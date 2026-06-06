Northern | US
49 - 12
FT
45 - 31
FT
57 - 21
FT
26 - 27
FT
31 - 33
FT
26 - 29
FT
40 - 38
FT
LIVE
57'
Pro D2

Vannes take home Pro D2 to return to Top 14 next season

Vannes' New Zealand scrum-half Michael Ruru reacts during the French Pro D2 rugby union final match between RC Vannes and Provence Rugby at the Ernest Wallon Stadium in Toulouse, southwestern France, on June 6, 2026. (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP)
Comments
3 Comments

One year after facing relegation, RC Vannes will get to rejoin the Top 14 for another season, as the Brittany-based club overcame a spirited Provence Rugby 18-14 to claim the Pro D2 crown in front of a full Stade Ernest-Wallon.

ADVERTISEMENT

At Toulouse, the Bretons were quick to add their first points, with centre Robin Taccola grounding the ball in the corner after a cleverly worked team move. Maxime Lafage added the extras and a penalty conversion, giving Vannes a 10-point lead before the 20-minute mark.

When everyone expected Vannes to keep the pressure on and extend their lead, Provence instead found their way to the whitewash, thanks to a massive break from showstopper Setareki Bituniyata. The Fijian speedster ran through a gap, offloading the ball to Manuel Vareiro, who sent it on to Paul Zwiler, for the winger to score his side’s first try of the final.

VIDEO

With Vareiro converting the two additional points, Philippe Saint-André’s side were back in the game. Both contestants tried their best to nail another strike, but the score remained unchanged until match official Benoît Rousselet sent teams in for the half-time break.

While neither side scored in the second half’s opening quarter, RC Vannes looked more threatening, creating several good opportunities and edging closer to Provence’s in-goal area. On the 56th minute, Maxime Lafage added another three points to Vannes’ lead, before Ben Stevenson bagged the Bretons’ second try. The English winger pulled off a sensational side step and went for a spectacular dive before grounding the ball mid-air, edging Vannes closer to the title.

Match Summary

2
Penalty Goals
0
2
Tries
2
1
Conversions
2
0
Drop Goals
0
121
Carries
147
6
Line Breaks
6
17
Turnovers Lost
15
2
Turnovers Won
7

However, Provence weren’t going down without a fight. Les Noirs pushed through, and after a long phase of play, Joris Cazenave breached the line to score a try, keeping Provence in the fight until the last second. Nevertheless, Vannes’ experience kicked in, helping them control the oval ball for the remainder of the match and ensure they would be crowned this season’s Pro D2 champions.

Established in 1950, RC Vannes are now heading back to the Top 14 for the second time in their history, again under the command of Jean-Noël Spitzer.

ADVERTISEMENT

As for Provence, while they fought to the end for a different outcome, they will have another shot at promotion in just two weeks, in a make-or-break barrage match against USA Perpignan, scheduled for June 21.

Related

'That influences the outcome': Smith dissects what went wrong for Glasgow

Franco Smith admitted Glasgow lost their way as the Bulls came on strong to end their United Rugby Championship hopes in Saturday’s semi-final at Murrayfield.

Read Now

Register your interest to receive priority updates on RWC27 ticket releases. Don't miss out, stay in the loop!


ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Andy Farrell sticks around as uncertainty swirls around Irish rugby

5
2

Dave Rennie and the search for a lucky All Blacks charm at 13

79
3

Exeter Chiefs player ratings vs Bath | Gallagher PREM 2025/26 semi-finals

4

Bath player ratings vs Exeter Chiefs | Gallagher PREM 2025/26 semi-finals

3
5

Henry Pollock's positive change of behaviour pleases Phil Dowson

2
6

The case for 'Big Burrito' to be the first name on Wallabies team sheet

14
7

Ospreys announce second Wallaby signing in less than a week

2
8

Joe Schmidt's next coaching gig revealed

2

Comments

3 Comments
J
JW 7 days ago

Why is there even a Final? Should be top of the table like Top 14. Winner takes automatic spot, and a “final” is played between second and third to earn a playoff against the 2nd bottom Top14. Could even have the 2nd and 3rd having a relegation final, to see who should play the promotion relegation playoff.

J
JPM 7 days ago

Top of the Top14 table is not crowned champion. Toulouse must still go through a semi final and final if successful.

Load More Comments

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Andy Farrell sticks around as uncertainty swirls around Irish rugby

The departure of James Lowe signifies a change of tack from within Irish rugby as developing academy starlets is preferred

5
LONG READ

Dave Rennie and the search for a lucky All Blacks charm at 13

Scott Robertson could never quite find his Conrad Smith, an outside-centre like a Swiss Army knife, who could make others around him shine

79
LONG READ

‘Can Slade do this for England? Of course he can. But he has to be empowered to do so’

The Exeter centre showed his enduring class to help guide Chiefs into the play-offs, but why can't England get the same out of him?

