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Investec Champions Cup

Champions Cup draw: Saints pitted with Bath as Saracens grouped with 3 winners


Bath Rugby's Ollie Lawrence in action during the Investec Champions Cup match between Bath Rugby and Northampton Saints at Recreation Ground on April 10, 2026 in Bath, England. (Photo by Bob Bradford - CameraSport via Getty Images)
Comments
3 Comments

Saracens and Exeter Chiefs have landed arguably the toughest Champions Cup draw after being placed in an Investec Champions Cup pool featuring four formers winners for the 2026/27 campaign.

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Mark McCall’s side have been drawn in Pool 2 alongside six-time European champions and newly crowned Top 14 winners, Toulouse, two-time winners La Rochelle and 2020 winners Exeter Chiefs, who will be buoyed by the recent takeover by Black Knight. The Lions and Connacht, both quarter-finalists in this season’s United Rugby Championship, complete the group.

English champions Northampton Saints also headline a heavyweight pool after being grouped with Gallagher PREM rivals Bath in Pool 4, who both contested a legendary quarter-final this season. The two English clubs will avoid each other during the pool stage, but also find themselves alongside Cardiff Rugby, Challenge Cup winners and Top 14 runners-up Montpellier, Stade Français and the Vodacom Bulls in what promises to be another fiercely competitive section.

VIDEO

Losing European finalists and URC champions Leinster headline Pool 1, where they have been drawn with Glasgow Warriors, Pau, Sale Sharks, Leicester Tigers and ASM Clermont Auvergne.

Reigning champions Bordeaux-Bègles, meanwhile, have landed in Pool 3 with Munster, DHL Stormers, Racing 92, Bristol Bears and Gloucester Rugby.

Champions Cup Pools
Pool 1: Leinster Rugby, Glasgow Warriors, Section Paloise, Sale Sharks, Leicester Tigers, ASM Clermont Auvergne

Pool 2: Stade Toulousain, Lions, Saracens, Stade Rochelais, Exeter Chiefs, Connacht Rugby

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Pool 3: Union Bordeaux-Bègles, DHL Stormers, Racing 92, Munster Rugby, Bristol Bears, Gloucester Rugby

Pool 4: Northampton Saints, Bath Rugby, Cardiff Rugby, Montpellier Hérault Rugby, Stade Français Paris, Vodacom Bulls

The Challenge Cup pools have also been announced, and ar

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Losing to Henry Pollock would be unbearable

There is no brandy and Coke mix strong enough for what would happen if Henry Pollock wins at Ellis Park.

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e as follows:

EPCR Challenge Cup Pools
Pool 1: Toyota Cheetahs, Ulster Rugby, USAP, Dragons RFC, Aviron Bayonnais, Zebre Parma

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Pool 2: Benetton Rugby, Lyon Olympique Universitaire, Newcastle Red Bulls, Hollywoodbets Sharks, Castres Olympique, Scarlets

Pool 3: Ospreys, Edinburgh Rugby, Black Lion, Harlequins, RC Toulon, RC Vannes

 

Nations Championship

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Comments

3 Comments
L
LE 6 days ago

Why is it headline news that Saints are in the same group as Bath, they wont play each.

The draw is one thing but the fixture list is another. If Saints get Montpellier and Bulls at home its a very different prospect to playing them away in the couldron and on the high veldt respectively

J
JJ 6 days ago

Given that Saracens and Exeter won’t play each other, while they will play Connacht and the Lions, it’s not too bad. Similarly Northampton and Bath won’t play each other while they will have an easy 5 points against Cardiff Rugby. The toughest draw just got handed to Connacht, the Lions and Cardiff Rugby. Bristol and Gloucester have got their work cut out as well. Those last 5 teams haven’t got any easy games.

u
unknown 6 days ago

Dull format which needs an overhaul

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As they fell to a fifth straight defeat by the rampant Springboks, England's traditional areas of strength are bearing no fruit.

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Comments on RugbyPass

T
Tom 6 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

43 Go to comments
P
PMcD 11 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

43 Go to comments
U
Utiku Old Boy 11 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 15 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

43 Go to comments
P
PMcD 19 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

43 Go to comments
S
SB 22 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 24 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 25 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 26 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 27 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

43 Go to comments
S
SB 27 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 29 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

43 Go to comments
N
NB 32 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

43 Go to comments
N
NB 33 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

43 Go to comments
N
NB 35 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

43 Go to comments
N
NB 35 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

43 Go to comments
P
PMcD 37 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Game strategy, tactics and selection - all 3 come back to the (Head) coaches but I would also question Richard Wigglesworth appointment on defence - that was the most decision of the lot.

A recently retired scrum half (made about 5 career tackles), who never coached defence before being appointed defence coach and it all goes South. Who’d have ever thought that could go wrong?? 🤣🤣



...

43 Go to comments
N
NB 38 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yes they had and that was one reason England enjoyed such a successful November 2025. Now we seem to have a situation wher SB feels he has to incorporate something of the Saints way, and the way the Prem as a whole is evolving with all-out attack the name of the game, but he doesn’t really believe in it.

So we get a lot of contestable kicking with Eng coming a clear second to Scotland, France and now SA, and a backline which is half-selected to run and half to kick. As usual half measures lead to disaster.



...

43 Go to comments
P
POHM 41 minutes ago
The Wallabies’ five crucial ‘what-if’ moments from the heartbreaking Ireland loss in Sydney

your conspiracy theory re kiwis is pathetic, stop trying to blame others for Australian players errors, grow up mate your just embarrassing.

33 Go to comments
P
PMcD 41 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

They have a very qualified coach called “John Mitchell”, who is on contract with the RFU, is already contracted to them having just won the Women’s World Cup and beat two teams with the win rate that other coaches and countries can only dream of.

If they gave him the job, I think you would see a similar Rennie effect with ENG but he certainly wouldn’t keep Richard Wigglesworth on defence and they would play very different tactics from what they are doing today.



...

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