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FT
21 - 22
FT
24 - 22
FT
32 - 12
FT
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FT
38 - 31
FT
38 - 17
FT
18 - 14
FT
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HSBC SVNS World Championship 2026
Bordeaux
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Sevens

USA still alive in race for top eight after stunning day at SVNS Bordeaux

Finn Morton Finn Morton
at Matmut Atlantique, Bordeaux

Lucas Lacamp of the USA at HSBC SVNS Bordeaux. Picture: World Rugby.
Comments
Comment

There’s been a twist in the HSBC SVNS World Championship top eight race in Bordeaux, with the USA keeping their hopes alive with an unbeaten 2-0 record. Those wins have seen the USA already qualify for the quarter-finals, before playing Uruguay on Saturday morning. 

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Fiji and New Zealand are the other unbeaten men’s sides ahead of day two at Bordeaux’s Stade Atlantique. World Championship leaders South Africa suffered a surprise loss to Great Britain before bouncing back with a clinical performance against Kenya. 

But the story of the day might just be the USA, who went into the season finale ranked second last on the overall standings. The USA are still mathematically a chance of a top eight finish, as they look to avoid the dreaded bottom four on the ladder. 

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Those teams ranked in the final four will be left to fight their way back up from the second-tier next season. Six men’s teams have already done enough before Bordeaux to retain core status for the 2026/27 HSBC SVNS 1 campaign. 

Lucas Lacamp was the hero for the USA in a thriller against SVNS Valladolid winners Australia, who went into this event placed third on the ladder. Lacamp scored against a six-man Aussie side with time up on the clock, as the USA prevailed 19-17. 

That followed a five-point win over Spain earlier on day one, with Lacamp touching down for a double in the upset. Orrin Bizer and David Still also got on the scoresheet, while replacement Will Chevalier produced some match-defining brilliance on the other side of the ball. 

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“Really got to give testament to all the boys out there. We really gave it all. We’ve been through a lot of bad stuff… it’s been really tough,” Lacamp told RugbyPass in Bordeaux after the thriller against Australia. 

“Last week in times we showed our brilliance, we showed how good we could be, then we let ourselves down with those little mistakes. 

“That performance right there, I mean yeah, it’s not perfect, it’s never going to be perfect, but now it’s adapting our game of play, our game of style. 

“Australia, they won last week. We’re 11th. We showed heart, we showed what we’re about. Honestly, I couldn’t be prouder there. That was amazing.” 

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USA coach Zack Test had just addressed the players after the win over the Australians, with players standing shoulder to shoulder in a huddle. Lacamp then walked over, still smilingand tired after an enthralling contest. 

“Those are the moments that are really exciting,” Lacamp said, when asked about the final play of the game. Australia had just gone down to six men after a yellow card, and it took the USA three minutes to find their way to the try line. 

The USA now sit top of Pool B before facing fellow qualifiers out of SVNS 2 Uruguay. Spain beat Uruguay late on day one, which has seen them draw level with the Aussies on four competition points, before those two teams go head-to-head on Saturday. 

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Scotland and British & Irish Lions flyer Darcy Graham has made an immediate impact at the HSBC SVNS World Championship finale.

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In Pool A, Scotland’s all-time leading try-scorer Darcy Graham made an immediate impact on the SVNS World Championship against the Blitzboks. Graham scored a try and made a crucial stop in defence, as Great Britain won 19-14 in extra-time. 

“I was bloody nervous coming into this game. I wasn’t expecting to go the full 14 minutes then plus extra-time. The lungs are going, the legs are heavy,” Graham told RugbyPass in Bordeaux. 

“I thought the bloke had done me on the outside and I felt like I was stuck in mud and it was just that last dip diving to get him. It was a big moment.  

“For me it’s just about having fun. It’s been kind of almost a frustrating season at Edinburgh, not probably have as much ball,” he said.  

“I’ve just tried to do this for myself more than anything. I love playing sevens, I love getting the ball, running with it and just getting the ball in hand. Honestly, I’m doing it for myself.” 

But with GB going down to Fiji 26-12 at around 8:30 pm local time, they aren’t quite through to the quarter-finals just yet. GB and the USA were in similar situations coming into the SVNS stop in Bordeaux, as they look to rise up the standings. 

Fiji are the only unbeaten side in Pool A, ahead of a blockbuster showdown with SVNS giants South Africa on day two. They were the top two sides on the regular season standings and have shared a remarkable rivalry all season. 

In Pool C, both the All Blacks Sevens will put their winning streak on the line when they meet Argentina in the final round of pool play. New Zealand secured an incredible comeback against hosts France before beating Germany later on day one.

Argentina kicked things off with a 35-19 victory against Germany, before rounding out the day with a nail-biting 22-14 defeat to the home nation. France will play Germany at 11:50 on Saturday morning, looking to secure a place in the Cup knockouts. 

Men’s HSBC SVNS Bordeaux results: Day One 

Pool A 

Fiji 31–12 Kenya 

Great Britain 19–14 South Africa 

Fiji 26–12 Great Britain 

South Africa 26–5 Kenya 

Pool B 

USA 24–19 Spain 

Australia 43–12 Uruguay 

Spain 42–17 Uruguay 

USA 19–17 Australia 

Pool C 

New Zealand 26–21 France 

Argentina 35–19 Germany 

New Zealand 33–7 Germany 

Argentina 14-22 France

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Comments on RugbyPass

c
cnw 18 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 20 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 22 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 28 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 31 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 55 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



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