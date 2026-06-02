Northern | US
46 - 24
FT
21 - 22
FT
24 - 22
FT
32 - 12
FT
54 - 21
FT
38 - 31
FT
38 - 17
FT
18 - 14
FT
20 - 11
FT
52 - 7
FT
38 - 21
FT
25 - 28
FT
31 - 20
FT
71 - 35
FT
27 - 22
FT
31 - 34
FT
HSBC SVNS World Championship 2026
Bordeaux
Friday
02:05
Friday
13:45
Saturday
02:05
Saturday
09:00
Saturday
14:05
Super Rugby Pacific

Crusaders forced to tap uncapped youngster with another All Black prop down


CHRISTCHURCH, NEW ZEALAND - MAY 22: Fletcher Newell of the Crusaders looks on ahead of the round 15 Super Rugby match between Crusaders and Chiefs at One NZ Stadium, on May 22, 2026, in Christchurch, New Zealand. (Photo by Joe Allison/Getty Images)
Comments
Comment

Fletcher Newell remains without a clear timeline for return after injuring his knee in last week’s win over the Hurricanes, meaning the Crusaders will potentially field a debutant off the bench in this week’s qualifying final against the Blues.

ADVERTISEMENT

The All Black is the fourth prop to be added to the club’s injury list, making way for Gus Brown to enter the matchday 23, two years removed from his lone New Zealand U20 cap.

“I had a bit of an idea after the game. After a couple of injuries, I got told to stay ready. Then Sunday night I got the call that I was potentially making my debut this weekend,” said the 22-year-old.

VIDEO

“I’m super excited. I called the parents, and they’ll be coming down, so hopefully I get the chance to run out there.

“I’ve been in all year and over all the information, so now it’s just trusting myself. The boys around me and the whole front row crew have been awesome so far this week.”

Newell’s injury has also seen George Bower make the move from loosehead to tighthead, as Finlay Brewis comes in for his seventh start of the season in the No.1 jersey.

Additional changes to last week’s team include Leicester Fainga’anuku returning at openside flanker, pushing Dom Gardiner back to the bench, and Braydon Ennor returning from injury to take a place in the reserves. Taha Kemara and Rivez Reihana have swapped roles, with the former now starting and the latter offering impact from the bench.

ADVERTISEMENT

“There’s a little more edge around, a little lifted intensity, and that will build as we head into the back part of the week,” Crusaders coach Rob Penney says, heading into his final playoffs with the team.

“We felt we got a bit carried away at times (last week), and that won’t be good enough this week. We need to finish better and complete when we’ve got opportunities.

“They’re a quality side, and they’ll be hurting. If you give them an inch, they’ll take it, so we’ll have to be right on.”

Head-to-Head

Last 5 Meetings

Wins
4
Draws
0
Wins
1
Average Points scored
29
23
First try wins
60%
Home team wins
100%

Crusaders team to face the Blues:

  1. Finlay Brewis
  2. Codie Taylor (VC)
  3. George Bower
  4. Antonio Shalfoon
  5. Jamie Hannah
  6. Ethan Blackadder
  7. Leicester Fainga’anuku
  8. Christian Lio?Willie
  9. Noah Hotham
  10. Taha Kemara
  11. Sevu Reece
  12. David Havili (C)
  13. Dallas McLeod
  14. Chay Fihaki
  15. Johnny McNicholl

Reserves

ADVERTISEMENT

16. Manumaua Letiu
17. Jack Sexton
18. Gus Brown*
19. Tahlor Cahill
20. Dom Gardiner
21. Kyle Preston
22. Rivez Reihana
23. Braydon Ennor

*Potential debut

Injury list

Cullen GRACE: Knee, 1 week
Maloni KUNAWAVE: Hamstring, 1-2 weeks
Kershawl SYKES-MARTIN: Neck, 2-3 weeks
Fletcher NEWELL: Knee, TBC
Seb CALDER: Calf, TBC
George BELL: Calf, TBC
Aki TUIVAILALA: Concussion, GRTP (Graduated Return to Play)
Scott BARRETT: Back, out for the season
Will JORDAN: Calf, out for the season
Will TUCKER: Shoulder, out for the season
Toby BELL: Shoulder, out for the season
Mitch DRUMMOND: Shoulder, out for the season
James WHITE: Shoulder, out for the season
Tamaiti WILLIAMS: Discitis, out for the season

Recommended

Hurricanes three key contributors shy of top team for Brumbies showdown

Still no Beauden Barrett for Blues' qualifying final in Christchurch

Carter, McKenzie among eight returning All Blacks for Chiefs against Reds

Larkham promotes supersub in Brumbies team to face Hurricanes

Watch Super Rugby Pacific live and free on RugbyPassTV in the USA! 

Watch Super Rugby LIVE on RugbyPass TV

Tune in to every Super Rugby Pacific 2026 match live and on-demand on RugbyPass TV and via the RugbyPass app.

Watch Live
Streaming available in the USA only.
ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Steve Borthwick's potential World Cup plans dented with latest Top 14 deal

2
2

'Unfortunately, not everyone gets their fairytale ending': Leinster confirm Lowe exit

4
3

89-cap All Black TJ Perenara among a clutch of stars set to play for Barbarians

3
4

Two Lions missing from Scotland's Nations Championship squad

5

The 19 British and Irish players in the Top 14 play-offs

1
6

Official statement on alleged Ben Stokes and Saracens player incident

7

Victor Matfield addresses the 'IP' question over Tony Brown's All Blacks move

5
8

Former All Blacks weigh in on the timing of Tony Brown's appointment

24

Comments

0 Comments
Be the first to comment...

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Who's next up in Wales' long search for a tighthead titan to succeed 'Bomb'?

With Archie Griffin and Keiron Assiratti unavailable, Dillon Lewis, Sam Wainwright and Ben Warren are the next trio in line as Wales seek a new Adam Jones.

LONG READ

Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

The testy triangle between the Springboks, All Blacks and Ireland will be alive and well for some time to come.

74
LONG READ

Northampton ‘late bloomer’ Tom Litchfield: ‘When we're on it, we just carve teams up’

He may be the only non-England international in Saints' backline but a semi-final clash with Leicester gives the centre a chance to stake a Test claim.

Comments on RugbyPass

f
frandinand 9 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

521 Go to comments
f
frandinand 11 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

521 Go to comments
P
PMcD 36 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

74 Go to comments
c
cnw 46 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

74 Go to comments
S
Spew_81 50 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

74 Go to comments
C
CC 50 minutes ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

74 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

74 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

74 Go to comments
A
Andrew Nichols 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

74 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

74 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

74 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

521 Go to comments
T
TokoRFC 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Yes exactly, Taigh Bearne is another in that rare mould.

Though I really believe PSdT is genuinely one of the greatest players I’ve seen for his ability to do both immensely for 80mins and somehow find another gear in the biggest of matches. We won’t see someone reach his level for a long time I reckon



...

521 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think the AB’s will be closer than you think but it’s a big ask to topple such a good side at short notice.

The real acid test will be the RWC and how competitive they are once they have the squad settled and no room for excuses.



...

74 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Fair enough, I forget half of top 14 make it to finals, but you’re being disingenuous again comparing the bottom of Top 14 to bottom of SR. It’s a normal league, theres no reason why it should be any better than Top 14 (when you exclude the promoted team like cnw did).

521 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Close
ADVERTISEMENT
Copied to clipboard

Share Article close