the fact Manny Iugun matched the best prop in the world??

2 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Northampton Saints player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

Undone by Andrew Brace at the death, obvious sealing off by barf. Still when they come to the gardens in 2 weeks we’ll get revenge.

2 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Was pretty watching Ta’avao have to look over his shoulder back at the ref while he said “not going foward, only sideways” at one scrum call!

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Was good to see that he has a lot of heart for his new team and felt enough to give the ref a serve.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

I think he means Lennox kicked the ball straight into Reimer, they put Tele’a on the scrum when there was no need, Howden got under the ball for the try etc. So many things other than the card culminated in the loss, and most under Landers control, excl the handling.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Yeah the game was tight the whole way, but you can’t expect much with the likes of Millar, Lowe, Lennox as keys in your backline.

15 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Wow, wow, wow, what a brilliant game that was.

Could easily have gone either way but Saints starting XV won their battle but the Bath bench is what edged the contest.



...

100 Go to comments
T
Tah Man Too 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

De Groot was excellent. I thought Ta’avao played well too. That’s a very good front row you’ve got there.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Yeah and it was a different approach too, at least to how they use the ball with TT throwing some massive long passes. Not sure it worked too well but it’s what you want to see, and those close catchs are so key against blitz D’s, you don’t get a good picture in traffic, a few offloads were fairly rusty too though.

15 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Good game last night, enjoyed the refined structure of both sides start. Very heavy on the defensive pressure and a shame the Landers couldn’t catch better and use a few of those opportunities.

Deserved the win with that last try being held up.



...

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Drink more beer, it does the same. 🤣🤣🤣

100 Go to comments
J
JW 2 hours ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

People have a big misconception about Kaino that he was some huge Chabal type enforcer, when in fact his size was far more comparable to Flanders than anyone elses. Squire was big by comparison, as a result though he simple tended to use that as his weapon, Kaino had to develope the full kit. Shame he had health issues as he was going to be a good option though.

105 Go to comments
O
Otagoman II 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

He knows the ultimate test this year is in South Africa. Last year the ABs were smashed in the scrum by them. He needs and wants to led the ABs scrum to something better this year.

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Crikey - I think I called that one pretty well but what a fantastic game of rugby that was.

How good were Saints backline? I also thought Pollock was outstanding tonight but Bath’s forwards clawed them out of trouble. 👏👏👏



...

100 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Close
ADVERTISEMENT