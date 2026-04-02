George Ford and Marcus Smith England rivalry gets Euro subplot

The fly-halves know each other inside out from their domestic battles, but Ford is clear this is a different proposition entirely, with European progression on the line.
“It’s different from playing a PREM game,” Sale Sharks’ George Ford said. “You’re not playing for four or five points, you’re playing for progression to the next round.
“That heightens everything, you’ve got the carrot at the end of it… From a mindset point of view, there’s a big difference,” the 33-year-old explained.
While the Investec Champions Cup often pits clubs against unfamiliar opposition from the TOP 14 and United Rugby Championship, this weekend brings a rare set of all-English encounters as four heavyweights collide in the last-16.
2025 EPCR Challenge Cup winners Bath Rugby host Saracens at The Rec in the afternoon, before attention turns to south-west London where Harlequins welcome Sale Sharks to The Stoop on Saturday evening. Alex Sanderson’s men arrive full of belief after an impressive pool-stage campaign that included a statement away win over ASM Clermont Auvergne.
But they face a stern test against a Harlequins side, who despite their PREM woes this season, boast the competition’s highest home points tally from their two European fixtures in Twickenham against Aviron Bayonnais and DHL Stormers.
The Londonors, of course, possess a game-breaker of their own in Marcus Smith, a rival for Ford’s England No.10 jersey.
“He (Smith) is a huge part of their team and the way they play.
“It’ll be good to come up against him and be challenged by him,” he said.
Despite the narrative around the fly-half battle, Ford was quick to play down any sense of a personal duel, stressing that knockout success is built on collective cohesion rather than individual showdowns.
“It’s never individual against individual. We’ll be looking to put a collective performance together. We’ll be looking to put a collective performance in to allow individuals to shine through more.”
Ford has collected over 100 caps and i wonder if anyone can remember a game when ford actually turned the game around with his own skill.
The drop goal game apart. That’s one.
He is full of talk and no trousers.
His last game for sale was pathetic and when they needed him to step up, he wilted yet again .
I feel he is the most overated back in english history.
He lived in Owens shadow for most of his Int caps and now he is gone ford has been shown up to be very lacking in leadership or bottle.
It will be most interesting to see Marcus show him what you need to ever become a lion .
Come on you quins!!!
Ford should never be in any England Team. Not only does he avoid tackling he cannot make a break so the opposition can send defenders elsewhere. All he does is kick the ball in the air, I and most others can do that. No rugby talent whatsoever.
Rubbish. Ford does not hide from tackles. OK, he doesn’t stop big forwards (he’s little!) but he gets in there. He slowed Tom Willis down enough in front of me last season for Bevan Rodd to come in and finish the job. He never hides and Sale don’t hide him by moving him to the wing.
And he does more than kick. The TNT team describe his approach as ‘3D Chess’. The kicking for England is obviously a team strategy - Fin Smith also does it (the opposite of what he does for Saints). Finally, why did JVP kick the ball to France with two minutes to go so that the slice through our defence and win? Was it his decision or was he working to a script?