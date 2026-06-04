Northern | US
46 - 24
FT
21 - 22
FT
24 - 22
FT
32 - 12
FT
54 - 21
FT
38 - 31
FT
38 - 17
FT
18 - 14
FT
20 - 11
FT
52 - 7
FT
38 - 21
FT
25 - 28
FT
31 - 20
FT
71 - 35
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World Rugby Nations Cup

Samoa name squad with two huge PREM omissions but ex-All Black gets call


Theo McFarland of Samoa looks on in the tunnel prior to the Men's Rugby World Cup 2027 Final Qualification Tournament match between Samoa and Namibia at The Sevens Stadium on November 13, 2025 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Christopher Pike - World Rugby/World Rugby via Getty Images)
Comments
2 Comments

Samoa have named their 32-man squad for the upcoming Nations Cup in Chile, with captain Theo McFarland missing out on selection.

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The Saracens back-row, who is set to leave the club at the end of the season, is the glaring omission in the squad, having captained his country in November, with the Samoa Observer revealing he is “unable to play in this competition due to engagements during the competition period.”

The 30-year-old is not the only notable omission from the Gallagher PREM, with Exeter Chiefs’ former Australia loosehead Scott Sio also missing out. Like McFarland, the 34-year-old, who made his Samoa debut last year, is moving away from the PREM at the end of the season to join Cardiff.

VIDEO

Harlequins tighthead Titi Lamositele is the sole representative from England’s top tier in the squad, with former Wasps fly-half Jacob Umaga also missing out. The former England fly-half, who now plies his trade with Benetton in the United Rugby Championship, will miss Samoa’s July fixtures as he serves a four-match ban for a dangerous tackle on South Africa’s Makazole Mapimpi in the penultimate game of the season against the Sharks.

Umaga’s cousin, former All Blacks centre Peter Umaga-Jensen, has received a call-up, however, and is one of six uncapped players in the squad.

Fixture
World Rugby Nations Cup
Samoa
14:00
4 Jul 26
Hong Kong China
All Stats and Data

The squad also includes three players based in Samoa – Falealili’s Warren Solomona, Aana’s Taunuu Niulevaea, who are both uncapped, and Faasaleleaga’s Elisapeta Alofipo.

Samoa face Hong Kong China and Georgia in Chile in July, followed by Romania in Uruguay, with the squad set to fly out to Chile later this month.

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Samoa Squad

Forwards: Aki Seiuli, Titi Lamositele, Jeff Toomaga-Allen, Marco Fepuleai, Jarred Adams, Manaaki Boyle-Tiatia (uncapped), Ritchie Asiata (uncapped), Pita Anae Ah-Sue, Taeaoelia Pomale Time (uncapped), Michael Curry, Samuel Slade, Benjamin Petaia Nee-Nee, Alamanda Motuga, Niko Jones, Miracle Faiilagi, Abraham Papalii, Iakopo Mapu

Backs: Connor Tupai, Joel Lam, Ereatara Enari, AJ Alatimu, Rodney Iona, Peter Umaga-Jensen (uncapped), Faletoi Peni, D’Angelo Leuila, Duncan Paia’aua, Va’afauese Apelu Maliko, Tuna Tuitama, Latrell Ah Kiong, Warren Solomona (uncapped), Taunuu Niulevaea (uncapped), Elisapeta Alofipo

World Rugby Nations Cup

P
W
L
D
PF
PA
PD
BP T
BP-7
BP
Total
1
Canada
0
0
0
0
0
2
Chile
0
0
0
0
0
3
Georgia
0
0
0
0
0
4
Hong Kong China
0
0
0
0
0
5
Portugal
0
0
0
0
0
6
Romania
0
0
0
0
0
7
Samoa
0
0
0
0
0
8
Spain
0
0
0
0
0
9
Tonga
0
0
0
0
0
10
Uruguay
0
0
0
0
0
11
USA
0
0
0
0
0
12
Zimbabwe
0
0
0
0
0

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Comments

2 Comments
J
JW 5 days ago

Mean team, good to see, gratz on WR finally doing something positive with fixtures lists like this.

S
SM 5 days ago

The Rugby championship u20 should feature Argentina, Australia,Chile,Fiji, Japan,Namibia, New Zealand,Samoa, South Africa,Tonga and Zimbabwe this way it will develop the next generation of the second tier countries in the southern hemisphere

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Comments on RugbyPass

c
cnw 13 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 14 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 17 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 23 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 25 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 50 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

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