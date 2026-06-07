Northern | US
49 - 12
FT
45 - 31
FT
57 - 21
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Gallagher Premiership

'He still has a long way to go': Gloucester rookie singled out

Gloucester's Ben Redshaw receives treatment during the PREM Rugby Cup match between Bath Rugby and Gloucester Rugby at The Recreation Ground on February 28, 2026 in Bath, England. (Photo by Bob Bradford - CameraSport via Getty Images)
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Gloucester head coach George Skivington hailed the talents of his full-back Ben Redshaw as the former Falcon scored a hat-trick of tries to steer his side to a Champions Cup place with a 54-21 victory over Newcastle Red Bulls at Kingsholm.

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The bonus-point win was enough for Gloucester to finish eighth in the league table and pip Harlequins for the final spot in Europe.

Gloucester began slowly to trail 14-7 at the end of the first quarter but a four-try blitz in 11 minutes turned the games on its head as Newcastle tamely wilted during that spell.

VIDEO

Arthur Clark, Caolan Englefield, Max Llewellyn, James Venter and Seb Blake were also on the try-scoring sheet, with Charlie Atkinson converting seven.

George McGuigan, Tom Christie and Simon Benitez Cruz scored Newcastle’s tries. Brett Connon converted two and Ben Healy one.

Gallagher Premiership

P
W
L
D
PF
PA
PD
BP T
BP-7
BP
Total
1
Northampton
18
14
3
1
74
2
Bath
18
13
5
0
69
3
Exeter Chiefs
18
11
6
1
65
4
Leicester
18
12
6
0
63
5
Saracens
18
10
8
0
57
6
Bristol
18
11
7
0
54
7
Sale
18
5
13
0
36
8
Gloucester
18
5
13
0
32
9
Harlequins
18
6
12
0
31
10
Newcastle
18
2
16
0
12

Skivington said: “Ben was excellent today and has grown nicely in the last three games after missing most of the season with an injury.

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“He still has a long way to go but he’s an excellent talent which hopefully will continue to develop.”

Skivington accepted this his side were not at their best but was happy at how the season had finished.

He said: “We set out to win the last three games at Kingsholm and we’ve achieved this.

“We had to win today as it’s important we have the opportunity to play against the best teams but in reality you have to assess the Champions Cup when it arrives next season.

“We scored first today but the opening period was still edgy as there was a lot of emotion around the place in the week with players leaving.

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“Newcastle were dogged, especially in the set-piece, but had our line-out functioned better, we may have put the game to bed earlier but ultimately we got the job done and that’s what mattered.”

It was Stephen Jones’ last match in charge of Newcastle and he paid tribute to his players despite them winning only two of their 18 league fixtures this season.

He said: “Twenty-six players will be moving on from the club but throughout they have been a tight group who have been honest with each other.

“Today we scored some good tries and missed a couple of decent opportunities but we switched off badly in that 11-minute period and that really cost us.

“We showed some really good fight in the second half and some of the players had to really dig deep to go the whole 80 as they were running on empty.

“Looking ahead we have to ensure that we don’t lose players who come through our academy like Ben Redshaw as we’ve done in the past.

“The fans should be excited about next season as we have a whole new group coming in. It will take a bit of time to bring them together but hopefully we should soon see the benefits.”

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Comments on RugbyPass

J
Johnny Guitar 5 hours ago
Rob Baxter reveals surprising half time message in Chiefs' shock win

How many times have we watched such endings with selfish and stubborn forwards keeping the ball for nothing !? It reminded be Toulon-Stormers amlng the most recent examples

6 Go to comments
P
PMcD 5 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Personally I would have gone for Pollock over Fisilau but otherwise I agree with the rest.

3 Go to comments
R
RhinoRoc 6 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Pollock????????????

3 Go to comments
R
RoyceCoolidge 6 hours ago
Andy Farrell sticks around as uncertainty swirls around Irish rugby

‘For Ireland, nothing sharpens the mind better than a game against England’. Right. So why do Ireland hold the record for losses against England, then?

3 Go to comments
O
Over the sideline 6 hours ago
Dave Rennie and the search for a lucky All Blacks charm at 13

Yes. I think he will make the squad for France but not the 23. SA mid week games are perfect but Italy too I guess.

79 Go to comments
L
LondonAllBlack 7 hours ago
Is Tony Brown's move back to the All Blacks a sign of decreasing coaching talent?

This is very good news for All Black rugby and New Zealand.

21 Go to comments
A
AP 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I haven’t missed watching a Bok / AB test live since I’ve been watching rugby - 35 years. That has involved finding the oddest of expat bolt holes in places like Nigeria and Kazakhstan before streaming was even a thing. Weddings, christenings, you name it I have found a way. I still remember Fitzy smashing his fists into the turf when the AB’s won that last series, and where I was. Thirty years ago - and finally revenge is nigh! Who would’ve thought it.

450 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Sela holds his own but isn’t yet as destructive as Stuart or TdT at scrum time (he’s still got some size to add which is why I think Fasogbon deserves his chance with ENG at present). The other thing they lost was TdTs carry, he powers over from the pick and go, whereas Sela got held up.

Sela will get there but he’s got another 10KG to add on his frame to match them.



...

450 Go to comments
u
unknown 7 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Honourable mentions should go to Slade, Skinner and Varney from the Chiefs and Pollock and Hutchinson from Saints!

3 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Look forward to the discussion - if I was picking an England back row today, I personally would likely play Pepper (6), T Curry (7) and Pollock (8) . . . . But I actually think Borthers preferred back row is T Curry (6), B Curry (7), Earl (8) with Pepper & Pollock off the bench.

It’s a case of playing around with the combinations to find the right balance but Pepper & Pollock do have a very good ability to play off the bench.



...

450 Go to comments
T
Tk 7 hours ago
Vern Cotter opens up on the legacy of his Blues tenure

While clearly not the whole picture, I do feel that the Blues need to recruit a 10 to drive the team. Far too much chopping and changing over the years. ‘24 was notable in that Harry Plummer had significant game time and responsibility, he thrived and the title was won. Then Barrett was coming, Plummer saw the writing on the wall and left. An under performing BB mixed with an erratic Perofeta and very mixed results since.

6 Go to comments
D
DP 7 hours ago
Henry Pollock's positive change of behaviour pleases Phil Dowson

A really talented player , but constantly painting a target on his own back doesn’t serve his team well. ..I get that he capitalizes on the profile he has created. …But rugby is still a team sport ..

2 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

It’s like a world full of nothing but murky swamps P. Mostly upside down swamps 😉

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Hard to say atm P, let’s see how get on v France in the first round of the Nations Champs!

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

👍

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yep I didn’t get to the game eventually but will watch it later today. There was a feeling Exe could cause an upset before the game, and it looks like they showed why. Bath weakned their bench by moving the Tank up to start, sounds like they lost F/R effectiveness with the bench on?

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

See next piece P. There is no reason for Herny to challenge Ben Earl, they can play in the same team! Centre is an ongoing issue because of the uncertainty in what they want the 10 to do - and BJVR won’t be available in time for the Boks….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yes that is the remaining hurdle, and really Ire needs to get to a WC final to hammer home the point.

Agree about the TB signing, I know they’ve kinda passed it off as ‘everyone else will be staying any case’ - but how must Mike Blair be feeling?



...

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yez it has and France particular have recuited heavily from Aussie at age group level and into their academies….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

You’ll be enjoying life in August ans September then!

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