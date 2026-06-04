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PWR

Bristol re-sign trio of club stalwarts as preparations for next season continue

BRISTOL, ENGLAND - MAY 30: Bristol Bears' Rownita Marston-Mulhearn in action during the Premiership Women's Rugby match between Bristol Bears Women and Exeter Chiefs women at Shaftesbury Park on Saturday 30th May 2026 in Bristol, England. (Photo by Bob Bradford - CameraSport via Getty Images)
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Bristol Bears have confirmed the retention of club stalwarts Rownita Marston-Mulhearn, Holly Phillips and Jenny Herring ahead of the 2026/27 season.

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All three have been long-term contributors at Shaftesbury Park for the Premiership Women’s Rugby club.

They join Demelza Short, Delaney Burns, Christiana Balogun, Evie Gallagher, Meryl Smith, Hollie Cunningham, Simi Pam and Lana Skeldon in having committed their future to Scott Lawson’s team.

VIDEO

For Marston-Mulhearn, next season will be her 11th season with Bears. Since her debut, the combative No.8 has forged a reputation as a formidable ball carrier.

The 28-year-old, who has made two appearances for England, recently returned from an ACL injury sustained last year.

Marston-Mulhearn said: “I’m so happy to be able to pull on the shirt for my 11th season! This club has supported me so much in my career but even more in the past season while going through ACL rehab.

“Without the medical team, coaches, teammates and fans I wouldn’t have been able to return when I did. So a huge thank you to everyone for backing me and supporting me!

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“Playing for Bears is always a privilege. Bears is my home, and I love being a one-club woman. Whether we are winning, losing or drawing, there is no huddle I’d rather be in. I cannot wait to see what next season has in store!”

Canada international Holly Phillips, who joined Bears in 2020, has had an injury disrupted 2025/26 campaign. The versatile front-row – who can play hooker and tighthead prop – made her Test debut last July against South Africa.

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Phillips said: “I’m really pleased to be staying at Bears. From the moment I arrived I’ve felt welcomed by the players and staff, and it’s a club that has quickly become home for me. I’m excited about the direction we’re heading in and can’t wait to get stuck into another season with this group.”

Back-row forward Jenny Herring has made 10 appearances for Bristol this season and become a key figure under head coach Lawson.

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Herring said: “I’m delighted to be re-signing. This club has helped me grow a huge amount and I’ve really enjoyed being part of the journey. The environment we have here pushes everyone to improve every day and I’m looking forward to continuing to contribute to the team.”

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Comments on RugbyPass

f
frandinand 7 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

521 Go to comments
f
frandinand 9 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

521 Go to comments
P
PMcD 34 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

74 Go to comments
c
cnw 45 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

74 Go to comments
S
Spew_81 48 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

74 Go to comments
C
CC 48 minutes ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 59 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

74 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

74 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

74 Go to comments
A
Andrew Nichols 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

74 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

74 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

74 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

521 Go to comments
T
TokoRFC 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Yes exactly, Taigh Bearne is another in that rare mould.

Though I really believe PSdT is genuinely one of the greatest players I’ve seen for his ability to do both immensely for 80mins and somehow find another gear in the biggest of matches. We won’t see someone reach his level for a long time I reckon



...

521 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think the AB’s will be closer than you think but it’s a big ask to topple such a good side at short notice.

The real acid test will be the RWC and how competitive they are once they have the squad settled and no room for excuses.



...

74 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Fair enough, I forget half of top 14 make it to finals, but you’re being disingenuous again comparing the bottom of Top 14 to bottom of SR. It’s a normal league, theres no reason why it should be any better than Top 14 (when you exclude the promoted team like cnw did).

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