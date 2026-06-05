Northern | US
46 - 24
FT
21 - 22
FT
24 - 22
FT
32 - 12
FT
54 - 21
FT
38 - 31
FT
38 - 17
FT
18 - 14
FT
20 - 11
FT
52 - 7
FT
38 - 21
FT
25 - 28
FT
31 - 20
FT
71 - 35
FT
27 - 22
FT
31 - 34
FT
HSBC SVNS World Championship 2026
Bordeaux
Friday
02:05
Friday
13:45
Saturday
02:05
Saturday
09:00
Saturday
14:05
Gallagher Premiership

Relief for Leicester Tigers as James O'Connor is declared fit


Debutant James O'Connor of Leicester Tigers chats following the Gallagher PREM match between Northampton Saints and Leicester Tigers at cinch Stadium at Franklin's Gardens on October 11, 2025 in Northampton, England. (Photo by Malcolm Couzens/Getty Images)
Comments
Comment

James O’Connor has recovered from the knock he received in the 47-33 win against Sale Sharks three weeks ago to give Leicester a much-needed boost at fly-half for the visit to Bath this Saturday.

ADVERTISEMENT

The veteran Wallaby comes into the team as a direct replacement for PREM rookie, Charlie Titcombe, who started at 10 in last week’s first home defeat of the season against Exeter. He is partnered at half-back by Jack van Poortvliet.

Tigers boss Geoff Parling suggested in midweek that O’Connor’s return wasn’t a formality but the fact that the charismatic playmaker has been passed fit will come as much relief to the Leicester faithful, who feared that Titcombe would be thrown into the deep end again, or Orlando Bailey would be forced to switch from inside centre, where he has been so successful.

VIDEO

With Billy Searle all but ruled out for the season, the experience that O’Connor has gained from 70 caps in gold and green, as well as playing around the world professionally, will be invaluable to the Tigers’ bid to win the PREM title in Parling’s first season in charge.

O’Connor’s selection is one of two changes to the backline, with former Bath man Gabriel Hamer-Webb taking the place of Ollie Hassell-Collins on the left wing.

Bailey – another Bath old boy – and the PREM’s Player of the Month for May, Will Wand, are asked to go again in midfield, while Adam Radwan and George Pearson make up the back three.

Head-to-Head

Last 5 Meetings

Wins
4
Draws
0
Wins
1
Average Points scored
26
19
First try wins
40%
Home team wins
80%

An unchanged front row sees Nicky Smith, Jamie Blamire and Joe Heyes pack down again, while Cam Henderson joins Ollie Chessum in the second at the expense of George Martin.

ADVERTISEMENT

Olly Cracknell is the only change to the back row, the Welshman coming in at No.8 for Joaquin Moro, while Hanro Liebenberg and Tommy Reffell continue at flanker.

There’s a chance for 20-year-old scrum-half Charlie Bemand to make his Gallagher PREM debut as he features on the bench, with Izaia Perese also making the squad after being handed a two game ban for a red card against Northampton Saints.

“I’m expecting us to turn up with a great attitude and be clear in what we’re going to try and achieve,” said Parling, ahead of the battle for second place and a home fixture in the play-offs.

“We know what’s on the line, and we have spoken about that because that’s just being real, but our main focus is what we are going to do to perform against Bath to get a result.”

ADVERTISEMENT

Leicester Tigers (appearances):
15. George Pearson (13)
14. Adam Radwan (31)
13. Will Wand (38)
12. Orlando Bailey (26)
11. Gabriel Hamer-Webb (14)
10. James O’Connor (12)
9. Jack van Poortvliet (112)
1. Nicky Smith (44)
2. Jamie Blamire (24)
3. Joe Heyes (181)
4. Cameron Henderson (84)
5. Ollie Chessum © (84)
6. Hanro Liebenberg (150)
7. Tommy Reffell (155)
8. Olly Cracknell (84)

Replacements
16. Charlie Clare (147)
17. Archie van der Flier (24)
18. Will Hurd (77)
19. George Martin (78)
20. Hamish Watson (5)
21. Charlie Bemand (8)
22. Solomone Kata (56)
23. Izaia Perese (29)

Related

Santi Carreras switches positions with Russell still out for Bath

Johann van Graan has made three changes of personnel to his XV and one positional switch for the visit of Leicester.

Read Now

RugbyPass App Download

News, stats, live rugby and more! Download the new RugbyPass app on the App Store (iOS) and Google Play (Android) now!


Whether you’re looking for somewhere to track upcoming fixtures, a place to watch live rugby or an app that shows you all of the latest news and analysis, the RugbyPass rugby app is perfect.

ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Steve Borthwick's potential World Cup plans dented with latest Top 14 deal

2
2

'Unfortunately, not everyone gets their fairytale ending': Leinster confirm Lowe exit

4
3

89-cap All Black TJ Perenara among a clutch of stars set to play for Barbarians

3
4

Two Lions missing from Scotland's Nations Championship squad

5

The 19 British and Irish players in the Top 14 play-offs

1
6

Official statement on alleged Ben Stokes and Saracens player incident

7

Victor Matfield addresses the 'IP' question over Tony Brown's All Blacks move

5
8

Former All Blacks weigh in on the timing of Tony Brown's appointment

24

Comments

0 Comments
Be the first to comment...

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Who's next up in Wales' long search for a tighthead titan to succeed 'Bomb'?

With Archie Griffin and Keiron Assiratti unavailable, Dillon Lewis, Sam Wainwright and Ben Warren are the next trio in line as Wales seek a new Adam Jones.

LONG READ

Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

The testy triangle between the Springboks, All Blacks and Ireland will be alive and well for some time to come.

75
LONG READ

Northampton ‘late bloomer’ Tom Litchfield: ‘When we're on it, we just carve teams up’

He may be the only non-England international in Saints' backline but a semi-final clash with Leicester gives the centre a chance to stake a Test claim.

Comments on RugbyPass

c
cnw 12 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 13 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 16 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 22 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 24 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 49 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 59 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

522 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Close
ADVERTISEMENT
Copied to clipboard

Share Article close