Japan Rugby League One

Long-standing All Blacks team-mate takes aim at Ardie Savea

Ardie Savea of Kobelco Kobe Steelers (R) reacts with his teammate during the NTT Japan Rugby League One match between Kobelco Kobe Steelers and Mitsubishi Sagamihara Dynaboars at Kobe Universiade Memorial Stadium on March 14, 2026 in Kobe, Hyogo, Japan. (Photo by Buddhika Weerasinghe/Getty Images)

They might have resurrected their season over the last five weeks, but just how good are Toyota Verblitz?

We might know the answer after Saturday’s key game in Japan Rugby League One.

Despite winning four of their last five to gobble up their gap to the play-offs places, Verblitz remain two points astern of sixth, with four of the current top five to play in the next four weeks.

What will be a season-defining run for the competition’s most improved side starts in their final home match, against the league-leaders, Kubota Spears.

The Spears beat Steve Hansen’s side 39-10 in January, cruising home despite being held scoreless over the final 30 minutes.

Their try-scoring bonus that afternoon was one of nine they have collected from 13 matches which, allied to two losing bonus points for finishing within seven, has them a point ahead of the Saitama Wild Knights on the standings despite having won a game less.

Another maximum point afternoon may be required to maintain their advantage though, with the Wild Knights hosting Yokohama Canon Eagles, who they have beaten in each of their last 18 encounters.

Second-from-bottom and under relegation threat, the Eagles have not won this contest – where Springbok midfield partners Jesse Kriel (Yokohama) and Damian de Allende (Saitama) line up against each other – since 2013.

The two sides immediately above them, Shizuoka BlueRevs (ninth) and Mitsubishi Sagamihara Dynaboars (10th), clash at Nagasaki.

While a win would go along way towards easing the Dynaboars’ relegation nerves, it would probably be terminal for the BlueRevs’ hopes of back-to-back play-offs, which are already on life-support.

Pablo Matera’s Mie Honda Heat improved their cause with a bonus point win over Urayasu D-Rocks but, like Verblitz, they have four of the top five still to play, starting with Tokyo Sungoliath.

Although safely in the play-offs zone, there will have been a lot of hurt in western Tokyo this week after Sungoliath lost to the Wild Knights in injury time despite 24 points from their Springbok star Cheslin Kolbe.

That could be bad news for a Honda side Sungoliath beat 30-15 in January.

Sunday sees two sides who have collectively lost their last 16 matches come together at the Sapporo Dome where Toshiba Brave Lupus Tokyo will try to revive their sagging title defence against bottom-placed Urayasu D-Rocks.

Kobelco Kobe Steelers and BlackRams Tokyo are play-offs certainties which gives TJ Perenara’s fifth-placed outfit a free shot against his former Test and Hurricanes’ team-mate, Ardie Savea’s side.

Both teams have already achieved regular season records for wins in League One, with the BlackRams’ eight being two better than their previous best, while Kobe’s 11th win last weekend surpassed the 10 from their run to the play-offs last term.

Mike Blair: 'I regret my time with the British and Irish Lions'

The new All Blacks attack coach is a man with 85 Test caps for a rival nation and a sense of regret over his time with the British and Irish Lions, both of which will influence his coaching in the New Zealand camp.

Comments

11 Comments
E
Eric Elwood 7 days ago

“Long-standing All Blacks team-mate takes aim at Ardie Savea”


The headline implies a specific targeting of Savea by Perenara in advance of the match. While both may face eachother in the match this is mathematically one of 450 such “taking aim at” pairings in this fixture not worthy of a headline.

The headline is not even real clickbait.

B
BM 7 days ago

Ardie Savea is far from being a leader. The photo of him sitting alone under the goalposts during an All Black game sooking like a child tells us all about him as a person. The issue within the team looks like Savea had a role in the disharmony and Robertson’s demise.

J
JW 7 days ago

This is why I love competitions that aren’t super duper competitive like Super Rugby, you never know which team will go on a tear and come outa nohwere.

P
PickOllieMathisOrKeepLosing,Rob. 8 days ago

TJ called Ardie ‘a drama Queen’.

No place in the game for that imo.

K
KwAussie 8 days ago

What a crap headline. Nothing in this about anyone saying anything about Savea. Come on RugbyPass be better

A
Andrew Nichols 8 days ago

Weird……Article has nowt to do with Savea.

J
JW 7 days ago

Ardie plays for Kobe, who Perenara’s team is taking on this week.


What did you think the article was going to be about?

