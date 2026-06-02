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United Rugby Championship

South Africans dominate end-of-season URC awards

CAPE TOWN, SOUTH AFRICA - APRIL 18: Evan Roos of DHL Stormers scores a try during the United Rugby Championship match between DHL Stormers and Connacht at DHL Stadium on April 18, 2026 in Cape Town, South Africa. (Photo by Grant Pitcher/Gallo Images/Getty Images)
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1 Comment

Springboks Evan Roos (Stormers) and Quan Horn (Lions) and fellow South African Chris Smith are among the five end-of-season BKT URC award winners revealed today.

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Stormers No.8 Roos finished the regular URC campaign as the leading try scorer in the competition, having touched down 12 times. He ended up one clear of Ulster winger Zac Ward and two above Ward’s team-mate Werner Kok and Connacht No.8 Sean Jansen.

That sees Springbok Roos receive the OFX Top Try Scorer award, following in the footsteps of two hookers – Ulster’s Tom Stewart (2023) and Glasgow Warriors’ Johnny Matthews (2024) – and Cardiff’s Harri Millard (2025).

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Giving his thoughts on Roos’ prolific finishing, Stormers Director of Rugby John Dobson said: “He’s very fast and he also runs good support lines.

“He’s just a kid who enjoys rugby. He just wants the ball in his hands, he wants to play, he wants to tackle people.

“He’s like an old school rugby player. He’s ‘Yes coach, no coach, sorry coach, what do you want coach?’

“I think if rugby was an amateur sport, he’d still be playing exactly the same.

“He’s like a kid. He’s got humour, he giggles, he contributes, he’s fantastic. I love him.”

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Smith, meanwhile, took home the Gilbert Golden Boot award for the second time, having won it in 2024 when with the Bulls.

The Lions fly-half kicked more points than anyone else in the regular league season, racking up 149 in all – made up of 17 penalties and 49 conversions. That saw him finish clear of his nearest rival, Stormers star Sacha Feinberg-Mngomezulu who kicked 113 points.

The third South African award recipient, Horn, is also a multiple winner – of the Ironman award.

The league’s Mr Consistent played every single minute of the campaign (1,440 minutes), beating his previous best of 1,428 minutes, when he won the Ironman award in 2022/23.

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Dragons’ Wales international lock, Ben Carter, picked up the IPVanish Tackle Machine award.

The prize goes to the player with the highest percentage accuracy among those who made 150-plus tackles during the regular season. Carter finished top of that list with a 97.6 per cent return, to round off a campaign to remember for the 25-year-old.

Meanwhile, USA-born, Aussie-raised utility back Jack Walsh has signed off from the Ospreys and the URC by winning the league’s Playmaker Award.

After four years with the Welsh region, he is leaving to join French club Montauban.

The prize recognises creativity, with three key metrics used to decide the winner – try assists, defenders beaten and successfully completed offloads.

Ospreys head coach Mark Jones said: “I didn’t know anything about Jack until I arrived here.

“He was a pretty young player at the time, in his early 20s. His appetite to get better and his thirst to improve as an individual was pretty evident from day one.

“He’s been a consummate professional. His preparation is top drawer, while his work ethic, both on and off the field, to make sure he was maximising his time has also been evident. That’s why we’ve seen the improvement in his all round game, both as a 15 and as a 10.

“He’s tough, if you look at how durable he is, and he’s very skilful. He’s made big progress.

“We are obviously disappointed that we can’t keep him in the building, but I fully understand his reasons why. He’s got a great opportunity to move overseas to a great climate with a team that’s recruiting pretty heavily.

“He’s an Australian and they like to travel and see the world. I wish him all the best and I am sure he will do a great job for Montauban.”

URC Awards Winners 2025-26
Gilbert Golden Boot: Chris Smith (Fidelity SecureDrive Lions)
IPVanish Tackle Machine: Ben Carter (Dragons RFC)
Ironman: Quan Horn (Fidelity SecureDrive Lions)
OFX Top Try Scorer: Evan Roos (DHL Stormers)
Playmaker: Jack Walsh (Ospreys)

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Comments

1 Comment
E
Eric Elwood 7 days ago

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Comments on RugbyPass

c
cnw 14 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 15 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 18 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 24 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 26 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 51 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

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