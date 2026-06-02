Fiji name super-stacked Nations Championship squad but high-profile duo miss out

Fiji will face Wales, England and Scotland in three Tests across the United Kingdom – Cardiff, Liverpool and Edinburgh – in July.
“I have chosen a team of players that have experience and are playing some of the best rugby in their current clubs,” said acting Fiji head coach Senirusi Seruvakula.
“This is a tough campaign, but I am confident this group has the talent, the heart, and the discipline to represent Fiji with pride.”
Botia, who plays for La Rochelle, hasn’t featured for Fiji since the 30-24 loss to England in the quarter-finals of RWC 2023, while Japan-based Radradra has been absent since the 24-19 win over Wales in November 2024.
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The pair will add plenty of x-factor to a squad not lacking in talent, or years. Botia is 37 years of age, while Radradra is 33.
Ten Fijian Drua players have made it into the 32-men squad, with former Drua captain Tevita Ikanivere, who plays with Radradra in Japan now, named to lead the Flying Fijians.
Acting Flying Fijians head coach Senirusi Seruvakula has named a 50-man extended squad ahead of the upcoming Nations Championship in July, with the final 32-player travelling squad to be confirmed two weeks before the opening match against Wales
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Pleased for Kitione, he was the best pilferer in his breakthrough season.
Yato has been playing mainly second row for the last 2 seasons. Get him there for Fiji and get Nathan Hughes in the squad as an out and out 8. His form has been really good.
Don’t understand Ravutaumanda at centre either. He has literally never played in the centres at a professional level.
Great depth in the centres, back 3 and back row.