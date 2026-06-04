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PWR

'It is a huge statement of intent': Loughborough recruit five internationals for 2026/27


SACRAMENTO, CALIFORNIA - APRIL 11: Rachel Smith #21 of Canada reacts during the second half of their match against the Australia Wallaroos in the Pacific Four Series at Heart Health Park on April 11, 2026 in Sacramento, California. (Photo by Ezra Shaw/Getty Images)
Comments
2 Comments

Loughborough Lightning have announced the signing of five Canada internationals in a move that the team’s head coach, Nathan Smith, has described as a “statement of intent”.

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Smith, who spent a period of secondment with Canada at this year’s Pacific Four Series, has recruited Pamphinette Buisa, Chloe Daniels, Brooke Rempel, Kiki Idowu and Rachel Smith for the 2026/27 season.

Both Buisa and Chloe Daniels have previous Premiership Women’s Rugby experience. The duo have joined the East Midlands club from Bristol Bears, where they have spent the 2025/26 season.

VIDEO

Both will represent Canada Women’s Sevens at this weekend’s HSBC SVNS World Championship event in Bordeaux.

Daniels won an Olympic silver medal with Canada at the 2024 Games in Paris and the full-back/fly-half made her senior XVs debut for Kévin Rouet’s team at the Pacific Four Series.

Smith is a veteran of the Canada team that went to the Women’s Rugby World Cup 2025 final. The 25-year-old has won seven caps for her country and was praised by Smith for “how diligent she was around her setpiece.”

Both Brooke Rempel and Kiki Idowu were debutants for Canada in this year’s edition of the Pacific Four Series. Tighthead prop, Rempel, was the youngest member of Rouet’s squad for the tournament in the USA aged 20.

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21-year-old hooker Idowu scored a try on her Test debut against Australia in April, shortly after she had scored a hat-trick against England U21 Women. The explosive front-row features in the next two games of the tournament.

“It is a huge statement of intent for Lightning moving forward to sign these players,” Nathan Smith, Lightning head coach, said.

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“We have stuck to our recruitment philosophy of having high-potential, high-character players, and we have certainly got five of them coming over from Canada.

“They are physically impressive, and the diligence they have to want to improve, want to become better players, fits into the Lightning programme.

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“During my time with Lightning, we’ve had some really positive experiences with Canadian players in the likes of Abby Duguid, Courtney Holtkamp [nee O’Donnell] and Krissy Scurfield. I am confident these signings will follow in their footsteps.

“I am confident these players will help improve us as a squad and help us in making the next step to be increasingly competitive in Premiership Women’s Rugby – a league which is getting better and better by the year.”

Lightning are placed seventh in the PWR table ahead of their season finale against Leicester Tigers at Mattioli Woods Welford Road.

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Comments

2 Comments
B
BC1812 6 days ago

Far too many overseas imports. The PWR rules need tightening and aspiring Red Roses game time. Other nations’ teams are being developed at the RFUs expense.

C
Courtney20 6 days ago

Like I said elsewhere, lose a large contingent of Celtic players? No problem we will just flood the PWR with talent from Canada, Australia, NZ and a sprinkling from USA. Did somebody mention academy players? Don’t worry their time will come, just not sure when, in the meantime look how stronger the other nations are becoming

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Comments on RugbyPass

c
cnw 5 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 6 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 9 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 15 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 17 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 42 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 52 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 56 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 56 minutes ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

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