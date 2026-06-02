Northern | US
46 - 24
FT
21 - 22
FT
24 - 22
FT
32 - 12
FT
54 - 21
FT
38 - 31
FT
38 - 17
FT
18 - 14
FT
20 - 11
FT
52 - 7
FT
38 - 21
FT
25 - 28
FT
31 - 20
FT
71 - 35
FT
27 - 22
FT
31 - 34
FT
HSBC SVNS World Championship 2026
Bordeaux
Friday
02:05
Friday
13:45
Saturday
02:05
Saturday
09:00
Saturday
14:05
Super Rugby Pacific

Hurricanes three key contributors shy of top team for Brumbies showdown


Fehi Fineanganofo of the Hurricanes celebrates after scoring a try during the round 11 Super Rugby match between Hurricanes and ACT Brumbies at One NZ Stadium, on April 25, 2026, in Christchurch, New Zealand. (Photo by Hannah Peters/Getty Images)
Comments
Comment

The Hurricanes are three key contributors shy of their top team that has rampaged through Super Rugby Pacific in 2026 as they prepare to run down a familiar foe in the first round of the playoffs.

ADVERTISEMENT

Try-scoring phenom Fehi Fineanganofo is one of the absent parties vs the Brumbies, joined by All Blacks XV pair Devan Flanders and Siale Lauaki, all of whom are listed with one-week recovery timelines. The club’s depth has absorbed the losses well, though, with Ngane Punivai, Brad Shields, and Pouri Rakete-Stones all stepping up in the matchday 23.

Just six of the starters from last week’s 47-14 loss to the Crusaders have retained their places in the XV: Xavier Numia, Shields, Cam Roigard, Kini Naholo, Josh Moorby and Callum Harkin, although the latter two have been reshuffled to take the right wing and fullback roles, respectively.

VIDEO

Joining last week’s group, there are seven All Blacks taking their places across the run-on side, while Tyrel Lomax drops to the bench after just 74 minutes of game time this season.

Asafo Aumua and Pasilio Tosi join Numia up front, with Du’Plessis Kirifi and Peter Lakai joining Shields in the loose forwards. Ruben Love returns to partner Roigard in the halves, with Jordie Barrett and Billy Proctor coming back in the midfield.

“It’s an exciting week. The boys are really looking forward to welcoming the Brumbies to Wellington for a Qualifying Final,” Hurricanes head coach Clark Laidlaw said.

“It’s great to have such a strong squad available at this time of the year, with most of the squad fit and available to select from.

ADVERTISEMENT

“We’re welcoming back our captains Dupes and Jordie, which gives us leadership in playoff rugby. With so much of our squad having shared experiences over the last few years of the knockout stages, it gives us real confidence around our preparation and how we play.

“We’ve got a huge amount of respect for the Brumbies. They’re a high-quality team that can always get to the playoffs, and we’ve got recent history in knockout games with them, so we understand the challenge that’s coming from them.

“We’ve played them under the roof in Christchurch during Super Round. I’m sure it’s going to be different conditions and a different game, but one we really can’t wait for on Friday night.”

Head-to-Head

Last 5 Meetings

Wins
3
Draws
0
Wins
2
Average Points scored
39
23
First try wins
60%
Home team wins
80%

Hurricanes team to play the Brumbies

  1. Xavier Numia (89)
  2. Asafo Aumua (87)
  3. Pasilio Tosi (50)
  4. Caleb Delany (50)
  5. Warner Dearns (12)
  6. Brad Shields (140)
  7. Du’Plessis Kirifi (103) – co-captain
  8. Peter Lakai (48)
  9. Cam Roigard (58)
  10. Ruben Love (52)
  11. Kini Naholo (36)
  12. Jordie Barrett (122) – co-captain
  13. Billy Proctor (80)
  14. Josh Moorby (51)
  15. Callum Harkin (22)

