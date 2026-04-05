Investec Champions Cup

Edinburgh player ratings vs Leinster | 2025/26 Investec Champions Cup

By Ian Cameron at Aviva Stadium, Dublin
Joe McCarthy of Leinster during the Investec Champions Cup match between Leinster and Edinburgh at the Aviva Stadium in Dublin. (Photo By Ramsey Cardy/Sportsfile via Getty Images)

Edinburgh player ratings: Written off by almost everyone outside their own bubble before a ball had been kicked, Edinburgh arrived in Dublin with little to lose and played like it.

Leinster’s early dominance could easily have turned this into an avalanche, but a mixture of opportunism, counter-punching and some help from Leinster’s own midfield errors kept the visitors in the fight longer than many expected, even if the final 49-31 scoreline ultimately reflected the gap.

Here are our Edinburgh player ratings:

15. Piers O’Conor – 5.5
Tested early and often by Leinster’s kicking game. There were some wobbly moments that no back-three player enjoys on an afternoon like this, including a missed touch just before the hour mark. Did some decent work ball in hand but never fully settled, which is a hard place to be at fullback in the Aviva against a side that kicks as well as Leinster do.

14. Darcy Graham – 8
Bleach blonde hair and ice-cold finishing. Had precious little to work with in the first 40 and still stayed patient. When his chance finally came in the second half, he produced a moment of genuine brilliance, collecting his own chip and finishing a solo try that was worth the admission price alone. Gave away a slightly needless penalty for an elbow at a restart, but that try mattered.

Penalties

3
Penalties Conceded
7
0
Yellow Cards
0
0
Red Cards
0

13. Matt Currie – 8
Thrived on Leinster’s generosity. Picked up one spilled ball to score just before the break and generally took his opportunities ruthlessly and carried well when Edinburgh needed momentum. A real bright spot in a backline that spent long spells defending.

12. James Lang – 5.5
A miserable evening, made worse by a nasty-looking leg injury that forced him off after just half an hour. Barely had a chance to land a blow before departing and was unfortunate to see his game ended early on a big European stage.

11. Malelili Satala – 4.5
A tough European baptism. Beaten to the corner early by Tommy O’Brien and struggled badly under the high ball against Keenan. To his credit, he stayed in the fight after a slow start and did threaten Leinster’s line later on, but this was a chastening night at times.

10. Ross Thompson – 8
The heartbeat of Edinburgh’s resistance. His tactical kicking was a genuine weapon and he steered his side around the pitch as smartly as conditions allowed. Took his tries well, including a ruthlessly taken interception, though some of his goal-kicking was a little off; hitting the post with one attempt and missing a sitter on another, even if several other shots were from wide. Still a standout.

9. Charlie Shiel – 7
Started well and was central to Edinburgh’s early punch from nowhere, scoring himself after a sharp break and later providing the assist for Thompson. Guilty of a couple of miscues as the game wore on, but showed plenty of ambition and didn’t go hiding.

1. Pierre Schoeman – 5
Got the nod over Boan Venter but struggled to contain Tadhg Furlong early, conceding pressure in the scrum. Worked hard around the park and carried when he could, but his best work arguably came from the bench replacement that followed.

2. Ewan Ashman – 7
A real source of go-forward. Threw a couple of tidy offloads and consistently asked questions of Leinster’s fringe defence. Less visible once the tempo lifted further in the second half, but his physicality stood out.

3. D’arcy Rae – 6
Under sustained pressure from Porter and Furlong early on and couldn’t quite stabilise that side of the scrum. To his credit, he was part of an excellent choke tackle on van der Flier after the break and kept working despite being on the back foot.

4. Marshall Sykes – 7
Led Edinburgh’s tackle count and put in a serious defensive shift. Missed a few as well, which tends to happen when you’re asked to make that many, but his industry was notable. Grafted hard against a physically imposing Leinster pack.

5. Grant Gilchrist (c) – 7
Used like a medieval battering ram, albeit a 19-stone human version, whenever Edinburgh needed to dent the line. Very effective as a carrier, though he was penalised a couple of times, including at the lineout when greed got the better of him. Led from the front nonetheless.

6. Liam McConnell – 6.5
Did a lot of unseen work and was very decent at the lineout, both as a spoiler and as a source of Edinburgh ball. Should probably have seen yellow for a wild swinging arm that clipped Keenan’s jaw, but escaped sanction and remained influential until late on.

7. Dylan Richardson – 7
Busy and physical. Part of a superb choke tackle on van der Flier early in the second half and never shirked the contest at the breakdown. Subbed after a solid shift having emptied the tank.

8. Ben Muncaster – 7
Showed he can carry effectively when needed and fronted up well against a high-class Leinster back row. Didn’t dominate, but he was far from overawed and played with real intent when Edinburgh did get front-foot ball.

