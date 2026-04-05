Northern | US
10 - 14
FT
21 - 38
FT
38 - 41
FT
42 - 33
FT
71 - 0
FT
25 - 22
FT
22 - 17
FT
41 - 24
FT
43 - 41
FT
32 - 25
FT
Today
21:05
Today
23:35
Tomorrow
02:05
Tomorrow
04:35
Tomorrow
06:25
WOMENS
Tomorrow
06:30
Tomorrow
08:25
WOMENS
Tomorrow
09:00
Tomorrow
10:40
WOMENS
Tomorrow
11:30
Tomorrow
14:00
Tomorrow
14:00
Tomorrow
18:00
Tomorrow
21:00
Sunday
06:30
Sunday
09:00
Investec Champions Cup

LLB and Bordeaux send Leicester Tigers packing with Champions Cup hiding

By PA
TOPSHOT - Bordeaux-Begles' French full-back Louis Bielle-Biarrey runs to score a try during the European Rugby Champions Cup round of 16 rugby union match, between the Union Bordeaux Bègles (UBB) and the Leicester Tigers at the Stade Chaban-Delmas in Bordeaux on April 5, 2026. (Photo by ROMAIN PERROCHEAU / AFP via Getty Images)

Salesi Rayasi scored a hat-trick as Bordeaux ran in nine tries and thumped Leicester 64-14 in the Investec Champions Cup at Stade Chaban Delmas.

ADVERTISEMENT

The first-half rout got under way when Maxime Lucu slotted a sixth-minute penalty and they followed it up with the first of five first-half tries in the 20th minute when Cameron Woki crashed over from close range to make it 10-0.

The floodgates well and truly opened and Bordeaux ran in four tries in the space of 12 minutes before the break, firstly when Rayasi zoomed over the whitewash before Lucu ran in under the posts and further efforts from Louis Bielle-Biarrey and Maxime Lamothe to make it 36-0 at the halfway stage.

VIDEO

Tigers got themselves on the board three minutes into the second period when Izaia Perese ran in under the posts following a careless pass but Ben Tameifuna brushed off the challenge of a few defenders to make sure he restored the hosts’ 36-point advantage.

Tigers showed great spirit in the second half to grab another try, this time Leicester worked it right and substitute Billy Searle walked in the simplest try of the contest.

Attack

235
Passes
100
169
Ball Carries
63
544m
Post Contact Metres
228m
21
Line Breaks
9

That was all the joy Leicester had though, and Bordeaux scored three more tries courtesy of two Rayasi efforts which earned him a hat-trick either side of Arthur Retiere’s try, which wrapped up a convincing 50-point victory to book their place in the quarter-finals.

Union Bordeaux Bègles:15. Salesi Rayasi, 14. Pablo Uberti, 13. Damian Penaud, 12. Yoram Moefana, 11. Louis Bielle-Biarrey, 10. Matthieu Jalibert, 9. Maxime Lucu (c), 1. Jefferson Poirot, 2. Maxime Lamothe, 3. Carlü Sadie, 4. Boris Palu, 5. Adam Coleman, 6. Bastien Vergnes-Taillefer, 7. Cameron Woki, 8. Marko Gazzotti
Replacements:

ADVERTISEMENT

REPLACEMENTS: 16. Gaetan Barlot, 17. Matis Perchaud, 18. Ben Tameifuna, 19. Pierre Bochaton, 20. Temo Matiu, 21. Arthur Retiere, 22. Hugo Reus, 23. Rohan Janse van Rensburg

Leicester Tigers:15. Freddie Steward, 14. Adam Radwan, 13. Izaia Perese, 12. Joe Woodward, 11. Ollie Hassell-Collins, 10. James O’Connor, 9. Jack van Poortvliet, 1. Archie van der Flier, 2. Jamie Blamire, 3. Will Hurd, 4. Hanro Liebenberg (c), 5. Harry Wells, 6. Joaquin Moro, 7. Josh Manz, 8. Olly Cracknell
Replacements:

REPLACEMENTS: 16. Charlie Clare, 17. Tareq Haffar, 18. Ale Loman, 19. Cameron Henderson, 20. Harry Palmer, 21. Tom Whiteley, 22. Billy Searle, 23. Will Wand

ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Comments

5 Comments
M
MM 4 days ago

Pathetic effort from Leicester. It's almost like they had no intentions to win and just wanted out off the competition.

C
CM 4 days ago

Bielle-Birray once again showed how low skilled the wingers in England are.

E
Eric Elwood 5 days ago

Leicester held a few top players back and took their hiding. Bordeaux Begles didn’t bother in the second half. Where is your pride Leicester? When you look at the effort both URC South African teams put in and Leicester couldn’t be bothered with only the English Channel to cross? Technically they qualified, but Leicester were not deserving of a place in the knock outs of this once great tournament.

R
RhinoRoc 5 days ago

LBB???

M
MS 5 days ago

LLB?

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
ADVERTISEMENT

Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Close
ADVERTISEMENT