Reserves

ADVERTISEMENT

16. Raymond Tuputupu (23)
17. Pouri Rakete-Stones (60)
18. Tyrel Lomax (72)
19. Isaia Walker-Leawere (90)
20. Brayden Iose (64)
21. Ereatara Enari (24)
22. Jone Rova (13)
23. Ngane Punivai (17)

Injury list

Siale Lauaki (hamstring): 1 week
Devan Flanders (concussion): 1 week
Fehi Fineanganofo (hamstring): 1 week
Drew Wild (shoulder): 1 week
Jai Tamati (knee): TBC
Harry Godfrey (knee): Expected to miss season
Brett Cameron (knee): Season
Riley Higgins (shoulder): Season

Recommended

'The public, the media, they fire you': Jacques Nienaber floats potential shock Leinster exit

'There is a hoodoo': McReight scheming to twist 'dark arts' in Reds' favour

George Bower: 'When you scrum against the best, they don't try pull dirty tricks'

INTERVIEW

'There is no NZ Rugby contract': Fehi Fineanganofo's situation still unchanged

Watch Super Rugby Pacific live and free on RugbyPassTV in the USA! 

Watch Super Rugby LIVE on RugbyPass TV

Tune in to every Super Rugby Pacific 2026 match live and on-demand on RugbyPass TV and via the RugbyPass app.

Watch Live
Streaming available in the USA only.
ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Steve Borthwick's potential World Cup plans dented with latest Top 14 deal

2
2

'Unfortunately, not everyone gets their fairytale ending': Leinster confirm Lowe exit

4
3

89-cap All Black TJ Perenara among a clutch of stars set to play for Barbarians

3
4

Two Lions missing from Scotland's Nations Championship squad

5

The 19 British and Irish players in the Top 14 play-offs

1
6

Official statement on alleged Ben Stokes and Saracens player incident

7

Victor Matfield addresses the 'IP' question over Tony Brown's All Blacks move

5
8

Former All Blacks weigh in on the timing of Tony Brown's appointment

24

Comments

0 Comments
Be the first to comment...

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Who's next up in Wales' long search for a tighthead titan to succeed 'Bomb'?

With Archie Griffin and Keiron Assiratti unavailable, Dillon Lewis, Sam Wainwright and Ben Warren are the next trio in line as Wales seek a new Adam Jones.

LONG READ

Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

The testy triangle between the Springboks, All Blacks and Ireland will be alive and well for some time to come.

75
LONG READ

Northampton ‘late bloomer’ Tom Litchfield: ‘When we're on it, we just carve teams up’

He may be the only non-England international in Saints' backline but a semi-final clash with Leicester gives the centre a chance to stake a Test claim.

Comments on RugbyPass

f
frandinand 13 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

521 Go to comments
f
frandinand 15 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

521 Go to comments
P
PMcD 40 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

74 Go to comments
c
cnw 50 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

74 Go to comments
S
Spew_81 54 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

74 Go to comments
C
CC 54 minutes ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

74 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

74 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

74 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

74 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

74 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

74 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

74 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

521 Go to comments
T
TokoRFC 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Yes exactly, Taigh Bearne is another in that rare mould.

Though I really believe PSdT is genuinely one of the greatest players I’ve seen for his ability to do both immensely for 80mins and somehow find another gear in the biggest of matches. We won’t see someone reach his level for a long time I reckon



...

521 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think the AB’s will be closer than you think but it’s a big ask to topple such a good side at short notice.

The real acid test will be the RWC and how competitive they are once they have the squad settled and no room for excuses.



...

74 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Fair enough, I forget half of top 14 make it to finals, but you’re being disingenuous again comparing the bottom of Top 14 to bottom of SR. It’s a normal league, theres no reason why it should be any better than Top 14 (when you exclude the promoted team like cnw did).

521 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones

Watch Super Rugby LIVE on RugbyPass TV

close

Tune in to every Super Rugby Pacific 2026 match live and on-demand on RugbyPass TV and app.

Watch Live
Streaming available in the USA only.
Copied to clipboard

Share Article close