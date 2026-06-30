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Nations Championship

‘Little bit of swagger’: Tom Wright on uncapped 10’s Wallabies rise


Declan Meredith of the Brumbies runs home a try during the round three Super Rugby Pacific match between Chiefs and ACT Brumbies at FMG Stadium, on March 01, 2025, in Hamilton, New Zealand. (Photo by Dave Rowland/Getty Images)
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Tom Wright missed most of the Super Rugby Pacific season due to a long-term injury, but the ACT Brumbies fullback still saw noticeable growth in Declan Meredith’s game throughout a breakout campaign that led to higher honours.

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Meredith captained a new-look Brumbies outfit against soon-to-be Rugby World Cup debutants Hong Kong China last November, and was able to hold down the fort as the team’s starting 10 during the following season.

With Noah Lolesio and Jack Debrecenzi leaving the Brumbies after the 2025 season, there was a vacancy in the run-on side. Wallabies fly-half Tane Edmed moved from the NSW Waratahs to the capital, but Meredith locked down the starting role in 14 of 15 appearances.

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Wallabies coach Joe Schmidt spoke highly of Meredith on Stan Sport in mid-March, with the 26-year-old emerging as a genuine Test bolter. Meredith was later named as one of three uncapped players in the Wallabies squad for the July Nations Championship fixtures.

Ben Donaldson is the most experienced No. 10 in the 37-man squad with 19 Test appearances, and Queensland Reds pivot Carter Gordon is another proven option. Brumbies captain Ryan Lonergan spoke highly of Meredith earlier this week, before Wright did the same on Tuesday.

“The biggest change that I’ve seen would be that the confidence level has just gone through the roof,” Brumbies and Wallabies teammate Wright told reporters in Sydney.

“[Stephen Larkham] injected a ton of confidence in him and once we knew the movement of Noah and Deb’s on from the Brumbies last year, and we saw glimpses of what [Merdith] could do but it’s difficult to potentially do that when you’re a little bit unsure of yourself sometimes.. You don’t know if you’ve got the green light to go.

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“But Steve pumped a whole heap of green light into him and then the group got right on board and he was the game caller for us from Super AUS at the end of last year and guys got right on board and he was our guy.

“I joined the group obviously in rehab coming off surgery last year at the Brumbies and then I could just see a little bit of swagger as a 10 that you need. People speak about being able to play with confidence as a five-eight.

“Just the way he held himself. To be able to call plays, bang, you’re our guys, you’ve got to call plays, you’ve got to do this. We saw his running game, his passing game, he chased a grubber from [James Slipper], he started to do everything. It was awesome to see.”

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Five Brumbies backs have been named in the Wallabies squad, including club captain Lonergan and Paris Olympian Corey Toole. Reigning John Eales Medallist Len Ikitau is another, but spent the 2025/26 season in England with Premiership runners-up Exeter Chiefs.

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Wright started in all seven appearances for the Brums after recovering from a long-term knee injury during last year’s Rugby Championship. The fullback starred in wins over the British & Irish Lions in Sydney and the Springboks in Johannesburg before disaster struck

The 28-year-old was replaced after three minutes when the Wallabies faced the Springboks in Cape Town on August 24. It was a long road back to the field for Wright, who was named to start at fullback for the Brums on April 18 against the Fijian Drua.

“I missed just shy of eight months’ worth of football and there was going to be a few steps to climb before I was able to replicate that football,” Wright said.

“I came in, I think I played five games and then we went to Wellington and got a hiding. It was a sad way to go out of the Super Rugby season but I was really delighted to be able to get back in, have no hiccups around firstly around my knee and secondly around my mentality with that.

“I’ve come into camp full of beans and once we parked the quarter-final loss, [I was able] to start looking forward to this July series.”

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T
Tom 10 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

43 Go to comments
P
PMcD 16 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

43 Go to comments
U
Utiku Old Boy 16 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 20 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

43 Go to comments
P
PMcD 24 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

43 Go to comments
S
SB 27 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 29 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 30 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 31 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 32 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

43 Go to comments
S
SB 32 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 34 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

43 Go to comments
N
NB 37 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

43 Go to comments
N
NB 38 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

43 Go to comments
N
NB 40 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

43 Go to comments
N
NB 40 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

43 Go to comments
P
PMcD 42 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Game strategy, tactics and selection - all 3 come back to the (Head) coaches but I would also question Richard Wigglesworth appointment on defence - that was the most decision of the lot.

A recently retired scrum half (made about 5 career tackles), who never coached defence before being appointed defence coach and it all goes South. Who’d have ever thought that could go wrong?? 🤣🤣



...

43 Go to comments
N
NB 43 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yes they had and that was one reason England enjoyed such a successful November 2025. Now we seem to have a situation wher SB feels he has to incorporate something of the Saints way, and the way the Prem as a whole is evolving with all-out attack the name of the game, but he doesn’t really believe in it.

So we get a lot of contestable kicking with Eng coming a clear second to Scotland, France and now SA, and a backline which is half-selected to run and half to kick. As usual half measures lead to disaster.



...

43 Go to comments
P
POHM 46 minutes ago
The Wallabies’ five crucial ‘what-if’ moments from the heartbreaking Ireland loss in Sydney

your conspiracy theory re kiwis is pathetic, stop trying to blame others for Australian players errors, grow up mate your just embarrassing.

33 Go to comments
P
PMcD 46 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

They have a very qualified coach called “John Mitchell”, who is on contract with the RFU, is already contracted to them having just won the Women’s World Cup and beat two teams with the win rate that other coaches and countries can only dream of.

If they gave him the job, I think you would see a similar Rennie effect with ENG but he certainly wouldn’t keep Richard Wigglesworth on defence and they would play very different tactics from what they are doing today.



...

43 Go to comments
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