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24 - 22
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38 - 31
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Super Rugby Pacific

Still no Beauden Barrett for Blues' qualifying final in Christchurch


CHRISTCHURCH, NEW ZEALAND - APRIL 25: Beauden Barrett of the Blues celebrates after kicking the winning penalty in extra time during the round 11 Super Rugby match between Blues and Queensland Reds at One NZ Stadium, on April 25, 2026, in Christchurch, New Zealand. (Photo by Hannah Peters/Getty Images)
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The Blues head into the first week of the 2026 Super Rugby Pacific playoffs without their most experienced player, Beauden Barrett, who remains sidelined with a quad injury.

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While fellow All Black Dalton Papali’i and Maori All Blacks captain Kurt Eklund are also sidelined for the trip to Christchurch, the Blues are otherwise able to call upon the large majority of the key contributors they’ve had all season, and will be hoping that continuity pays off under the roof at One New Zealand Stadium.

The 25,000-seat arena selling out in just 20 minutes proved the appetite for the Blues-Crusaders rivalry is as strong as ever, and the visitors will have plenty of unwanted history to overcome against the reigning champions.

VIDEO

To do that, the Blues have named five All Blacks in the starting XV and two on the bench, with a blend of energetic youth and wise veterans throughout.

Stephen Perofeta will continue to steer the ship from 10 in Barrett’s absence, while Anton Segner gets another run in his preferred No.7 jersey with Papali’i yet to return in his final season for the club. After an impressive debut last week, Eli Oudenryn has been given the nod in the No.16 jersey again.

The other key selection points include Hoskins Sotutu remaining on the bench with Malachi Wrampling preferred in the No.8 jersey and Torian Barnes on the blindside flank. Likewise, Finlay Christie remains in the No.21 jersey with Sam Nock starting at halfback.

Cody Vai’s performance off the bench last week hasn’t earned him another crack in the qualifying final, with Payton Spencer backed in the No.23 role.

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“Finals rugby is where you find out a lot about yourselves as a group. We’ve worked hard to get here, and now it’s about embracing the challenge that comes with a high-stakes game,” he said.

“The Crusaders have consistently been one of the benchmark teams in this competition, and we know exactly what awaits us in Christchurch. The key is staying focused on our roles, bringing energy to the contest and backing the work we’ve put in throughout the season.”

Head-to-Head

Last 5 Meetings

Wins
4
Draws
0
Wins
1
Average Points scored
29
23
First try wins
60%
Home team wins
100%

Blues team to play the Crusaders

  1. Ofa Tu’ungafasi (164)
  2. Bradley Slater (9)
  3. Marcel Renata (79)
  4. Patrick Tuipulotu (c) (129)
  5. Sam Darry (47)
  6. Torian Barnes (12)
  7. Anton Segner (52)
  8. Malachi Wrampling (8)
  9. Sam Nock (89)
  10. Stephen Perofeta (80)
  11. Caleb Clarke (87)
  12. Pita Ahki (26)
  13. Xavi Taele (19)
  14. AJ Lam (72)
  15. Zarn Sullivan (55)

Reserves

16. Eli Oudenryn (1)
17. Mason Tupaea (22)
18. Flyn Yates (4)
19. Josh Beehre (38)
20. Hoskins Sotutu (90)
21. Finlay Christie (82)
22. Corey Evans (28)
23. Payton Spencer (3)

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Injury list

Ben Ake (ankle)
Beauden Barrett (quad)
James Cameron (legs, season)
Cameron Christie (knee, season)
Hemopo Cunningham (foot, season)
Kurt Eklund (back)
Joshua Fusitu’a (hamstring)
Jordan Lay (concussion)
Sam Matenga (neck)
Dalton Papali’i (jaw)

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Comments

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Comments on RugbyPass

c
cnw 14 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 15 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 18 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 24 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 26 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 51 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

522 Go to comments
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