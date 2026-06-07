'What a man': How physio's joke foreshadowed Harlequins backrow's heroics

Head coach Jason Gilmore revealed Tom Lawday was almost denied the fairytale finish to his Harlequins career by injury as his winning try in the dying seconds edged out Northampton.
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While Quins missed out on Investec Champions Cup qualification despite the 38-31 win, they at least ended a troubled Gallagher Prem campaign on a high thanks to their departing back-rower’s final touch for the club.
Gilmore said: “We lost Chandler (Cunningham-South) late in the week with a calf strain and Tommy’s been battling a hamstring (injury) for a while now.
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“So we kind of left the door open that, if there was going to be a change late in the week, if he could get through the week training – even on Tuesday it was still doubtful if a spot opened up that Tommy would be right.
“But we called him in yesterday and our physio actually joked, if we need a last try, Tommy’s the man because he’s done two of them this year, against Sarries and La Rochelle.
Points Flow Chart
Harlequins win +7
Time in lead
4
Mins in lead
39
5%
% Of Game In Lead
48%
40%
Possession Last 10 min
60%
14
Points Last 10 min
0
“What a man, and what a way for him to finish.
“I was just a little bit worried when they were checking, from about 50 phases before, for a forward pass, but it was just great to see.
“He’s such a good man who’s given his all for the club.”
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