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United Rugby Championship

Glasgow 'own goal' could come back to haunt them: Thinus Delport


GLASGOW, SCOTLAND - APRIL 04: Matt Fagerson of Glasgow Warriors drives forward with the ball during the Investec Champions Cup match between Glasgow Warriors and Vodacom Bulls at Scotstoun Stadium on April 04, 2026 in Glasgow, Scotland. (Photo by Ian MacNicol/Getty Images)
Comments
3 Comments

Former Springbok international and Premier Sports pundit Thinus Delport believes the Bulls have every chance of causing an upset when they take on Glasgow in the semi-finals of the BKT United Rugby Championship at Murrayfield this Saturday.

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The match has been switched from Scotstoun to Scottish Rugby’s HQ because work is being carried at their usual home base to transform it to a venue for the Commonwealth Games. And Delport believes that could have played right into the Bulls’ hands.

“The move to Murrayfield could suit the Bulls. South African teams are more used to traditional grass surfaces is and with potentially wet, windy conditions and a powerful set-piece game, it all points towards the type of match they want to play. If Bulls can slow Glasgow down and impose themselves physically, they’ll be dangerous,” said Delport.

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“The Bulls blueprint is effective: a strong, dominant set-piece, gain-line momentum and powerful ball carriers. When they get going forward, they’re tough to stop.

“These two teams are a great match-up and that’s what makes this such a fascinating semi-final – it’s become one of the URC’s genuine rivalries. There’s history between these two and it’s fast becoming like a URC derby match. It’s going to be another big clash.”

Thinus Delport
Investec Champions Cup Round of 16, Scotstoun Stadium, Glasgow, Scotland 4/4/2026 Glasgow Warriors vs Vodacom Bulls; Premier Sports Presenter Thinus Delport. Photo Credit ©INPHO/Bryan Keane

Overall, Glasgow have appeared in 12 URC semi-final, losing just twice at home, while the Bulls have won all three of their previous last-four encounters.

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The two clubs have met seven times in all competitions since the South African sides joined the URC, with Glasgow edging the head-to-head 4-3, including a 21-16 win in the URC final.

Fixture
United Rugby Championship
Glasgow
21 - 22
Full-time
Bulls
All Stats and Data

Former Scotland international Chris Paterson, who is also working on the match for Premier Sports, believes Glasgow’s tempo, structure and energy across the team could prove decisive against a Bulls side determined to win the trophy after three final losses in four years.

“When big moments arrive, someone in this Glasgow team always seems to step up. One of Glasgow’s biggest strengths is that they have match-winners from across the squad. It isn’t always the same player, but when the game demands a big contribution, somebody finds a way to deliver,” said Paterson.

Paterson expects a fascinating contrast in styles between two teams capable of winning in very different ways.

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“The Bulls have that physicality, particularly at scrum time, that can obliterate teams. They have that collective power that when they need it, they can just dictate games. But it’s a fascinating contest because both sides can win in different ways. The Bulls are finding balance in their game, and Glasgow have the power game when they need it, as well as their headline attacking threats.”

Leinster take on The Stormers in the second semi-final at the Aviva Stadium.

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Comments

3 Comments
F
Flankly 4 days ago

Both teams have their own clear blueprint on how they like to play, and that won’t change for today.


It boils down to whether Glasgow can handle the Bulls power/pressure/territory game vs whether the Bulls can handle an 80-minute spread attack.

L
Loftus16_21 5 days ago

Just for clarity. The game cannot be played at Scotstoun because of the Commonwealth games.

Not a Warriors decision so it’s not an own goal.

They had no say in the matter.

J
Jon 5 days ago

TD was referring to the choice of Murrayfield

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Comments on RugbyPass

f
frandinand 12 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

521 Go to comments
f
frandinand 14 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

521 Go to comments
P
PMcD 39 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

74 Go to comments
c
cnw 49 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

74 Go to comments
S
Spew_81 52 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

74 Go to comments
C
CC 53 minutes ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

74 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

74 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

74 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

74 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

74 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

74 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

521 Go to comments
T
TokoRFC 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Yes exactly, Taigh Bearne is another in that rare mould.

Though I really believe PSdT is genuinely one of the greatest players I’ve seen for his ability to do both immensely for 80mins and somehow find another gear in the biggest of matches. We won’t see someone reach his level for a long time I reckon



...

521 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think the AB’s will be closer than you think but it’s a big ask to topple such a good side at short notice.

The real acid test will be the RWC and how competitive they are once they have the squad settled and no room for excuses.



...

74 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Fair enough, I forget half of top 14 make it to finals, but you’re being disingenuous again comparing the bottom of Top 14 to bottom of SR. It’s a normal league, theres no reason why it should be any better than Top 14 (when you exclude the promoted team like cnw did).

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