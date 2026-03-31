Super Rugby Pacific

Former NRL star Zac Lomax set for Western Force debut against Reds

Zac Lomax played a key role in NSW's State of Origin series win in 2024, scoring 18 points including two tries in Game Two and kicking three out of three goals in the decider (Photo Matt King/Getty Images)

Former NRL star Zac Lomax is in line to debut for the Western Force this weekend in a crunch Super Rugby Pacific derby against the Queensland Reds. Lomax has been named on the bench, as one of two potential debutants in the 23.

Lomax made the headline-grabbing move over to the 15-player game last month, signing a two-year deal with Rugby Australia and the Force. The outside back played for the St George Illawarra Dragons and Parramatta Eels in the NRL and was selected for representative honours.

As Reds rake Matt Faessler said this week, “I’m sure [Lomax] is no stranger to a hostile Suncorp crowd.” Lomax made six State of Origin appearances for New South Wales and played a few international rugby league for the Australia Kangaroos.

Lomax will wear the No. 23 jersey, while Irish openside flanker Jack Daly has been named to start, with Wallaby Carlo Tizzano out for the medium term with a knee injury. Daly joins captain Nick Champion de Crespigny and France-bound Vaiolini Ekuasi in the loose forwards.

Wallabies Tom Robertson and Brandon Paenga Amosa will start in the front row, joining tighthead prop Misinale Epenisa at the top of the team sheet. Los Pumas enforcer Franco Molina will pack down alongside Wallaby Darcy Swain, with usual skipper Jeremy Williams unavailable.

Henry Robertson starts at scrum-half, linking up with in-form playmaker Ben Donaldson. Bayley Kuenzle joins former All Blacks winger George Bridge in the midfield, while 95-Test Wallaby Kurtley Beale shifts to the bench.

Wallabies Darby Lancaster and Dylan Pietsch will line up on a wing each, while Australia A representative Mac Grealy slots in at fullback. Lomax is among the big-name players selected on the bench, with many eager to see how the former NRL star will fare in rugby union.

The Force are looking to win their first match since late February, which came against Moana Pasifika in New Zealand. They fought in a closely-contested battle with the Chiefs last time out in Perth but fell 21-14 in a thriller.

As for the Reds, they’re looking to return to winning ways as well, having lost to the ladder-leading Hurricanes in Wellington last weekend. This round eight fixture at Brisbane’s Suncorp Stadium will kick off at 4:35 pm WST on Saturday.

Head-to-Head

Last 5 Meetings

Wins
3
Draws
0
Wins
2
Average Points scored
33
29
First try wins
80%
Home team wins
60%

Western Force team to take on Queensland Reds

1. Tom Robertson

2. Brandon Paenga-Amosa

3. Misinale Epenisa

4. Franco Molina

5. Darcy Swain

6. Nick Champion de Crespigny (c)

7. Jack Daly

8. Vaiolini Ekuasi

9. Henry Robertson

10. Ben Donaldson (vc)

11. Darby Lancaster

12. Bayley Kuenzle

13. George Bridge

14. Dylan Pietsch

15. Mac Grealy

Reserves: 16. Nic Dolly, 17. Sef Fa’agase, 18. Harry Johnson-Holmes, 19. Lopeti Faifua, 20. Will Harris, 21. Nathan Hastie, 22. Kurtley Beale, 23. Zac Lomax

Comments

1 Comment
u
unknown 9 days ago

Nothing to lose ! U

Latest Long Reads

LONG READ

Dalton: 'Some girls like to be screaming and shouting, and that works for them. I’m definitely the opposite'

This Six Nations Aoife Dalton comes in as a mainstay of the Irish team after captaining the Wolfhounds to Celtic challenge glory. But it wasn't always this way. “I’ll never forget that Six Nations. I remember, after that, thinking, ‘I’ll never play for Ireland again. That’s me done!’

LONG READ

Mick Cleary: 'Are we about to witness two of the greatest Champions Cup quarter-finals?'

Even those with the longest memories will struggle to recall better ties in prospect than Bath v Northampton and Bordeaux-Begles versus Toulouse.

LONG READ

Is Antoine Dupont no longer undroppable?

