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International

Champions Cup winner a shock omission from Tonga squad as team-mate makes it

Bordeaux-Begles' player New Zealand's Ben Tameifuna (R) and Bordeaux-Begles' player Adam Coleman (L) hold the winner's trophy as he celebrates with supporters in Bordeaux, south-western France on May 24, 2026, following the club's victory in the Champions Cup final match against Leinster. (Photo by ROMAIN PERROCHEAU / AFP)
Comments
10 Comments

Fresh from helping Bordeaux-Begles lift their second Investec Champions Cup title in a row, tighthead prop Ben Tameifuna has been left out of Tonga’s 29-man squad for the upcoming World Rugby Nations Cup.

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The 33-year-old played his part in Bordeaux’s historic triumph over Leinster in Bilbao last month, making an impact from the bench with a number of crucial turnovers as Yannick Bru’s side retained their title.

His omission comes as a surprise given he has remained a regular fixture for the French side and recently crossed for a try in Bordeaux’s Top 14 victory over Toulon.

VIDEO

While Tameifuna misses out, his club-mate Adam Coleman has been included by head coach Tevita Tuifua. The former Wallabies lock switched his international allegiance in 2023 and is one of the most experienced players in the squad.

There is further star quality in the backs, with Toulouse centre Pita Ahki and Leicester Tigers midfielder Solomone Kata both named.

Fixture
Top 14
Bordeaux
31 - 34
Full-time
Clermont
All Stats and Data

The squad will assemble ahead of three July internationals in the Nations Cup, with Tonga facing Zimbabwe on July 5, Spain on July 12 and Portugal on July 19.

“We have named a strong squad with players that are available,” Tuifua said.

“It will be a good opportunity to test these players and see how they go, of course with the 2027 Rugby World Cup being our main focus.

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“The competition in July and November are crucial for us to use to test ourselves and hopefully we will be able to build some team cohesion and understanding.”

The Nations Cup forms a key part of Tonga’s preparations for Australia 2027, with the Pacific island nation looking to build consistency and combinations against a range of international opposition over the next 18 months.

Tonga squad

Props: Phil Kite, Siegfried Fisi’ihoi, Aru Moli, Fatongia Paea, Paula Latu

Hookers: Sekope Lopeti-Moli, Sam Moli, Jay Fonokalafi

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Locks: Adam Coleman, Leva Fitita, Veikoso Poloniati, Semisi Paea

Back-row: Lotu Inisi, Samu Tuitupou Junior, Jimmy Tupou, Otunuku Pauta

Scrum-halves: Sonatane Takulua, Augustine Pulu, Siaosi Nginingini

Fly-halves: Patrick Pellegrini, William Havili

Centres: Solomone Kata, Pita Ahki, Fetuli Paea, Fine Inisi

Outside backs: Otumaka Mausia, Taniela Filimone, Anzelo Tuitavuki, Telusa Veaniu

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Comments

10 Comments
B
Bazzallina 7 days ago

Probs just having a rest he has turned up for Tonga heaps lately

S
SB 7 days ago

Bit of rest for him will be good.

J
JW 8 days ago

Top commitment from Coleman, good to see. Having the Nations Cup could be the best buildup to a World Cup the Pacific Nations have ever had.

J
J Marc 8 days ago

If UBB play the Top 14 final, Coleman will have a tough week before the first Tonga game….

J
JD 8 days ago

So no Charles Piutau, no Fekitoa, no Tameifuna, no Moala. Yes, not the forces they once were, but guys who can give the squad a boost.

J
JW 8 days ago

Those guys are past it imo, even Ahki might just be going for his leadership.

u
unknown 8 days ago

Very old squad. Could use some younger lads like Kyren Taumofolau as well as the more experienced ones that you just named.

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Comments on RugbyPass

f
frandinand 8 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

521 Go to comments
f
frandinand 10 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

521 Go to comments
P
PMcD 35 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

74 Go to comments
c
cnw 46 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

74 Go to comments
S
Spew_81 49 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

74 Go to comments
C
CC 49 minutes ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

74 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

74 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

74 Go to comments
A
Andrew Nichols 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

74 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

74 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

74 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

521 Go to comments
T
TokoRFC 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Yes exactly, Taigh Bearne is another in that rare mould.

Though I really believe PSdT is genuinely one of the greatest players I’ve seen for his ability to do both immensely for 80mins and somehow find another gear in the biggest of matches. We won’t see someone reach his level for a long time I reckon



...

521 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think the AB’s will be closer than you think but it’s a big ask to topple such a good side at short notice.

The real acid test will be the RWC and how competitive they are once they have the squad settled and no room for excuses.



...

74 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Fair enough, I forget half of top 14 make it to finals, but you’re being disingenuous again comparing the bottom of Top 14 to bottom of SR. It’s a normal league, theres no reason why it should be any better than Top 14 (when you exclude the promoted team like cnw did).

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