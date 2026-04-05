Northern | US
10 - 14
FT
21 - 38
FT
38 - 41
FT
42 - 33
FT
71 - 0
FT
25 - 22
FT
22 - 17
FT
41 - 24
FT
43 - 41
FT
32 - 25
FT
Today
21:05
Today
23:35
Tomorrow
02:05
Tomorrow
04:35
Tomorrow
06:25
WOMENS
Tomorrow
06:30
Tomorrow
08:25
WOMENS
Tomorrow
09:00
Tomorrow
10:40
WOMENS
Tomorrow
11:30
Tomorrow
14:00
Tomorrow
14:00
Tomorrow
18:00
Tomorrow
21:00
Sunday
06:30
Sunday
09:00
International

'The RFU should have stepped in... he is a future England captain'

BAGSHOT, ENGLAND - SEPTEMBER 15: The England players gather together during the England training session at Pennyhill Park on September 15, 2025 in Bagshot, England. (Photo by Dan Mullan - RFU/The RFU Collection via Getty Images)

Tom Willis’ exit from English rugby was a familiar pre-match talking point again on Saturday, with Lawrence Dallaglio revisiting the No.8’s impending move to France, when speaking ahead of Saracens’ 31-22 defeat to Bath in the Investec Champions Cup Round-of-16.

ADVERTISEMENT

Speaking on Premier Sports before kick-off at the Recreation Ground, Dallaglio questioned whether the RFU should have done more to keep the Saracens No.8 in England, given his growing importance within the national setup.

Bath overturned a 10-0 half-time deficit to secure their place in the quarter-finals, powered by a second-half surge from their England backs.

VIDEO

Henry Arundell crossed twice, with Joe Cokanasiga, Ben Spencer and Ollie Lawrence also on the scoresheet as Johann van Graan’s side booked a home last-eight tie against Northampton.

Spencer’s 59th-minute try, the centrepiece of a bold, length-of-the-field attack starting deep inside Bath territory, appeared decisive. Saracens showed trademark resilience to keep the contest alive until the closing moments, before Arundell’s second on the stroke of full-time finally put the result beyond doubt.

Willis is set to leave Saracens at the end of the season and return to France; a decision that will make him ineligible for England selection under current RFU regulations. The younger brother of Toulouse back-row Jack Willis has already been ejected from Steve Borthwick’s England plans and didn’t feature in the Autumn Nations Series as a result of the decision.

England’s policy of not selecting overseas-based players remains in place to protect the domestic game, but Dallaglio was emphatic that more should have been done to keep him in the Gallagher PREM.

ADVERTISEMENT

“His stats are off the park. They’re ridiculous,” said Dallaglio. “He’s an intelligent footballer as well. He can beat people with power and running lines ability and steps.

“I think England have missed a huge trick letting him go to France.

“The RFU should have stepped in, whatever they need to bridge his salary, he is a future England captain, we’ve allowed him to go to France.

“Whether he comes back again, who knows? His brother is not coming back for a few years, so why would he?

“I’m really disappointed he isn’t an England player. He is Kieran Read in the making, that young man.”

ADVERTISEMENT

'Probably their season over with': Alex Sanderson's grim update on England duo

Sale director of rugby Alex Sanderson hailed the talents of George Ford as Sharks booked a place in the quarter-finals of the Investec Champions Cup with a 26-17 victory over Harlequins.

Read Now
ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Comments

6 Comments
p
ps 4 days ago

Ahh sure the English media and the old guard can use his departure as ANOTHER excuse why England consistently underperforms.

f
fl 4 days ago

He's a good player, but not a future England captain, and not worth throwing away the agreement with the clubs over.

A
Aa 4 days ago

Future England captains don't pocket the RFU's £150k+ elite squad payment then p1ss off to France.

u
unknown 5 days ago

Another example of how inept the RFU are. There main priority should be grassroots rugby and the national team not appeasing the millionaire owners of the pro clubs. Yes in an ideal world all the best English players would play in the Prem but commercially the French league is stronger so you have to either challenge that by making the Prem product something that attracts a wider audience or accept the circumstances and adapt with some sort of system that encourages players to stay in England until they are seasoned internationals (at this point the wages increase so it’s a good point to shift the cost and develop the next gen - albeit some ‘star’ appeal is lost which has commercial consequences). Simply ignoring top talent from the national team only works if the depth is ridiculously strong like SA and even they don’t ignore players playing outside of SA

L
Lofty 5 days ago

Strange isn't it how so many people (of various levels of rugby intelligence and knowledge) see things that the RFU and premiership greedy owners don't or won’t see ?? The best EQP 8 this country has seen in a few years dumped (6 months before necessary) to satisfy the egos of a few rather than provide the nation, paying fans and rugby lovers everywhere with the best version of an England national side available ? Whilst those same few shell out loads of money to keep other internationals fit, fine and prime for their national sides

D
DS 5 days ago

Mustn't forget the Posh Boys who don't have to go outside the country to earn their bread. One of the main reasons IMHO why England rugby will never succeed very much.

Load More Comments

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
ADVERTISEMENT

Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Close
ADVERTISEMENT