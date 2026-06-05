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Gallagher Premiership

Exeter Chiefs suffer massive double injury blow as team named for Sarries

Exeter Chiefs' Immanuel Feyi-Waboso during the Gallagher PREM match between Leicester Tigers and Exeter Chiefs at Mattioli Woods Welford Road Stadium on May 31, 2026 in Leicester, England. (Photo by Stephen White - CameraSport via Getty Images)
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Exeter Chiefs have suffered a massive double injury blow ahead of their top-four showdown when Saracens visit Sandy Park on Saturday afternoon, with England winger Immanuel Feyi-Waboso needing an operation on a facial injury.

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Feyi-Waboso suffered the blow in the win at Leicester Tigers last weekend, and after checks by the Chiefs’ medical team and investigative scans, a decision to operate was made after talks with the England medics.

He will be replaced by Paul Brown-Bampoe, who was dropped down to the bench for the visit to Leicestershire, while Greg Fisilau also suffered a facial injury last Sunday afternoon and misses out.

VIDEO

Fisilau’s absence has forced a reshuffle in the back row, which sees Tom Hooper on the blindside flank, with openside manned by Christ Tshiunza, who comes into the side, and Ethan Roots slotting back into the No. 8 spot.

Chiefs boss Rob Baxter names an unchanged front five, with loosehead Scott Sio, who is joining Cardiff next season, set to play his final game at Sandy Park, as will Len Ikitau and Sale Sharks-bound Tshiunza.

Fixture
Gallagher Premiership
Exeter Chiefs
32 - 12
Full-time
Saracens
All Stats and Data

Kane James, who was recently named in Steve Tandy’s wider Wales squad, returns to action on the bench for the first time since suffering an ankle injury against Cardiff Rugby in January.

“I think now your emotional energy takes over more than your physical energy. I’ve seen it happen before, that you look around and see everyone is on their toes, moving quickly, and everyone is ready to go.

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“So then, what you start doing as a coaching group is almost hold the lads back a little at the start of the week to make sure they don’t drain their batteries too soon.

“Saracens are turning up, scoring points, winning games. We’re not far off that form, I don’t think. They’re doing whatever they have to do to win, and that’s often the mark of a very good side. I think this will be a great test for us.

“I think the lads are looking forward to it. All I’ve asked of the lads is not to play nervously. They can play with any other emotion they like, just not nerves. That’s the bit we’ve got to get right on Saturday.”

“I look at our team, and we’ve got a couple of players that were involved in the losing and winning of finals, but… outside of those players, that team isn’t on the field anymore.

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“The team that is there now is one that’s got to build its own reputation, build its own history and have its own successes and failures. All of that is going to be based not on Saracens, but on what we can do as a team,” said Baxter.

Exeter Chiefs: Olly Woodburn, Paul Brown-Bampoe, Henry Slade, Len Ikitau, Campbell Ridl, Harvey Skinner, Stephen Varney, Scott Sio, Max Norey, Josh Iosefa-Scott, Dafydd Jenkins (c), Andrea Zambonin, Tom Hooper, Christ Tshiunza, Ethan Roots.

Replacements: Joseph Dweba, Ethan Burger, Bachuki Tchumbadze, Rusi Tuima, Kane James, Tom Cairns, Zack Wimbush, Ben Hammersley.

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Comments on RugbyPass

f
frandinand 10 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

521 Go to comments
f
frandinand 12 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

521 Go to comments
P
PMcD 37 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

74 Go to comments
c
cnw 47 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

74 Go to comments
S
Spew_81 51 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

74 Go to comments
C
CC 51 minutes ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

74 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

74 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

74 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

74 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

74 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

74 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

521 Go to comments
T
TokoRFC 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Yes exactly, Taigh Bearne is another in that rare mould.

Though I really believe PSdT is genuinely one of the greatest players I’ve seen for his ability to do both immensely for 80mins and somehow find another gear in the biggest of matches. We won’t see someone reach his level for a long time I reckon



...

521 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think the AB’s will be closer than you think but it’s a big ask to topple such a good side at short notice.

The real acid test will be the RWC and how competitive they are once they have the squad settled and no room for excuses.



...

74 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Fair enough, I forget half of top 14 make it to finals, but you’re being disingenuous again comparing the bottom of Top 14 to bottom of SR. It’s a normal league, theres no reason why it should be any better than Top 14 (when you exclude the promoted team like cnw did).

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