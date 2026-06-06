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United Rugby Championship

'That influences the outcome': Smith dissects what went wrong for Glasgow


Glasgow Warriors head coach Franco Smith before the United Rugby Championship match between Ulster and Glasgow Warriors at Affidea Stadium in Belfast. (Photo By Ramsey Cardy/Sportsfile via Getty Images)
Comments
1 Comment

Franco Smith admitted Glasgow lost their way as the Bulls came on strong to end their United Rugby Championship hopes in Saturday’s semi-final at Murrayfield.

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Warriors raced into a 21-3 lead in the opening 25 minutes through a double from Kyle Steyn and a penalty try.

But Bulls roared back to claim a 22-21 victory as Johan Grobbelaar notched before the break, and Embrose Papier and Francois Klopper pushed over in the third quarter while Glasgow lock Scott Cummings was in the sin-bin.

VIDEO

Bulls stand-off Handre Pollard missed three penalties in the final quarter but the South Africans never looked in danger of letting their one-point lead slip as they set up a showdown with Leinster or Stormers in the final on June 20.

“We didn’t convert our opportunities, but there are two sides to it,” said Glasgow head coach Smith.

Match Summary

0
Penalty Goals
1
3
Tries
3
2
Conversions
2
0
Drop Goals
0
98
Carries
115
8
Line Breaks
1
11
Turnovers Lost
11
6
Turnovers Won
7

“From a Bulls perspective, if you go in 21-10 down (at half-time), you come out with a different, desperate mindset. I thought they dealt with the first 10 minutes after half-time better. That obviously led to them being in our rear-view mirror and we started looking more at the scoreboard.

“That’s normal in all sports. If you’re the log leader, if you’re leading the game, or even if you’re a cyclist, you start worrying about not winning. That influences the outcome, especially if you’re playing against a team who know how to play in the last 20 minutes.

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“But we will have to take what we’ve learned from tonight. We said that after the Toulon game (a Champions Cup quarter-final defeat), we are now a team that can set ourselves up for big moments, but we must learn – it’s across all Scottish teams – we need to go one step further now.”

Although he said his disappointment level was “high” after a deflating end to the campaign, Smith took some solace from reaching the quarter-final of the Champions Cup and topping the regulation URC table.

“Last year I stood here at this stage and I was basically in tears and emotional about (the prospect of having) a small squad of 38 players with not enough foreign internationals to back up our Scottish internationals,” he said.

“The expectation was big and we had a tough draw with the schedule changing. Despite that, we ended up top of the log. We ended up having all these home advantages and we’ve done extraordinarily well in Europe.

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“There’s obviously still room for improvement. I hope that the disappointment is the main ingredient now for next season.”

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Comments

1 Comment
F
Flankly 7 days ago

90%: Warriors win percentage on artificial surface this season.


50%: Warriors win percentage on grass this season.


By coaching a team to be unbeatable on artificial surfaces, and average on grass, they have contrived an extreme form of home field advantage.

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Comments on RugbyPass

J
Johnny Guitar 5 hours ago
Rob Baxter reveals surprising half time message in Chiefs' shock win

How many times have we watched such endings with selfish and stubborn forwards keeping the ball for nothing !? It reminded be Toulon-Stormers amlng the most recent examples

6 Go to comments
P
PMcD 5 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Personally I would have gone for Pollock over Fisilau but otherwise I agree with the rest.

3 Go to comments
R
RhinoRoc 6 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Pollock????????????

3 Go to comments
R
RoyceCoolidge 6 hours ago
Andy Farrell sticks around as uncertainty swirls around Irish rugby

‘For Ireland, nothing sharpens the mind better than a game against England’. Right. So why do Ireland hold the record for losses against England, then?

3 Go to comments
O
Over the sideline 6 hours ago
Dave Rennie and the search for a lucky All Blacks charm at 13

Yes. I think he will make the squad for France but not the 23. SA mid week games are perfect but Italy too I guess.

79 Go to comments
L
LondonAllBlack 7 hours ago
Is Tony Brown's move back to the All Blacks a sign of decreasing coaching talent?

This is very good news for All Black rugby and New Zealand.

21 Go to comments
A
AP 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I haven’t missed watching a Bok / AB test live since I’ve been watching rugby - 35 years. That has involved finding the oddest of expat bolt holes in places like Nigeria and Kazakhstan before streaming was even a thing. Weddings, christenings, you name it I have found a way. I still remember Fitzy smashing his fists into the turf when the AB’s won that last series, and where I was. Thirty years ago - and finally revenge is nigh! Who would’ve thought it.

450 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Sela holds his own but isn’t yet as destructive as Stuart or TdT at scrum time (he’s still got some size to add which is why I think Fasogbon deserves his chance with ENG at present). The other thing they lost was TdTs carry, he powers over from the pick and go, whereas Sela got held up.

Sela will get there but he’s got another 10KG to add on his frame to match them.



...

450 Go to comments
u
unknown 7 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Honourable mentions should go to Slade, Skinner and Varney from the Chiefs and Pollock and Hutchinson from Saints!

3 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Look forward to the discussion - if I was picking an England back row today, I personally would likely play Pepper (6), T Curry (7) and Pollock (8) . . . . But I actually think Borthers preferred back row is T Curry (6), B Curry (7), Earl (8) with Pepper & Pollock off the bench.

It’s a case of playing around with the combinations to find the right balance but Pepper & Pollock do have a very good ability to play off the bench.



...

450 Go to comments
T
Tk 7 hours ago
Vern Cotter opens up on the legacy of his Blues tenure

While clearly not the whole picture, I do feel that the Blues need to recruit a 10 to drive the team. Far too much chopping and changing over the years. ‘24 was notable in that Harry Plummer had significant game time and responsibility, he thrived and the title was won. Then Barrett was coming, Plummer saw the writing on the wall and left. An under performing BB mixed with an erratic Perofeta and very mixed results since.

6 Go to comments
D
DP 7 hours ago
Henry Pollock's positive change of behaviour pleases Phil Dowson

A really talented player , but constantly painting a target on his own back doesn’t serve his team well. ..I get that he capitalizes on the profile he has created. …But rugby is still a team sport ..

2 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

It’s like a world full of nothing but murky swamps P. Mostly upside down swamps 😉

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Hard to say atm P, let’s see how get on v France in the first round of the Nations Champs!

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

👍

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yep I didn’t get to the game eventually but will watch it later today. There was a feeling Exe could cause an upset before the game, and it looks like they showed why. Bath weakned their bench by moving the Tank up to start, sounds like they lost F/R effectiveness with the bench on?

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

See next piece P. There is no reason for Herny to challenge Ben Earl, they can play in the same team! Centre is an ongoing issue because of the uncertainty in what they want the 10 to do - and BJVR won’t be available in time for the Boks….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yes that is the remaining hurdle, and really Ire needs to get to a WC final to hammer home the point.

Agree about the TB signing, I know they’ve kinda passed it off as ‘everyone else will be staying any case’ - but how must Mike Blair be feeling?



...

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yez it has and France particular have recuited heavily from Aussie at age group level and into their academies….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

You’ll be enjoying life in August ans September then!

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