C
ColinK 8 days ago

nothing in this stupid article even mentions Ardie, grow up rugbypass

Dalton: 'Some girls like to be screaming and shouting, and that works for them. I’m definitely the opposite'

This Six Nations Aoife Dalton comes in as a mainstay of the Irish team after captaining the Wolfhounds to Celtic challenge glory. But it wasn't always this way. “I’ll never forget that Six Nations. I remember, after that, thinking, ‘I’ll never play for Ireland again. That’s me done!’

Mick Cleary: 'Are we about to witness two of the greatest Champions Cup quarter-finals?'

Even those with the longest memories will struggle to recall better ties in prospect than Bath v Northampton and Bordeaux-Begles versus Toulouse.

Is Antoine Dupont no longer undroppable?

The iconic Frenchman has taken time to recover from a serious knee injury and there are murmurs he is no longer an automatic pick

Comments on RugbyPass

G
GP 47 minutes ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

Leicester Fainga’anuku has to be in the AB’s. I believe he will be. A rocky start at times for the Crusaders , he has really showed his strength and skills, especially in the last few games.

105 Go to comments
N
Nickers 1 hour ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

As usual I don’t have much of an idea what you’re talking about. The whole backline and attack was terrible under Razor and got worse by the week. Jordie, along with everyone else in the backline, was used in the worst way possible in what has sadly fallen to the worlds 9th best attack. I am describing something far more like Argentina or the Hurricanes attack, not that sub club level monstrosity of last years All Blacks. Jordie at 13? Sure why not. It makes no sense whatsoever but that seems to be what makes people the most happy for some reason.

118 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

Not by running straight into contact though.

105 Go to comments
J
JW 1 hour ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

Jordie was the lynchpin of the attack last year, passed more than ever (less into contact).

I think you’re both getting confused by the quality and success of said attacks.



...

118 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How 1% of the USA sports rights market could transform rugby

Yeah but what does that 1% take to reach, it’s a throwaway line that shouldn’t be used in this manner.

It’s fine to use it as a figure to show how small world rugby is but there’s no way you can use it to lead towards getting some of that share. Look at it from the other way, he is talking about the potential of rugby in the US to generate TWICE what the global game does. That’s so far into the future, in terms of what it would take to get to, that it’s not even worth thinking about.



...

7 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How 1% of the USA sports rights market could transform rugby

The great thing about it is that it’s rugby’s roots as a fit for everyone team sport where comradery is high that’s been the foundation of its appeal and growth in the country.

I don’t think we have to worry too much about that changing.



...

7 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Northampton Saints player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

And no mention of the fact Manny Iugun matched the best prop in the world??

2 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Northampton Saints player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

Undone by Andrew Brace at the death, obvious sealing off by barf. Still when they come to the gardens in 2 weeks we’ll get revenge.

2 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Was pretty watching Ta’avao have to look over his shoulder back at the ref while he said “not going foward, only sideways” at one scrum call!

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Was good to see that he has a lot of heart for his new team and felt enough to give the ref a serve.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

I think he means Lennox kicked the ball straight into Reimer, they put Tele’a on the scrum when there was no need, Howden got under the ball for the try etc. So many things other than the card culminated in the loss, and most under Landers control, excl the handling.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Yeah the game was tight the whole way, but you can’t expect much with the likes of Millar, Lowe, Lennox as keys in your backline.

15 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Wow, wow, wow, what a brilliant game that was.

Could easily have gone either way but Saints starting XV won their battle but the Bath bench is what edged the contest.



...

100 Go to comments
T
Tah Man Too 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

De Groot was excellent. I thought Ta’avao played well too. That’s a very good front row you’ve got there.

15 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Yeah and it was a different approach too, at least to how they use the ball with TT throwing some massive long passes. Not sure it worked too well but it’s what you want to see, and those close catchs are so key against blitz D’s, you don’t get a good picture in traffic, a few offloads were fairly rusty too though.

15 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Good game last night, enjoyed the refined structure of both sides start. Very heavy on the defensive pressure and a shame the Landers couldn’t catch better and use a few of those opportunities.

Deserved the win with that last try being held up.



...

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Drink more beer, it does the same. 🤣🤣🤣

100 Go to comments
J
JW 2 hours ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

People have a big misconception about Kaino that he was some huge Chabal type enforcer, when in fact his size was far more comparable to Flanders than anyone elses. Squire was big by comparison, as a result though he simple tended to use that as his weapon, Kaino had to develope the full kit. Shame he had health issues as he was going to be a good option though.

105 Go to comments
O
Otagoman II 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

He knows the ultimate test this year is in South Africa. Last year the ABs were smashed in the scrum by them. He needs and wants to led the ABs scrum to something better this year.

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Crikey - I think I called that one pretty well but what a fantastic game of rugby that was.

How good were Saints backline? I also thought Pollock was outstanding tonight but Bath’s forwards clawed them out of trouble. 👏👏👏



...

100 Go to comments
