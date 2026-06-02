Northern | US
46 - 24
FT
21 - 22
FT
24 - 22
FT
32 - 12
FT
54 - 21
FT
38 - 31
FT
38 - 17
FT
18 - 14
FT
20 - 11
FT
52 - 7
FT
38 - 21
FT
25 - 28
FT
31 - 20
FT
71 - 35
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27 - 22
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Super Rugby Pacific

George Bower: 'When you scrum against the best, they don't try pull dirty tricks'

WELLINGTON, NEW ZEALAND - JULY 02: George Bower looks on during a New Zealand All Blacks training session at NZCIS on July 02, 2024 in Wellington, New Zealand. (Photo by Hagen Hopkins/Getty Images)
Comments
1 Comment

Among teammates, George Bower is one of the most popular players in New Zealand. Affable, positive and honest, he marked his 100th Super Rugby game with his first try in a 36-20 win over the Blues in Christchurch on May 8.

This Saturday night at a sold-out One New Zealand Stadium, Te Kaha, the Crusaders host the Blues in a third-versus-fourth playoff. The All Blacks prop will look to win another small fortune for lucky punters.

“It was paying $51. Someone had to tell me that,” Bower laughed with RugbyPass.

“I had an old geezer come up to me at the pool and say he put a lazy 25 on it. My prop maths isn’t very good, but that’s a fortune.

“I can’t confirm or deny if the move I scored from was planned. I was in the right place at the right time like Will Jordan.”

The defending champions are exactly where they want to be, surging after winning four of their last five games. This includes victories against the top two qualifiers, the Chiefs (36-32) and the Hurricanes (47-14).

Meanwhile, the 2024 champion Blues have struck a rut, thumped 47-24 by the Hurricanes and 59-34 by the Chiefs after their Crusaders setback.

”The business end of the season is where the Crusaders are at their best,” Bower warned.

”We want to do the simple things well, sharpening the tools, tying up loose bolts, focusing on recovery, nutrition, and getting tight as a group. Nothing radical, just trusting the process and remaining on.”

Team Form

Last 5 Games

Team Logo
52 - 31
Team Logo
Team Logo
47 - 14
Team Logo
Team Logo
36 - 32
Team Logo
Team Logo
36 - 20
Team Logo
Team Logo
38 - 31
Team Logo
Team Logo
52 - 31
Team Logo
Team Logo
59 - 34
Team Logo
Team Logo
24 - 47
Team Logo
Team Logo
36 - 20
Team Logo
Team Logo
19 - 45
Team Logo
4
Wins
1
4
Streak
4
31
Tries Scored
24
67
Points Difference
-59
3/5
First Try
2/5
2/5
First Points
3/5
3/5
Race To 10 Points
1/5

Bower has been “on” since debuting for the Crusaders at tighthead in a 57-28 win over the Chiefs in 2019. Able to play both sides of the scrum, he’s been part of 72 victories, including the 2019, 2021, 2022 and 2025 finals. He identified the 16-12 win over the Chiefs in Christchurch in 2025, after missing the playoffs in 2024, as a highlight.

With fewer stoppages in the game now, Bower has had to become fitter.

“When we do get to scrum now, it’s like a break, especially for me, who is a Koro in the team,” Bower laughed.

“Even when there is a scrum, the ball is in and out fast. Administrators and fans want to see the game move.

“Scrums are still important for set-piece attacks and imposing physical dominance. However, there is a huge emphasis on being fitter, handling the ball better and getting through more tackles. The mobile prop is the way of the future.

Bower identified former All Black Nepo Laulala (53 Tests, 41 wins) and Springboks Rugby World Cup winners Frans Malherbe (76 Tests, 54 wins) and Trevor Nyakane (67 Tests, 42 wins) as the toughest props he’s marked.

“When you scrum against the best guys, they don’t try to pull dirty tricks on you. They just want to dominate you outright with good technique. Nepo used to make my calves wobble. It’s hard to describe what it’s like going up against the Springboks in Pretoria or Johannesburg with the crowd going crazy,” Bower said.

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Prospects of Bower jousting against such illustrious opposition appeared unlikely early in his career. He battled away with working-class clubs Avalon in Wellington and the Harbour Hawks in Dunedin before earning his NPC debut for Otago in 2014 as injury cover off the bench in a 40-23 loss to Northland on a Wednesday night. It was the only time he featured for the team that year, returning three years later for another loss against North Harbour (19-17).

But he kept battling, helping Otago achieve a rare win at Eden Park in Auckland (31-26) in 2018 and then winning the Ranfurly Shield 23-19 against Waikato in Hamilton later that season. He was even employed as an extra in an All Black commercial.

By 2019, he was a different beast with a Super Rugby contract under the tutelage of All Black assistant coach Jason Ryan. What would he say to a restless, ambitious youngster battling for recognition as he did now?

“In that position, I tried to be a sponge, learn as much as possible and ask plenty of questions to coaches and older players,” Bower responded.

“You’ve got to have a growth mindset. The coaches will see if you hold your head high every day and keep working. It can be easy to lose focus when you’re not getting many opportunities, but there are always others waiting. It’s got to be the glass-half-full approach, right?

“Since I’ve been at the Crusaders I’ve noticed there’s greater care for older players looking after the youngsters. Gone are the days of hierarchy and all that stuff. One day, your rookies could be your centurions. It takes a whole team to win Super Rugby, not just the 23 players on the field.”

Head-to-Head

Last 5 Meetings

Wins
4
Draws
0
Wins
1
Average Points scored
29
23
First try wins
60%
Home team wins
100%

Bower is renowned for his loyalty. He was absolutely delighted when he heard his old club, Avalon, beat Wellington 22-20 in the Swindale Shield on Saturday. It was Avalon’s first victory in 49 games, having scored just 566 points and conceded 2,446 in that span. Club President Troy O’Kane paid tribute to Bower’s example.

“George played for us straight out of Taita College before heading to Dunedin for University. If he gets the chance, even in the Crusaders or the All Blacks, he comes back to play.

“He is a great guy and very generous, giving kit away or just spending time with our boys. His brothers William and Koli are a big part of the club too.”

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Comments

1 Comment
U
Utiku Old Boy 7 days ago

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Comments on RugbyPass

f
frandinand 11 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

521 Go to comments
f
frandinand 13 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

521 Go to comments
P
PMcD 38 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

74 Go to comments
c
cnw 49 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

74 Go to comments
S
Spew_81 52 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

74 Go to comments
C
CC 52 minutes ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

74 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

74 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

74 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

74 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

74 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

74 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

521 Go to comments
T
TokoRFC 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Yes exactly, Taigh Bearne is another in that rare mould.

Though I really believe PSdT is genuinely one of the greatest players I’ve seen for his ability to do both immensely for 80mins and somehow find another gear in the biggest of matches. We won’t see someone reach his level for a long time I reckon



...

521 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think the AB’s will be closer than you think but it’s a big ask to topple such a good side at short notice.

The real acid test will be the RWC and how competitive they are once they have the squad settled and no room for excuses.



...

74 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Fair enough, I forget half of top 14 make it to finals, but you’re being disingenuous again comparing the bottom of Top 14 to bottom of SR. It’s a normal league, theres no reason why it should be any better than Top 14 (when you exclude the promoted team like cnw did).

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