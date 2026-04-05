Investec Champions Cup

Confirmed: Who plays who in the Investec Champions Cup quarter-finals

TOULOUSE, FRANCE - APRIL 4: Antoine Dupont of Toulouse prior the Investec Champions Cup match between Stade Toulousain and Bristol Bears at Le Stadium on April 4, 2026 in Toulouse, France. (Photo by Lionel Hahn/Getty Images)

Home advantage ruled as the Round of 16 concluded, confirming the eight sides that will contest the quarter-finals of this season’s Investec Champions Cup.

Proceedings began in Northampton, where Saints moved past Castres Olympique with a relatively controlled performance at Franklin’s Gardens, winning 49-41. The home side did enough across the contest to secure progression, although Castres had the better of the earlier exchanges before discipline cost the Frenchmen.

RC Toulon brought an end to DHL Stormers’ campaign (28-27) in a contest that came right down to the wire, while Toulouse navigated their way beyond Bristol Bears 59-26 to maintain their pursuit of yet another European title.

Glasgow Warriors also booked their place in the last eight the hard way after seeing off the Bulls at Scotstoun. The 25-21 game was another excruciatingly tight affair, with Franco Smith’s side extending their European journey for another week at least.

The final fixture on Saturday paired Sale Sharks and Harlequins in an all-Gallagher PREM tie. George Ford’s side edged ahead to eliminate their domestic rivals on a 26-17 scoreline, Ford’s boot proving the difference.

Sunday’s action began with the holders producing another assured display. Union Bordeaux Bègles overcame Leicester Tigers 64-14 with minimal fuss, their stars running in an avalanche of tries in what was a one-sided bout against Geoff Parling’s Tigers.

The Round of 16 concluded in Dublin, where Leinster faced a determined challenge from Edinburgh, who hadn’t read the script.

The visitors remained competitive throughout thanks to Leinster’s midfield coughing up ball, but the home side’s superiority ultimately proved enough to carry them through as the final quarter-finalists on a 49-31 scoreline.

Here are the confirmed Investec Champions Cup quarter-finals:

Bath Rugby vs Northampton Saints, Friday 10 April 20:00 BST

Glasgow Warriors vs RC Toulon, Saturday 11 April 15:00 BST

Leinster Rugby vs Sale Sharks, Saturday 11 April 17:30 BST

Union Bordeaux Bègles vs Stade Toulousain, Sunday 12 April 15:00 BST

Leinster player ratings vs Edinburgh | 2025/26 Investec Champions Cup

Leinster return to knockout rugby as heavy favourites at the Aviva Stadium, with Leo Cullen's side expected to have too much power and precision for familiar URC rivals Edinburgh as the Champions Cup reaches the last 16 stage.

Comments

7 Comments
c
cm 4 days ago

*who plays whom

A
AB31 4 days ago

Nerd

f
fl 4 days ago

Im old enough to remember being told that South Africa would dominate the champions cup!


Granted, it’s been a much better few years for south african rugby than I predicted, but if you can’t be competitive at club level it’s going to be difficult to keep producing test quality players

J
JPM 4 days ago

The reason is different : they play very light in clubs in SA, Japan and very few of them in Europe during half of the season so that they are in perfect physical condition as Boks.

K
KC 4 days ago

Not sure who told you that or what being old has to do with it. RSA clubs have never dominated (in all the years of Super Rugby they only won it twice), because most of their players play for foreign clubs due to low wages in South Africa. Despite clubs being less competitive, they have tended to produce excellent test players.

K
KC 5 days ago

I wonder why there aren't any articles on the Toulon vs Stormers game? I searched the entire RP site and came up blank. Kind of strange that RP doesn't think such a big game, that went right to the wire, is newsworthy…

Perhaps it is because no matter how you write the article, the (poor) refereeing will take centre stage.

G
GrahamVF 4 days ago

the frenchlettre (ff) is a long time South African hater - I bloked him because I really can’t be bothered to scroll through his drivel.

