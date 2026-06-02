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Super Rugby Pacific

'There is a hoodoo': McReight scheming to twist 'dark arts' in Reds' favour

Fraser McReight of the Reds reacts after losing the round 11 Super Rugby match between Blues and Queensland Reds at One NZ Stadium, on April 25, 2026, in Christchurch, New Zealand. (Photo by Hannah Peters/Getty Images)
Comments
1 Comment

Fraser McReight has spent all week thinking about how to win the battle of the “dark arts” as the Reds captain prepares to join one of Queensland rugby’s most exclusive clubs.

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Saturday’s Super Rugby Pacific quarter-final in Hamilton against the Chiefs will be the No.7’s 100th for the Reds.

Only two other flankers – former Wallabies captain David Wilson and tough-as-nails Test toiler David Croft – have achieved the feat for the Reds.

VIDEO

The milestone game shapes as one of the most defining for McReight, still just 27, and his men as they aim to end a run of four-straight quarter-final exits before coach Les Kiss departs for the Wallabies’ top job.

“Just to get one game, seven or eight years ago, was special … and what better week to have it than a quarter-final,” McReight said.

“All I care about is getting that win.”

History is against them, with New Zealand teams leading Australian teams 21-0 in finals games played across the Tasman.

And the Reds were blown off the park in their last two finals games – they trailed 27-0 against the Crusaders last year and 28-0 after just 24 minutes against the Chiefs in 2024.

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“The past two years, we’ve sort of got dominated,” McReight said.

“Physically, they stepped it up. When we’ve played them in-season, it’s a close game. Maybe we were expecting that would happen again, and it definitely didn’t.

“Set piece, breakdown is huge.”

That’s where McReight, undeniably one of the world’s best disruptors at the breakdown, comes into it.

The flanker was left frustrated in a 31-21 loss to the Chiefs in Brisbane a month ago when the visitors outsmarted the Reds in that domain.

Captain and coach bit their tongue at the time, but Queensland Rugby Union lodged a please explain after a 12-5 penalty count went against them and multiple decisions raised eyebrows.

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“They’re very good at that. The dark arts, so they say,” McReight said of the challenge to at least break even in the breakdown battle with the Chiefs.

“It’s a good question, I’ve been thinking about it a lot this week, and as a No.7 I dare say they’ll be targeting me in that area.

“We’ll have some words about how we can influence that, and not just our pilferers but about our clean outs, ball carry, depth of ball placement, to really take the referee out of it.”

The Reds won’t have the services of rampaging centre Hunter Paisami (knee) but are well served in the midfield with Josh Flook, Isaac Henry and Filipo Daugunu all impressive this season.

McReight said there was a desire to win a finals game before Kiss departs, but that there were bigger motivations at play.

“I don’t know who’s thinking of it in that light,” he said.

“We want to do it for the team, players, coaches, admin, fans, family. People who love Queensland rugby know how important it is.

“There is a hoodoo, but it’s about stacking each day and … thinking too far ahead, you can get in tricky waters. You’ll start thinking about things that might not even happen and wear yourself out.”

QUEENSLAND REDS’ QUARTER-FINAL WOES

* 2025 – trailed the Crusaders 27-0, lost 32-12.

* 2024 – trailed 28-0 after 24 minutes, lost 43-21.

* 2023 – led the Chiefs until the 70th minute, lost 29-20.

* 2022 – lost 37-15 to Crusaders.

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Comments

1 Comment
u
unknown 7 days ago

Nick Berry , Way or Murphy are what the Reds need or a Referee who ignores forward passes . Gus Gardiner most of the time .

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Comments on RugbyPass

c
cnw 16 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 17 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 20 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 26 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 28 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 53 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

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