24

Comments on RugbyPass

J
Johnny Guitar 5 hours ago
Rob Baxter reveals surprising half time message in Chiefs' shock win

How many times have we watched such endings with selfish and stubborn forwards keeping the ball for nothing !? It reminded be Toulon-Stormers amlng the most recent examples

6 Go to comments
P
PMcD 5 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Personally I would have gone for Pollock over Fisilau but otherwise I agree with the rest.

3 Go to comments
R
RhinoRoc 6 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Pollock????????????

3 Go to comments
R
RoyceCoolidge 6 hours ago
Andy Farrell sticks around as uncertainty swirls around Irish rugby

‘For Ireland, nothing sharpens the mind better than a game against England’. Right. So why do Ireland hold the record for losses against England, then?

3 Go to comments
O
Over the sideline 6 hours ago
Dave Rennie and the search for a lucky All Blacks charm at 13

Yes. I think he will make the squad for France but not the 23. SA mid week games are perfect but Italy too I guess.

79 Go to comments
L
LondonAllBlack 7 hours ago
Is Tony Brown's move back to the All Blacks a sign of decreasing coaching talent?

This is very good news for All Black rugby and New Zealand.

21 Go to comments
A
AP 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I haven’t missed watching a Bok / AB test live since I’ve been watching rugby - 35 years. That has involved finding the oddest of expat bolt holes in places like Nigeria and Kazakhstan before streaming was even a thing. Weddings, christenings, you name it I have found a way. I still remember Fitzy smashing his fists into the turf when the AB’s won that last series, and where I was. Thirty years ago - and finally revenge is nigh! Who would’ve thought it.

450 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Sela holds his own but isn’t yet as destructive as Stuart or TdT at scrum time (he’s still got some size to add which is why I think Fasogbon deserves his chance with ENG at present). The other thing they lost was TdTs carry, he powers over from the pick and go, whereas Sela got held up.

Sela will get there but he’s got another 10KG to add on his frame to match them.



...

450 Go to comments
u
unknown 7 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Honourable mentions should go to Slade, Skinner and Varney from the Chiefs and Pollock and Hutchinson from Saints!

3 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Look forward to the discussion - if I was picking an England back row today, I personally would likely play Pepper (6), T Curry (7) and Pollock (8) . . . . But I actually think Borthers preferred back row is T Curry (6), B Curry (7), Earl (8) with Pepper & Pollock off the bench.

It’s a case of playing around with the combinations to find the right balance but Pepper & Pollock do have a very good ability to play off the bench.



...

450 Go to comments
T
Tk 7 hours ago
Vern Cotter opens up on the legacy of his Blues tenure

While clearly not the whole picture, I do feel that the Blues need to recruit a 10 to drive the team. Far too much chopping and changing over the years. ‘24 was notable in that Harry Plummer had significant game time and responsibility, he thrived and the title was won. Then Barrett was coming, Plummer saw the writing on the wall and left. An under performing BB mixed with an erratic Perofeta and very mixed results since.

6 Go to comments
D
DP 8 hours ago
Henry Pollock's positive change of behaviour pleases Phil Dowson

A really talented player , but constantly painting a target on his own back doesn’t serve his team well. ..I get that he capitalizes on the profile he has created. …But rugby is still a team sport ..

2 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

It’s like a world full of nothing but murky swamps P. Mostly upside down swamps 😉

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Hard to say atm P, let’s see how get on v France in the first round of the Nations Champs!

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

👍

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yep I didn’t get to the game eventually but will watch it later today. There was a feeling Exe could cause an upset before the game, and it looks like they showed why. Bath weakned their bench by moving the Tank up to start, sounds like they lost F/R effectiveness with the bench on?

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

See next piece P. There is no reason for Herny to challenge Ben Earl, they can play in the same team! Centre is an ongoing issue because of the uncertainty in what they want the 10 to do - and BJVR won’t be available in time for the Boks….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yes that is the remaining hurdle, and really Ire needs to get to a WC final to hammer home the point.

Agree about the TB signing, I know they’ve kinda passed it off as ‘everyone else will be staying any case’ - but how must Mike Blair be feeling?



...

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yez it has and France particular have recuited heavily from Aussie at age group level and into their academies….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

You’ll be enjoying life in August ans September then!

450 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Copied to clipboard

Share Article close