Replacements – 7
Boan Venter immediately improved the scrum after coming on, while Ashman’s replacement kept the energy up. Freddy Douglas was excellent over the ball, Mosese Tuipulotu added sturdy ballast, and Jack Brown got some valuable late minutes as Edinburgh continued to scrap right to the end.

LLB and Bordeaux send Leicester Tigers packing with Champions Cup hiding

Salesi Rayasi scored a hat-trick as Bordeaux ran in nine tries and thumped Leicester 64-14 in the Investec Champions Cup at Stade Chaban Delmas.

4

Comments on RugbyPass

G
GP 39 minutes ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

Leicester Fainga’anuku has to be in the AB’s. I believe he will be. A rocky start at times for the Crusaders , he has really showed his strength and skills, especially in the last few games.

N
Nickers 55 minutes ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

As usual I don’t have much of an idea what you’re talking about. The whole backline and attack was terrible under Razor and got worse by the week. Jordie, along with everyone else in the backline, was used in the worst way possible in what has sadly fallen to the worlds 9th best attack. I am describing something far more like Argentina or the Hurricanes attack, not that sub club level monstrosity of last years All Blacks. Jordie at 13? Sure why not. It makes no sense whatsoever but that seems to be what makes people the most happy for some reason.

J
JW 1 hour ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

Not by running straight into contact though.

J
JW 1 hour ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

Jordie was the lynchpin of the attack last year, passed more than ever (less into contact).

I think you’re both getting confused by the quality and success of said attacks.



...

J
JW 1 hour ago
How 1% of the USA sports rights market could transform rugby

Yeah but what does that 1% take to reach, it’s a throwaway line that shouldn’t be used in this manner.

It’s fine to use it as a figure to show how small world rugby is but there’s no way you can use it to lead towards getting some of that share. Look at it from the other way, he is talking about the potential of rugby in the US to generate TWICE what the global game does. That’s so far into the future, in terms of what it would take to get to, that it’s not even worth thinking about.



...

J
JW 1 hour ago
How 1% of the USA sports rights market could transform rugby

The great thing about it is that it’s rugby’s roots as a fit for everyone team sport where comradery is high that’s been the foundation of its appeal and growth in the country.

I don’t think we have to worry too much about that changing.



...

u
unknown 1 hour ago
Northampton Saints player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

And no mention of the fact Manny Iugun matched the best prop in the world??

u
unknown 1 hour ago
Northampton Saints player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

Undone by Andrew Brace at the death, obvious sealing off by barf. Still when they come to the gardens in 2 weeks we’ll get revenge.

J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Was pretty watching Ta’avao have to look over his shoulder back at the ref while he said “not going foward, only sideways” at one scrum call!

J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Was good to see that he has a lot of heart for his new team and felt enough to give the ref a serve.

J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

I think he means Lennox kicked the ball straight into Reimer, they put Tele’a on the scrum when there was no need, Howden got under the ball for the try etc. So many things other than the card culminated in the loss, and most under Landers control, excl the handling.

J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Yeah the game was tight the whole way, but you can’t expect much with the likes of Millar, Lowe, Lennox as keys in your backline.

P
PMcD 1 hour ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Wow, wow, wow, what a brilliant game that was.

Could easily have gone either way but Saints starting XV won their battle but the Bath bench is what edged the contest.



...

T
Tah Man Too 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

De Groot was excellent. I thought Ta’avao played well too. That’s a very good front row you’ve got there.

J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Yeah and it was a different approach too, at least to how they use the ball with TT throwing some massive long passes. Not sure it worked too well but it’s what you want to see, and those close catchs are so key against blitz D’s, you don’t get a good picture in traffic, a few offloads were fairly rusty too though.

J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Good game last night, enjoyed the refined structure of both sides start. Very heavy on the defensive pressure and a shame the Landers couldn’t catch better and use a few of those opportunities.

Deserved the win with that last try being held up.



...

P
PMcD 1 hour ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Drink more beer, it does the same. 🤣🤣🤣

J
JW 2 hours ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

People have a big misconception about Kaino that he was some huge Chabal type enforcer, when in fact his size was far more comparable to Flanders than anyone elses. Squire was big by comparison, as a result though he simple tended to use that as his weapon, Kaino had to develope the full kit. Shame he had health issues as he was going to be a good option though.

O
Otagoman II 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

He knows the ultimate test this year is in South Africa. Last year the ABs were smashed in the scrum by them. He needs and wants to led the ABs scrum to something better this year.

P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Crikey - I think I called that one pretty well but what a fantastic game of rugby that was.

How good were Saints backline? I also thought Pollock was outstanding tonight but Bath’s forwards clawed them out of trouble. 👏👏👏



...

