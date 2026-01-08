Northern Edition
Investec Champions Cup

Bok added but Lions star and Ireland winger among those removed from squads

British & Irish Lions players, from left, Ben Earl, Rónan Kelleher, Fin Smith, Will Stuart, Blair Kinghorn, Jamison Gibson-Park, Owen Farrell, Ollie Chessum and Tom Curry before the third test match between Australia and the British & Irish Lions at Accor Stadium in Sydney, Australia. (Photo By Brendan Moran/Sportsfile via Getty Images)

A number of high-profile internationals have been removed from European squads ahead of this weekend’s Investec Champions Cup and EPCR Challenge Cup fixtures, with injuries playing a decisive role in late roster changes.

Bath Rugby and England tighthead Will Stuart has been deregistered from the West Country club’s Champions Cup squad, with Bernard van der Linde added in his place. Stuart is recovering from a ruptured Achilles tendon that end his season in December.

Leinster have also confirmed the removal of Ireland winger Jordan Larmour, with Joshua Kenny brought in as an additional player. Larmour has not featured since pulling up with a hamstring issue in December against Harlequins.

Perhaps the most eye-catching change comes at Stade Toulousain, where Italy international Ange Capuozzo has been deregistered and replaced by Jérémy Nemor. Capuozzo hasn’t featured since their December 28th game against La Rochelle.

Ronan O’Gara’s side have boosted their resources with the return of Will Skelton, while Paul Boudehent and Judicael Cancoriet have also been added as additional players, strengthening their options ahead of their match with bitter rivals Leinster this weekend.

Bayonne have moved to include Manu Tuilagi, deregistering Marco Fepulea’i, while the Sharks have added Springbok prop Ox Nche.

In the Challenge Cup, Newcastle Red Bulls have deregistered Liam Williams, bringing in Rhys Beeckmans, while Ulster have added Ben Moxham in place of Stewart Moore. Lyon have also reshuffled, with Jiuta Wainiqolo added and Ethan Dumortier removed.

Elsewhere, Langi Gleeson’s inclusion gives Montpellier added power. The new Wallabies signing is registered for the first time.

INVESTEC CHAMPIONS CUP

ASM Clermont Auvergne
Additional player: Etienne Falgoux
Deregistered: Giga Tutisani

