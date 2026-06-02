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United Rugby Championship

'The public, the media, they fire you': Jacques Nienaber floats potential shock Leinster exit

Leinster senior coach Jacques Nienaber (Photo by Ramsey Cardy/Sportsfile via Getty Images)
Comments
8 Comments

Ex-Springboks head coach and Leinster assistant coach Jacques Nienaber has hinted at a potential early exit from the club amid an explosive press conference.

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The defensive mastermind has come under fire following the club’s failure to win the Champions Cup over his tenure, with criticism pointed at his aggressive defensive system.

Despite taking the club to multiple Champions Cup finals and winning the club’s first URC title in 2025, Nienaber claimed that he isn’t “valued” at Leinster and spoke of how the Irish media and Leinster fanbase could led to his sacking.

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He brought up comments made by the Irish Independent’s Chief Rugby Correspondent Ruaidhri O’Connor that stated Leinster had “done a deal with the devil”, that could influence decision makers in a negative way.

“If, like he said, I’m ‘a devil’… So if it’s according to him, probably not,” Nienaber said on seeing out his deal with Leinster.

“Let me put it to you this way. Who fires you? Do you know who fires you? The public, the media, they fire you.

“Not the CEO, not Shane [Nolan, Leinster CEO]. He doesn’t fire me, but you guys fire us, fire all coaches, because the pressure builds up and builds up, and the fans then build the pressure on them, and then they [the board] just ask this and say, ‘listen lads, I think we must part ways’.

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“When I say you guys, I’m saying the media. There’s a misconception that people get fired by the CEOs. That is because of pressure put on CEOs by the boards, by people listening.

“Let’s say the board member has dinner with his mates and his friends, and they go, ‘Sheesh, that Nienaber, you signed a deal with the devil, man’.

“I’m quoting Ruadhri there: ‘You signed a deal with the devil, you need to get rid of that devil, he’s killing Irish rugby’. That is how you get fired.

“So your question is, listen, am I going to be here? I hope so, OK. Currently I’m not sure, to be honest.

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“I don’t think people value me here. They don’t value me here. They don’t.”

Nienaber signed on through to 2027 with Leinster but his stunning comments suggest he might not stay til the end.

He said that once the sentiment turns against you, internally and externally, “you’ve got to go”.

“The moment you lose the team or the fan, you’ve got to go. The moment you lose the changing room or the club, the fan-base you’ve got to go,” he said.

“You could just hang there and take your cheque, but no. They don’t want you there.

“I’ve been here three years, coached two finals and a semi-final of Europe. One semi-final loss, two final losses. URC; semi-final and a final. Won one.

“Listen, I can only fight through results, can’t I? I’m asking, am I that s***?”

“You say ‘you’re making the deal with the devil, this risk isn’t paying off’. Are you supporting me?”

Leinster face the Stormers in the URC semi-final this weekend as the club attempts to go back-to-back as champions.

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Comments

8 Comments
C
Conrad 5 days ago

Maybe Rassie doesn’t get enough credit. Nienaber looking very average without his sidekick.

E
Eric Elwood 5 days ago

The Nienaber defence was end of 2024 season and 2025.

Cullen’s choices (not starting Barrett, not bringing Barrett or Conan on at H/T with a plan, not instructing to kick 3, starting a rust Keenan) did for Leinster against Northampton.

This year Leinster are trying to play possession attack and the blitz.

Nienaber’s styles is at odds with the Irish national team style. But if he was head coach Leinster would have won in 2024 and 2025.

Cullen brought in Nienaber to fix a problem but then restrained him.

S
Snash 7 days ago

You need more physicality for his system - can the Leinster players bring it? Who is at fault here? Cattle or the coach? Mooo

H
Hammer Head 7 days ago

No they can’t. And in fairness asking private school posh types to do so is asking too much.


It’s the same for England whose players seemed to back peddle on the blitz defence. It’s einah!


The boks blitz defence is born from a country whose players generally hail from tough and humble beginnings. Kids from poor families with chips on their shoulders. Players that don’t mind putting their bodies on the line.


Just living here requires putting your body on the line.

E
Eric Elwood 7 days ago

Nienaber seemed to be pointing to the attack. He also clarified his role. He is not the head coach. He came out well in this interview. The journalist is entitled to question Leinster but Leinster are wise to give them some red meat to debate.

H
Hammer Head 7 days ago

Go Stormers!

E
Ed the Duck 7 days ago

Words as weapons, sharper than knives

Makes you wonder how the other half die

The devil inside, devil inside

Every single one of us, the devil inside


👿🤣

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Comments on RugbyPass

c
cnw 15 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 17 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 20 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 25 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 28 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 52 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

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