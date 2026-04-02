Emma Wassell 'Warrior' documentary to be released ahead of Six Nations

Scotland Rugby has announced that women’s international Emma Wassell will be releasing a documentary charting her remarkable journey of grief, serious health concerns, recovery and the pressures of elite sport in a film titled ‘Emma Wassell: Laoch’.
A tumour in her chest, measuring 27cm, was discovered back in the summer of 2024 which required major surgery, while she was also dealing with the sudden loss of her mother.
Ultimately, only a year on from being admitted to hospital, Wassell returned to the field to play at the 2025 Rugby World Cup, a journey which has made her into one of Scotland’s most inspiring athletes.
Through intimate access and candid interviews, the film explores Wassell’s recovery and rehabilitation, highlighting the dedication, medical expertise and resilience required to rebuild strength and confidence after major surgery, whilst grappling with the question of whether she would ever pull on a Scotland jersey again.
Speaking ahead of the documentary release, Wassell said: “Over the last two years I have experienced probably the most difficult period of my life. Grieving the loss of my mum while also dealing with the shock of being diagnosed with a tumour was something I never expected, and there were times when rugby felt very far away.
“The support I’ve had from my family, my teammates and the staff around the Scotland team has meant everything. Flo and the medical team were incredible throughout the rehabilitation process, helping me rebuild physically and mentally and giving me the confidence to believe I could get back on the pitch again. Being able to return to rugby and wear the Scotland jersey again is something I’ll never take for granted.
“Sharing my story wasn’t easy, but I hope the documentary shows that even through the toughest moments, the people around you can help you find your way back and achieve your dreams.”
The film will premiere ahead of the Guinness Women’s Six Nations on Sunday 5th April, 19:00 BST on Scottish Rugby’s official YouTube channel.
