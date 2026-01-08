Bok added but Lions star and Ireland winger among those removed from squads
A number of high-profile internationals have been removed from European squads ahead of this weekend’s Investec Champions Cup and EPCR Challenge Cup fixtures, with injuries playing a decisive role in late roster changes.
Bath Rugby and England tighthead Will Stuart has been deregistered from the West Country club’s Champions Cup squad, with Bernard van der Linde added in his place. Stuart is recovering from a ruptured Achilles tendon that end his season in December.
Leinster have also confirmed the removal of Ireland winger Jordan Larmour, with Joshua Kenny brought in as an additional player. Larmour has not featured since pulling up with a hamstring issue in December against Harlequins.
Perhaps the most eye-catching change comes at Stade Toulousain, where Italy international Ange Capuozzo has been deregistered and replaced by Jérémy Nemor. Capuozzo hasn’t featured since their December 28th game against La Rochelle.
Ronan O’Gara’s side have boosted their resources with the return of Will Skelton, while Paul Boudehent and Judicael Cancoriet have also been added as additional players, strengthening their options ahead of their match with bitter rivals Leinster this weekend.
Bayonne have moved to include Manu Tuilagi, deregistering Marco Fepulea’i, while the Sharks have added Springbok prop Ox Nche.
In the Challenge Cup, Newcastle Red Bulls have deregistered Liam Williams, bringing in Rhys Beeckmans, while Ulster have added Ben Moxham in place of Stewart Moore. Lyon have also reshuffled, with Jiuta Wainiqolo added and Ethan Dumortier removed.
Elsewhere, Langi Gleeson’s inclusion gives Montpellier added power. The new Wallabies signing is registered for the first time.
INVESTEC CHAMPIONS CUP
ASM Clermont Auvergne
Additional player: Etienne Falgoux
Deregistered: Giga Tutisani
Additional player: Giga Tutisani
Deregistered: Regis Montagne
Additional player: Barnabé Massa
Deregistered: Tom Belkessa
Additional player: Niek Doornenbal
Deregistered: Sébastien Bezy
Aviron Bayonnais
Additional player: Manu Tuilagi
Deregistered: Marco Fepulea’i
Additional player: Bastien Rasal
Deregistered: Esteban Capilla
Additional player: Emosi Tumania
Deregistered: Andy Bordelai
Bath Rugby
Additional player: Bernard van der Linde
Deregistered: Will Stuart
Additional player: Enoch Opoku-Gyamfi
Deregistered: Neil le Roux
Castres Olympique
Additional player: Atu Manu
Deregistered: Adrea Cocagi
Additional player: Pierre Colonna
Deregistered: Stefan Buruiana
Additional player: Martin Verdu
Deregistered: Santiago Arata
DHL Stormers
Additional player: Wandi Mlaba
Deregistered: Allistair Vermaak
Additional player: Luke Burger
Deregistered: Friedrich Cornelius Weilbach
Additional player: Mfundo Ndhlovu
Deregistered: Daniel du Plessis
Additional player: Alex Groves
Deregistered: Ruan Ackermann
Edinburgh Rugby
Additional player: Euan McVie
Deregistered: Hamish Watson
Additional player: Hamish MacArthur
Deregistered: Conor McAlpine
Gloucester Rugby
Additional player: Will Butler
Deregistered: Will Joseph
Additional player: Will Crane
Deregistered: Jack Innard
Additional player: George Knowles
Deregistered: Seb Blake
Additional player: Jake Morris
Deregistered: Rob Russell
Harlequins
Additional player: Elliot Williams
Deregistered: James Chisholm
Additional player: Simon Kerrod
Deregistered: Will Porter
Additional player: Tyrone Green
Deregistered: Sean Kerr
Hollywoodbets Sharks
Additional player: Ox Nche
Deregistered: Cebo Dlamini
Additional player: Cornelus Coenraad Rahl
Deregistered: JJ Scheepers
Additional player: Manu Tshituka
Deregistered: Batho Hlekani
Additional player: Siyabonga Praisegod Masuku
