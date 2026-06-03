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PWR

'It's our last chance': Leicester eye first win of the season in East Midlands derby


Leicester Tigers Women
Comments
1 Comment

Leicester Tigers have one more chance to end the 2025/26 Premiership Women’s Rugby season with a win.

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After 15 matches this season the East Midlanders are rooted to the bottom of the nine team league table with two points. The second of those they picked up last weekend against Harlequins as Tigers got a try scoring bonus point from their 50-29 loss.

This Sunday at Mattioli Woods Welford Road, Leicester will host local rivals Loughborough Lightning in what promises to be a full-blooded derby fixture.

VIDEO

“It’s our last chance to go and get that elusive win we’ve been going after this season but I’m well aware of the journey we’re on and where we’re trying to get to,” Fraser Goatcher, Leicester Tigers’ Director of Women’s Rugby, said.

“As long as we have that all-round performance that we had in spells against Harlequins a bit more regularly, I think we’ll be pretty happy.

“Something that we always bring is that physicality and that fight, and I’m sure it will be pretty tasty out there on the pitch on Sunday.”

There is plenty of reason for Tigers to finish this season with a flourish. Glued to ninth-place all season, the club has confirmed that “enhanced strategy for growth, additional investment and continued commitment” to their women’s team.

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Already the shoots of this commitment has been seen in the form of recruitment. While a whole host of players have re-signed with the club, it is the impending arrival of Australia international, Tabua Tuinakauvadra, and capped France prop, Coco Lindelauf, that have stolen the headlines.

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Leicester Tigers have announced the signing of Dutch-born France international prop Coco Lindelauf ahead of next season.

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Leicester are a team that craves a higher finish on the league ladder. They want knockout rugby. All that stands between them and a brighter tomorrow are their local rivals.

“Loughborough Lightning are the closest team to us being 25 minutes up the road but it also happens that they’re linked with Northampton Saints who are historically Leicester Tigers’ biggest rivals so it just adds that extra little bit of spice,” Goatcher said.

“When we went to cinch Stadium at Franklin’s Gardens earlier on in the season the result didn’t go our way [50-15 loss] but I think we showed a hell of a lot of that fight and the girls really bought into that derby day atmosphere and I think you’ll see a lot more of that this week.”

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Comments

1 Comment
C
Courtney20 7 days ago

This season has been a complete write off, I can’t blame the players, they have performed to the best of their ability. Really, what is the short term and long term strategy of Tigers women? Credit to Leicester Tigers for taking on the women’s programme and getting them into the PWR, but was that the extent of the vision? Was it mission accomplished

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Comments on RugbyPass

c
cnw 5 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 7 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 9 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 15 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 18 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 42 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 53 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 56 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 57 minutes ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

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