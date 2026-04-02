Northern | US
10 - 14
FT
21 - 38
FT
38 - 41
FT
42 - 33
FT
71 - 0
FT
25 - 22
FT
22 - 17
FT
41 - 24
FT
43 - 41
FT
32 - 25
FT
Today
21:05
Today
23:35
Tomorrow
02:05
Tomorrow
04:35
Tomorrow
06:25
WOMENS
Tomorrow
06:30
Tomorrow
08:25
WOMENS
Tomorrow
09:00
Tomorrow
10:40
WOMENS
Tomorrow
11:30
Tomorrow
14:00
Tomorrow
14:00
Tomorrow
18:00
Tomorrow
21:00
Sunday
06:30
Sunday
09:00
Women's Six Nations

'Authentic' Jones sets Six Nations goal as stand-in England skipper

LONDON, ENGLAND - MARCH 25: Meg Jones, captain of England, reacts as she speaks during the Guinness Women's Six Nations Launch at Guinness Open Gate Brewery London on March 25, 2026 in London, England. (Photo by Jasper Wax/Getty Images)

Meg Jones admits that she did not bat an eye when Red Roses head coach John Mitchell asked the 29-year-old to captain England in 2026.

ADVERTISEMENT

After the announcement of Zoe Stratford’s pregnancy, Jones was asked to step into the breach this year and will lead the team hot on the heels of a 2025 that saw her become a Women’s Rugby World Cup winner, as well as a World Rugby Women’s 15s Player of the Year nominee.

Last year the centre was a vice-captain of the Red Roses and was one of just two England players [alongside Jess Breach] to start in all six of their Women’s Rugby World Cup matches.

VIDEO

Already an important player, Jones now has the captain’s armband and all the responsibility that comes with it ahead of the 2026 Guinness Women’s Six Nations.

Her style of captaincy? Well, she promises to be herself.

“Pretty crazy,” Jones grinned. “Impulsive. All the characteristics you probably wouldn’t put. I’m authentic. I’m me. I’m Meg.

“I have high standards for myself. I have high integrity. I live by the sword, die by the sword. I’d do anything for the team. I’d do anything for them to win, to feel themselves and keep pushing us in the right direction.”

As Jones makes this early foray into Test match captaincy, the 29-year-old certainly has some experienced heads to call on.

ADVERTISEMENT

Former team captain Marlie Packer will add to her 112 caps this Spring, while Mo Hunt and Alex Matthews have been part of the setup for over a decade too.

Matthews, along with 89-cap hooker Amy Cokayne, have been confirmed as Jones’ vice-captains ahead of the Women’s Six Nations this Spring.

Related

François Ratier: 'I’m very excited and very proud'

Christmas may be over half a year away, but judging by France’s new head coach François Ratier you would be forgiven for thinking it is round the corner with the former Canada boss as excited as a child on 24 December.

Read Now

“I’m leaning on a lot of the girls at the moment,” Jones said. “Marlie Packer, Mo Hunt – they’re amazing. They’re always asking me if I’m alright, if there’s anything I need to de-load.

“The thing is about our group is that we have so many good leaders with different characteristics. We’ve now got Amy Cokayne into the fold and she’s as red as they get – if you want something done, you go to that girl.

ADVERTISEMENT

“If you need empathy and high compassion you go to Alex [Matthews] and Mo. We start understanding what each other are good at and who to delegate to. That’s probably the biggest leadership quality, delegation.”

England come into the Guinness Women’s Six Nations as firm favourites. The reason for which are fairly obvious.

The Red Roses have won every edition of the tournament since 2019. They arrive at the 2026 Championship as world champions.

Jones’ elevation to captaincy with Stratford unavailable is perhaps the team’s biggest challenge to overcome. Although Mitchell’s squad still boasts 1,107 Test caps.

Related

Emma Wassell 'Warrior' documentary to be released ahead of Six Nations

Scotland Rugby has announced that women's international Emma Wassell will be releasing a documentary charting her remarkable journey of grief, serious health concerns, recovery and the pressures of elite sport in a film titled ‘Emma Wassell: Laoch’.

Read Now

Winning has become more than just a habit. It is ingrained in their every waking moment as a squad. It is something the team wants to continue doing.

“We always want to win,” Jones said. “We are a competitive team. Winning is what we thrive on, and we want to keep doing that.

“We also want to keep breaking boundaries as much as we can, raising the floor, making sure we’re competing at the highest level. Doing so with everyone staying competitive within the team.”

The notion of breaking boundaries is an intriguing one. Already the Red Roses have set the world record for the longest winning streak in rugby [33] and they are about to break the record for a single attendance at the Guinness Women’s Six Nations with 70,000 tickets sold for their tournament opener against Ireland at Allianz Stadium.

While England have seemingly achieved everything they have still found an obstacle to overcome. You would probably back them to do it.

“Potentially being the first men’s or women’s team to win the Six Nations after a World Cup win,” Jones said unflinchingly. “That’s definitely a challenge we’re fully aware of. That’s probably something we’re going to go after.”

RugbyPass App Download

News, stats, live rugby and more! Download the new RugbyPass app on the App Store (iOS) and Google Play (Android) now!