Additional player: Giga Tutisani
Deregistered: Regis Montagne

Additional player: Barnabé Massa
Deregistered: Tom Belkessa

Additional player: Niek Doornenbal
Deregistered: Sébastien Bezy

Aviron Bayonnais
Additional player: Manu Tuilagi
Deregistered: Marco Fepulea’i

Additional player: Bastien Rasal
Deregistered: Esteban Capilla

Additional player: Emosi Tumania
Deregistered: Andy Bordelai

Bath Rugby
Additional player: Bernard van der Linde
Deregistered: Will Stuart

Additional player: Enoch Opoku-Gyamfi
Deregistered: Neil le Roux

Castres Olympique
Additional player: Atu Manu
Deregistered: Adrea Cocagi

Additional player: Pierre Colonna
Deregistered: Stefan Buruiana

Additional player: Martin Verdu
Deregistered: Santiago Arata

DHL Stormers
Additional player: Wandi Mlaba
Deregistered: Allistair Vermaak

Additional player: Luke Burger
Deregistered: Friedrich Cornelius Weilbach

Additional player: Mfundo Ndhlovu
Deregistered: Daniel du Plessis

Additional player: Alex Groves
Deregistered: Ruan Ackermann

Edinburgh Rugby
Additional player: Euan McVie
Deregistered: Hamish Watson

Additional player: Hamish MacArthur
Deregistered: Conor McAlpine

Gloucester Rugby
Additional player: Will Butler
Deregistered: Will Joseph

Additional player: Will Crane
Deregistered: Jack Innard

Additional player: George Knowles
Deregistered: Seb Blake

Additional player: Jake Morris
Deregistered: Rob Russell

Harlequins
Additional player: Elliot Williams
Deregistered: James Chisholm

Additional player: Simon Kerrod
Deregistered: Will Porter

Additional player: Tyrone Green
Deregistered: Sean Kerr

Hollywoodbets Sharks
Additional player: Ox Nche
Deregistered: Cebo Dlamini

Additional player: Cornelus Coenraad Rahl
Deregistered: JJ Scheepers

Additional player: Manu Tshituka
Deregistered: Batho Hlekani

Additional player: Siyabonga Praisegod Masuku
Deregistered: Frederick Potgieter

Leicester Tigers
Additional player: Emeka Ilione
Deregistered: Finn Carnduff

Additional player: Wilf McCarthy
Deregistered: Solomone Kata

Additional player: Gabriel Hamer Webb
Deregistered: Charlie Titcombe

Leinster Rugby
Additional player: Joshua Kenny
Deregistered: Jordan Larmour

Additional player: Andrew Sparrow
Deregistered: Conor O’Tighearnaigh

Munster Rugby
Additional player: Sean Edogbo
Deregistered: Conor Ryan

RC Toulon
Additional player: Tomas Albornoz
Deregistered: Swan Rebbadj

Additional player: Lohann Gil
Deregistered: Nikoloz Narmania

Sale Sharks
Additional player: Obi Ene
Deregistered: Ralph McEachran

Saracens
Additional player: Harvey Beaton
Deregistered: n/a – first registration

Section Paloise
Additional player: Paulo Tauiliili-Pelesasa
Deregistered: Clément Paul

Additional player: Toshi Butlin
Deregistered: Beka Gorgadze

Additional player: Xander Iosefo
Deregistered: Joel Kpoku

Additional player: Brent Liufau
Deregistered: Joe Simmonds

Stade Rochelais
Additional player: Will Skelton
Deregistered: Simon Huchet

Additional player: Paul Boudehent
Deregistered: Edouard Richer

Additional player: Judicael Cancoriet
Deregistered: Oscar Boutez

Stade Toulousain
Additional player: Lucien Richardis
Deregistered: Matias Remue

Additional player: Lucas Vignères
Deregistered: Célian Pouzelgues

Additional player: Jérémy Nemor
Deregistered: Ange Capuozzo

Union Bordeaux Bègles
Additional player: Jacques Nguimbous
Deregistered: Christian Everitt

Vodacom Bulls
Additional player: Ruan Vermaak
Deregistered: Jaco Grobbelaar

EPCR CHALLENGE CUP

Black Lion
Additional player: Romani Makhatadze
Deregistered: Amirani Shvangiradze

Additional player: Gela Kheladze
Deregistered: Lasha Malaguradze

Cardiff Rugby
Additional player: Corey Domachowski
Deregistered: Cameron Tyler-Grocott

Additional player: Johan Mulder
Deregistered: Ben Donnell

Additional player: Evan Rees
Deregistered: Osian Darwin Lewis

Connacht Rugby
Additional player: Matthew Victory
Deregistered: Shayne Bolton

Additional player: Albert Linder
Deregistered: Matthew Devine

Dragons RFC
Additional player: Rodrigo Martinez
Deregistered: Jordan Morris

Additional player: Jordan Morris
Deregistered: Rhodri Jones

Additional player: Jac Lloyd
Deregistered: Harry Rees-Weldon

Additional player: Cebo Dlamini
Deregistered: Chris Coleman

Lions
Additional player: Batho Hlekani
Deregistered: WJ Steenkamp

Lyon Olympique Universitaire
Additional player: Beka Saginadze
Deregistered: Maxime Gouzou

Additional player: Jiuta Wainiqolo
Deregistered: Ethan Dumortier

Additional player: Mickaël Guillard
Deregistered: Bartholomé Sanson

Montpellier Hérault Rugby
Additional player: Langi Gleeson
Deregistered: n/a first registration

Newcastle Red Bulls
Additional player: Rhys Beeckmans
Deregistered: Liam Williams

Ospreys
Additional player: Marco de Witt
Deregistered: Ethan Lewis

Racing 92
Additional player: Lino Julien
Deregistered: Max Spring

Additional player: Janick Tarrit
Deregistered: Herman Coetzee

Stade Français Paris
Additional player: Samuel Ezeala
Deregistered: Ryan Chapuis

Additional player: Tani Vili
Deregistered: Braxton Asi

Toyota Cheetahs
Additional player: Juan Smal
Deregistered: Johannes Jacobus Venter

Ulster Rugby
Additional player: Ben Moxham
Deregistered: Stewart Moore

US Montauban
Additional player: Maixent da Costa
Deregistered: Vakhtang Jintcharadze

Additional player: Simon Renda
Deregistered: John Jackson

Additional player: Victor Moreaux
Deregistered: Kyllian Ringuet

Zebre Parma
Additional player: Enrique Pieretto Heiland
Deregistered: Ion Neculai

{{item.title}}

2 Comments
T
TheNotoriousFig 5 days ago

Ange Capuozzo - what’s the story there? Is he hurt? It would never pass the IRFU but I’d like to see him playing in Ireland.

L
Lupo 3 days ago

He fractured a finger a couple of weeks ago but should be back shortly

