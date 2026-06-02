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Super Rugby Pacific

Carter, McKenzie among eight returning All Blacks for Chiefs against Reds


Waikato Chiefs' Leroy Carter celebrates a try during the Super Rugby match between the Waikato Chiefs and Canterbury Crusaders at FMG Stadium in Hamilton on February 21, 2025. (Photo by DJ Mills / AFP) (Photo by DJ MILLS/AFP via Getty Images)
Comments
1 Comment

The Chiefs have welcomed back eight All Blacks and a rising star, all of whom missed the team’s round 16 win over the Blues, for their qualifying final date with the Reds.

Hamilton will host the knockout clash, with the Chiefs eager to avoid history repeating itself after losing the qualifying final last year and progressing to the semi-finals with the lucky-loser tag.

Rookie head coach Jono Gibbes has plenty of stars, both established and emerging, to call upon for the tussle, and has done just that, with 13 All Blacks named across the matchday 23.

Damian McKenzie returns from a two-week absence due to concussion, Leroy Carter is back on the bench having recovered from the hamstring injury that kept him sidelined for five weeks, and there are six more New Zealand representatives back in the team after sitting out last week’s regular season finale.

There is bad news for the Chiefs, too, with both Emoni Narawa and Etene Nanai-Seturo officially ruled out of the remaining season after initial estimates had them on track to return during the playoffs. The news brings Nanai-Seturo’s Chiefs career to a close after eight seasons, with the hot-stepping All Blacks XV outside back moving to Top 14 club ASM Clermont Auvergne next season on a three-year deal.

The future for the Chiefs remains bright, though, with rookie Isaac Hutchinson back after missing the Blues win with a concussion, starting at fullback.

“It’s not just any other game; it’s a qualifying final, and we have to make sure we earn our week by training really well and just taking it one week at a time,” said McKenzie.

“At the start of the year, you want to get to this end of the season and be in contention, and we’ve put ourselves in contention. Now it’s about focusing on what’s in front of us.

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“The boys are really excited to rip in this weekend.”

Head-to-Head

Last 5 Meetings

Wins
4
Draws
0
Wins
1
Average Points scored
33
21
First try wins
40%
Home team wins
80%

Chiefs team to play the Reds

  1. Ollie Norris
  2. Samisoni Taukei’aho
  3. Sione Ahio
  4. Josh Lord
  5. Tupou Vaa’i (vc)
  6. Simon Parker
  7. Luke Jacobson (c)
  8. Wallace Sititi
  9. Cortez Ratima
  10. Damian McKenzie
  11. Kyren Taumoefolau
  12. Quinn Tupaea (vc)
  13. Kyle Brown
  14. Liam Coombes-Fabling
  15. Isaac Hutchinson

Reserves

VIDEO

16.  Brodie McAlister
17. Jared Proffit
18. George Dyer
19. Seuseu Naitoa Ah Kuoi
20. Samipeni Finau
21. Te Toiroa Tahuriorangi
22. Josh Jacomb
23. Leroy Carter

Injury list

Xavier Roe – Hamstring – SF
Reuben O’Neill – Concussion – SF
Benét Kumeroa – Groin – SF
Daniel Rona – Hand – TBC
Emoni Narawa – Foot – Season
Etene Nanai-Seturo – Foot – Season
Jayden Sa – Shoulder – Season

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Comments

1 Comment
L
LondonAllBlack 7 days ago

We are going to have to put our best foot forward. Go Chiefs!

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Comments on RugbyPass

f
frandinand 8 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

521 Go to comments
f
frandinand 10 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

521 Go to comments
P
PMcD 35 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

74 Go to comments
c
cnw 46 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

74 Go to comments
S
Spew_81 49 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

74 Go to comments
C
CC 49 minutes ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

74 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

74 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

74 Go to comments
A
Andrew Nichols 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

74 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

74 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

74 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

521 Go to comments
T
TokoRFC 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Yes exactly, Taigh Bearne is another in that rare mould.

Though I really believe PSdT is genuinely one of the greatest players I’ve seen for his ability to do both immensely for 80mins and somehow find another gear in the biggest of matches. We won’t see someone reach his level for a long time I reckon



...

521 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think the AB’s will be closer than you think but it’s a big ask to topple such a good side at short notice.

The real acid test will be the RWC and how competitive they are once they have the squad settled and no room for excuses.



...

74 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Fair enough, I forget half of top 14 make it to finals, but you’re being disingenuous again comparing the bottom of Top 14 to bottom of SR. It’s a normal league, theres no reason why it should be any better than Top 14 (when you exclude the promoted team like cnw did).

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