Women's Six Nations

Morgane Bourgeois’ Championship 2026 diary: The first chapter

Morgane Bourgeois

We arrived in a camp on Tuesday with a squad of 38 players in mid-March. The group is slightly different from the one in Blagnac in February, with some familiar faces alongside new players who will strengthen the collective.

The objective remains unchanged: to keep building, integrating and growing this ‘big blue project’.

The tone is always set very quickly. We jumped straight back into reviewing our game plan and incorporating new concepts. The sessions are focused and studious. Almost meticulous. Everyone is fully engaged and committed with a shared level of commitment that develops naturally.

After all, while we are preparing five other nations are training hard as well. To beat them, we have to work harder.

Back to Marcoussis

Returning to Marcoussis always feels special. Some of us know the place inside out, so it’s easy to settle in as soon as we arrive. This familiar setting helps us to hit the ground running.

There is a clear deadline in the background: at the end of the camp, 32 players will be selected to play in the Championship.

There is a slight tension in the air. Which is perceptible but never overwhelming. It remains very healthy. It fosters a positive sense of competition, where everyone tries their best without ever stepping outside of the collective framework.

Getting ready for two months together

Initially, the group is still a little shy and in the process of being formed. Conversations are measured and reference points are still fragile.

Then, gradually, life takes over. The first ping-pong matches begin, the teasing starts, and friendships form.

Little by little the group is really taking shape beyond the pitch. This is essential, as the 32 players who will go to the Championship will be living together non-stop for almost two months.

So these moments away from rugby are almost as important as the rest.

The moment the Championship becomes real

The camp flies by at high speed. In reality, it’s only three full days of intense training sessions, repeated video reviews and constant adjustments.

It’s a dense, demanding rhythm where everything follows on without really leaving time to breathe. Short, but packed.

While the group continues to work on Wednesday, François Ratier [head coach] and Manae Feleu [captain] flew to London for the captains’ photoshoot. It was a moment apart, almost symbolic.

It was as if, at that precise instant, the Championship had taken on another dimension. That trip marked a turning point. This time, we’re fully committed.

The Championship 2026 has officially begun. And everything suddenly feels a little more real in our heads.

For the second season in a row, France full-back Morgane Bourgeois takes us inside, exclusively for RugbyPass, to share the on- and off-field life of Les Bleues during the 2026 Women’s Six Nations. A weekly appointment to experience the Championship from the inside, as close as possible to the women’s XV de France.

Comments on RugbyPass

J
JW 6 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

Yeah the three OS picks will be locked in contractually, and a lot more that you would then have to try to bring back instead!

But I’m not sure Tupou will continue to be one, or obviously Big will for that matter either (past the WC).



...

54 Go to comments
J
JW 8 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

You don’t want to go too far on the depth side though right?

Tahs have Samu/Gamble



...

54 Go to comments
s
sorrel 16 minutes ago
The stage was all set for Ireland, so why did we witness such a poor performance?

Ireland? Poor performance? Were we watching the same game? This is the closest score between these two sides in a decade. That doesn’t just happen because a couple England players are taking time off. Obviously, Ireland wants to perform better and obviously it wasn’t a perfect performance, but this was the best performance we’ve seen anyone put in against England in years.

2 Go to comments
J
JW 18 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

They’ll be eligible later in the year, so a good pick to get them back for 2027. But why stop at 3 players?

54 Go to comments
J
JW 30 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

I think the purpose here is to actually improve them SB. Can’t sign him up? Can’t improve a side.

But that is a bugger because I think he is good enough to add depth, SR or Internationally?



...

54 Go to comments
J
JW 32 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

The idea definitely works, it is when you’re on the edge of collapse you have to ask yourself “is this idea the best?”.

54 Go to comments
M
Mzilikazi 34 minutes ago
Leinster player ratings vs Sale | 2025/26 Investec Champions Cup

Hallion….bit of a wild rough character. In my world growing up in Ulster would have been generally considered likeable. But in some parts might be applied to an unpleasant fellow as well.

21 Go to comments
J
JW 34 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

They only played at the WC, and are eligible again I believe.

54 Go to comments
J
JW 35 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

Were referring to how many to bring home, given that only three overseas players in the squad at any one time doesn’t allow them to pick the best talent (have to bring them home).

The question at the time (last year) was “is this abolished for good or just this year given all the injuries?”, I think they purposefully didn’t answer that to get a better read on what they wanted. Obviously with a home WC that gives a big advantage of turning the situation in their favour.



...

54 Go to comments
J
John 38 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

Coleman is now Tongan at Test level and Hodge is still making his way back from injury I believe.

Petaia’s form is questionable.



...

54 Go to comments
J
John 38 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

He is not playing great at Perpingnan and is headed to Japan. So I am unsure if he should be top of the list.

54 Go to comments
J
John 40 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

My point is that if we sign these people in Super, then we don’t have to use the 3 OS picks. Bypasses the need for that particular debate.

54 Go to comments
J
John 42 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

100% correct

54 Go to comments
J
JS 51 minutes ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

“They are the type of example of the wide pass in the URC game v Edinburgh, where he made the intercept and passed way too early to draw in either of the two backfield defenders”

What are you talking about?



...

159 Go to comments
J
John 1 hour ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

Correct, although Bell and Lenny are not counted in this I believe as they are just on sabaticals. Skelton, Tupou, and Hooper are genuine OS picks. Lolesio could be signed to RA by July so he would not need to be included in this, but if he chooses to stay in Japan and the injury to Skelton, he could be one of three picks.

54 Go to comments
G
Gary C 1 hour ago
‘The All Blacks may not win next year’s World Cup but at least they have been better set up to succeed’

Yes, and that is bringing the excitement we enjoy PB.

68 Go to comments
J
John 1 hour ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

This is totally a possibility and an oversight on my behalf haha but was not my intention.

54 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
‘The All Blacks may not win next year’s World Cup but at least they have been better set up to succeed’

Well my comment was neither in support or anything in regards to Kirk personally but that was the reasoning given for the decision not that it was to win the World Cup but to be on the best position to win the World Cup and that was based on the trajectory of where it was all going and they felt it was off for multiple reasons and they well may be right ..right? so change was done and time will tell.. Razor&co had their shot and for myself there was stuff I liked there was stuff I didn’t but there was a lot of meh stuff out on the paddock meh won’t win a World Cup or a series against the Boks imo

68 Go to comments
T
Two Cents 1 hour ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

But why? What do any of them definitely offer that no one already here doesn't?

The discussion is somewhat moot in any case because it's simply not going to happen.



...

54 Go to comments
Q
Qualify 2 hours ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

No, we can definitely bring some players back. Just not Noah 👍

54 Go to comments