Deregistered: Frederick Potgieter
Leicester Tigers
Additional player: Emeka Ilione
Deregistered: Finn Carnduff
Additional player: Wilf McCarthy
Deregistered: Solomone Kata
Additional player: Gabriel Hamer Webb
Deregistered: Charlie Titcombe
Leinster Rugby
Additional player: Joshua Kenny
Deregistered: Jordan Larmour
Additional player: Andrew Sparrow
Deregistered: Conor O’Tighearnaigh
Munster Rugby
Additional player: Sean Edogbo
Deregistered: Conor Ryan
RC Toulon
Additional player: Tomas Albornoz
Deregistered: Swan Rebbadj
Additional player: Lohann Gil
Deregistered: Nikoloz Narmania
Sale Sharks
Additional player: Obi Ene
Deregistered: Ralph McEachran
Saracens
Additional player: Harvey Beaton
Deregistered: n/a – first registration
Section Paloise
Additional player: Paulo Tauiliili-Pelesasa
Deregistered: Clément Paul
Additional player: Toshi Butlin
Deregistered: Beka Gorgadze
Additional player: Xander Iosefo
Deregistered: Joel Kpoku
Additional player: Brent Liufau
Deregistered: Joe Simmonds
Stade Rochelais
Additional player: Will Skelton
Deregistered: Simon Huchet
Additional player: Paul Boudehent
Deregistered: Edouard Richer
Additional player: Judicael Cancoriet
Deregistered: Oscar Boutez
Stade Toulousain
Additional player: Lucien Richardis
Deregistered: Matias Remue
Additional player: Lucas Vignères
Deregistered: Célian Pouzelgues
Additional player: Jérémy Nemor
Deregistered: Ange Capuozzo
Union Bordeaux Bègles
Additional player: Jacques Nguimbous
Deregistered: Christian Everitt
Vodacom Bulls
Additional player: Ruan Vermaak
Deregistered: Jaco Grobbelaar
EPCR CHALLENGE CUP
Black Lion
Additional player: Romani Makhatadze
Deregistered: Amirani Shvangiradze
Additional player: Gela Kheladze
Deregistered: Lasha Malaguradze
Cardiff Rugby
Additional player: Corey Domachowski
Deregistered: Cameron Tyler-Grocott
Additional player: Johan Mulder
Deregistered: Ben Donnell
Additional player: Evan Rees
Deregistered: Osian Darwin Lewis
Connacht Rugby
Additional player: Matthew Victory
Deregistered: Shayne Bolton
Additional player: Albert Linder
Deregistered: Matthew Devine
Dragons RFC
Additional player: Rodrigo Martinez
Deregistered: Jordan Morris
Additional player: Jordan Morris
Deregistered: Rhodri Jones
Additional player: Jac Lloyd
Deregistered: Harry Rees-Weldon
Additional player: Cebo Dlamini
Deregistered: Chris Coleman
Lions
Additional player: Batho Hlekani
Deregistered: WJ Steenkamp
Lyon Olympique Universitaire
Additional player: Beka Saginadze
Deregistered: Maxime Gouzou
Additional player: Jiuta Wainiqolo
Deregistered: Ethan Dumortier
Additional player: Mickaël Guillard
Deregistered: Bartholomé Sanson
Montpellier Hérault Rugby
Additional player: Langi Gleeson
Deregistered: n/a first registration
Newcastle Red Bulls
Additional player: Rhys Beeckmans
Deregistered: Liam Williams
Ospreys
Additional player: Marco de Witt
Deregistered: Ethan Lewis
Racing 92
Additional player: Lino Julien
Deregistered: Max Spring
Additional player: Janick Tarrit
Deregistered: Herman Coetzee
Stade Français Paris
Additional player: Samuel Ezeala
Deregistered: Ryan Chapuis
Additional player: Tani Vili
Deregistered: Braxton Asi
Toyota Cheetahs
Additional player: Juan Smal
Deregistered: Johannes Jacobus Venter
Ulster Rugby
Additional player: Ben Moxham
Deregistered: Stewart Moore
US Montauban
Additional player: Maixent da Costa
Deregistered: Vakhtang Jintcharadze
Additional player: Simon Renda
Deregistered: John Jackson
Additional player: Victor Moreaux
Deregistered: Kyllian Ringuet
Zebre Parma
Additional player: Enrique Pieretto Heiland
Deregistered: Ion Neculai
Ange Capuozzo - what’s the story there? Is he hurt? It would never pass the IRFU but I’d like to see him playing in Ireland.
He fractured a finger a couple of weeks ago but should be back shortly