Whether you’re looking for somewhere to track upcoming fixtures, a place to watch live rugby or an app that shows you all of the latest news and analysis, the RugbyPass rugby app is perfect.

ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Comments

0 Comments
Be the first to comment...

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Dalton: 'Some girls like to be screaming and shouting, and that works for them. I'm definitely the opposite'

This Six Nations Aoife Dalton comes in as a mainstay of the Irish team after captaining the Wolfhounds to Celtic challenge glory. But it wasn't always this way. "I'll never forget that Six Nations. I remember, after that, thinking, 'I'll never play for Ireland again. That's me done!'

LONG READ

Mick Cleary: 'Are we about to witness two of the greatest Champions Cup quarter-finals?'

Even those with the longest memories will struggle to recall better ties in prospect than Bath v Northampton and Bordeaux-Begles versus Toulouse.

LONG READ

Is Antoine Dupont no longer undroppable?

The iconic Frenchman has taken time to recover from a serious knee injury and there are murmurs he is no longer an automatic pick

4

Comments on RugbyPass

G
GP 35 minutes ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

Leicester Fainga’anuku has to be in the AB’s. I believe he will be. A rocky start at times for the Crusaders , he has really showed his strength and skills, especially in the last few games.

105 Go to comments
N
Nickers 50 minutes ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

As usual I don’t have much of an idea what you’re talking about. The whole backline and attack was terrible under Razor and got worse by the week. Jordie, along with everyone else in the backline, was used in the worst way possible in what has sadly fallen to the worlds 9th best attack. I am describing something far more like Argentina or the Hurricanes attack, not that sub club level monstrosity of last years All Blacks. Jordie at 13? Sure why not. It makes no sense whatsoever but that seems to be what makes people the most happy for some reason.

118 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

Not by running straight into contact though.

105 Go to comments
J
JW 1 hour ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

Jordie was the lynchpin of the attack last year, passed more than ever (less into contact).

I think you’re both getting confused by the quality and success of said attacks.



...

118 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How 1% of the USA sports rights market could transform rugby

Yeah but what does that 1% take to reach, it’s a throwaway line that shouldn’t be used in this manner.

It’s fine to use it as a figure to show how small world rugby is but there’s no way you can use it to lead towards getting some of that share. Look at it from the other way, he is talking about the potential of rugby in the US to generate TWICE what the global game does. That’s so far into the future, in terms of what it would take to get to, that it’s not even worth thinking about.



...

7 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How 1% of the USA sports rights market could transform rugby

The great thing about it is that it’s rugby’s roots as a fit for everyone team sport where comradery is high that’s been the foundation of its appeal and growth in the country.

I don’t think we have to worry too much about that changing.



...

7 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Northampton Saints player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

And no mention of the fact Manny Iugun matched the best prop in the world??

2 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Northampton Saints player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

Undone by Andrew Brace at the death, obvious sealing off by barf. Still when they come to the gardens in 2 weeks we’ll get revenge.

2 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Was pretty watching Ta’avao have to look over his shoulder back at the ref while he said “not going foward, only sideways” at one scrum call!

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Was good to see that he has a lot of heart for his new team and felt enough to give the ref a serve.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

I think he means Lennox kicked the ball straight into Reimer, they put Tele’a on the scrum when there was no need, Howden got under the ball for the try etc. So many things other than the card culminated in the loss, and most under Landers control, excl the handling.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Yeah the game was tight the whole way, but you can’t expect much with the likes of Millar, Lowe, Lennox as keys in your backline.

15 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Wow, wow, wow, what a brilliant game that was.

Could easily have gone either way but Saints starting XV won their battle but the Bath bench is what edged the contest.



...

100 Go to comments
T
Tah Man Too 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

De Groot was excellent. I thought Ta’avao played well too. That’s a very good front row you’ve got there.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Yeah and it was a different approach too, at least to how they use the ball with TT throwing some massive long passes. Not sure it worked too well but it’s what you want to see, and those close catchs are so key against blitz D’s, you don’t get a good picture in traffic, a few offloads were fairly rusty too though.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Good game last night, enjoyed the refined structure of both sides start. Very heavy on the defensive pressure and a shame the Landers couldn’t catch better and use a few of those opportunities.

Deserved the win with that last try being held up.



...

15 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Drink more beer, it does the same. 🤣🤣🤣

100 Go to comments
J
JW 2 hours ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

People have a big misconception about Kaino that he was some huge Chabal type enforcer, when in fact his size was far more comparable to Flanders than anyone elses. Squire was big by comparison, as a result though he simple tended to use that as his weapon, Kaino had to develope the full kit. Shame he had health issues as he was going to be a good option though.

105 Go to comments
O
Otagoman II 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

He knows the ultimate test this year is in South Africa. Last year the ABs were smashed in the scrum by them. He needs and wants to led the ABs scrum to something better this year.

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Crikey - I think I called that one pretty well but what a fantastic game of rugby that was.

How good were Saints backline? I also thought Pollock was outstanding tonight but Bath’s forwards clawed them out of trouble. 👏👏👏



...

100 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Close
ADVERTISEMENT