The iconic Frenchman has taken time to recover from a serious knee injury and there are murmurs he is no longer an automatic pick

4

Comments on RugbyPass

G
GP 42 minutes ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

Leicester Fainga’anuku has to be in the AB’s. I believe he will be. A rocky start at times for the Crusaders , he has really showed his strength and skills, especially in the last few games.

105 Go to comments
N
Nickers 57 minutes ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

As usual I don’t have much of an idea what you’re talking about. The whole backline and attack was terrible under Razor and got worse by the week. Jordie, along with everyone else in the backline, was used in the worst way possible in what has sadly fallen to the worlds 9th best attack. I am describing something far more like Argentina or the Hurricanes attack, not that sub club level monstrosity of last years All Blacks. Jordie at 13? Sure why not. It makes no sense whatsoever but that seems to be what makes people the most happy for some reason.

118 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

Not by running straight into contact though.

105 Go to comments
J
JW 1 hour ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

Jordie was the lynchpin of the attack last year, passed more than ever (less into contact).

I think you’re both getting confused by the quality and success of said attacks.



...

118 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How 1% of the USA sports rights market could transform rugby

Yeah but what does that 1% take to reach, it’s a throwaway line that shouldn’t be used in this manner.

It’s fine to use it as a figure to show how small world rugby is but there’s no way you can use it to lead towards getting some of that share. Look at it from the other way, he is talking about the potential of rugby in the US to generate TWICE what the global game does. That’s so far into the future, in terms of what it would take to get to, that it’s not even worth thinking about.



...

7 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How 1% of the USA sports rights market could transform rugby

The great thing about it is that it’s rugby’s roots as a fit for everyone team sport where comradery is high that’s been the foundation of its appeal and growth in the country.

I don’t think we have to worry too much about that changing.



...

7 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Northampton Saints player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

And no mention of the fact Manny Iugun matched the best prop in the world??

2 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Northampton Saints player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

Undone by Andrew Brace at the death, obvious sealing off by barf. Still when they come to the gardens in 2 weeks we’ll get revenge.

2 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Was pretty watching Ta’avao have to look over his shoulder back at the ref while he said “not going foward, only sideways” at one scrum call!

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Was good to see that he has a lot of heart for his new team and felt enough to give the ref a serve.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

I think he means Lennox kicked the ball straight into Reimer, they put Tele’a on the scrum when there was no need, Howden got under the ball for the try etc. So many things other than the card culminated in the loss, and most under Landers control, excl the handling.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Yeah the game was tight the whole way, but you can’t expect much with the likes of Millar, Lowe, Lennox as keys in your backline.

15 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Wow, wow, wow, what a brilliant game that was.

Could easily have gone either way but Saints starting XV won their battle but the Bath bench is what edged the contest.



...

100 Go to comments
T
Tah Man Too 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

De Groot was excellent. I thought Ta’avao played well too. That’s a very good front row you’ve got there.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Yeah and it was a different approach too, at least to how they use the ball with TT throwing some massive long passes. Not sure it worked too well but it’s what you want to see, and those close catchs are so key against blitz D’s, you don’t get a good picture in traffic, a few offloads were fairly rusty too though.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Good game last night, enjoyed the refined structure of both sides start. Very heavy on the defensive pressure and a shame the Landers couldn’t catch better and use a few of those opportunities.

Deserved the win with that last try being held up.



...

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Drink more beer, it does the same. 🤣🤣🤣

100 Go to comments
J
JW 2 hours ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

People have a big misconception about Kaino that he was some huge Chabal type enforcer, when in fact his size was far more comparable to Flanders than anyone elses. Squire was big by comparison, as a result though he simple tended to use that as his weapon, Kaino had to develope the full kit. Shame he had health issues as he was going to be a good option though.

105 Go to comments
O
Otagoman II 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

He knows the ultimate test this year is in South Africa. Last year the ABs were smashed in the scrum by them. He needs and wants to led the ABs scrum to something better this year.

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Crikey - I think I called that one pretty well but what a fantastic game of rugby that was.

How good were Saints backline? I also thought Pollock was outstanding tonight but Bath’s forwards clawed them out of trouble. 👏👏👏



...

100 Go to comments
