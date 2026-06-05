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Claudia Moloney-MacDonald: 'I just found it interesting that they had chosen to single me out'

BRISTOL, ENGLAND - MAY 30: Exeter Chiefs' Claudia Moloney-MacDonald during the Premiership Women's Rugby match between Bristol Bears Women and Exeter Chiefs women at Shaftesbury Park on Saturday 30th May 2026 in Bristol, England. (Photo by Bob Bradford - CameraSport via Getty Images)
Comments
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Claudia Moloney-MacDonald returned to her club Exeter Chiefs last month after a hugely successful Guinness Women’s Six Nations.

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Not only did England win an eighth consecutive tournament but Moloney-MacDonald played more of a starting role after only featuring in just one match in last year’s trophy-winning Women’s Rugby World Cup campaign.

During her first club training after the Grand Slam win, the wing picked up a letter sent to Sandy Park which was addressed to her. But when she opened it she was not met with the usual fan letter most would expect.

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Instead, it detailed criticism for Moloney-MacDonald’s relationship with her wife Cliodhna, the Ireland and Exeter hooker.

The sender, who did not identify themselves, said they were not “impressed” after seeing a picture of Moloney-MacDonald with Cliodhna in a newspaper.

The letter read: “Being a lesbian or homosexual is contrary to how human life should be according to scripture. Everyone, including myself, will be judged according to the life we lead now before the final judgement which is due soon, no one knows the day or hour. It’s a shame you and your partner have taken this course and there are consequences, your future is down to you, you carry your own load.”

Moloney-MacDonald said her initial reaction was one of shock.

“I guess I am quite secure in who I am,” she said. “I would have been more concerned if I was someone who was perhaps less confident in who they were and who they were with.

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“I was quite fortunate in that at least that I am pretty confident in who I am and the decisions that I have made. When I read the letter I was kind of in shock but I almost laughed at it, which sounds a bit nasty, but I was just a bit surprised and shocked.

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“The first person I went over and showed was Cli and I think she found it bizarre as well. It did then spread around the changing room amongst players and then you get a range of opinions around it. Some people are genuinely insulted and found it very rude, others just quite comical and funny.

“I think although they [the sender] are expressing their opinion about something despite clearly not approving of my decisions, they seem to be doing it in a non-insulting, nasty way which I found quite interesting.

“It’s not that horrible in terms of there is no emotion attached to it. It is not nasty or insulting as such because the person is more just expressing their view around their religion. I just found it very interesting that they had chosen to single me out in particular.”

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Despite the letter not containing “insults”, the fact it was in letter form and not a spontaneous or impulsive social media message shows how purposeful the action was.

“There is definitely a lot of intention behind it,” Moloney-MacDonald added. “Clearly they have concern for me, I would guess, or disapproval of how I choose to live my life. I don’t really believe I am hurting anyone with the way I live my life.

“They clearly thought about what they wanted to send to me because it wasn’t a spur of the moment [social media post]. But there were a fair few comments about the cost of a stamp at the moment and was it truly necessary.”

The 30-year-old responded perfectly by posting the letter on social media accompanied with pictures of her and Cliodhna. She received an outpouring of love from not just teammates but the rugby community as a whole.

Moloney-MacDonald said: “I think that is the beautiful part. We are very fortunate. I am gay, I am married to a woman but I live in an environment and space where that is very much accepted.

“A lot of people don’t and a lot of people are exactly the same as us but live in a community where it is not seen favourably. They might get a lot of hate for it.

“The fact the letter came to me I think is a positive because I can deal with it and not be particularly bothered by it. I wouldn’t want something like that to land in the postbox of someone who doesn’t live in such a supportive community.”

The incident has also not hampered her form with the star scoring twice in Exeter’s 57-5 win over Bristol Bears last Saturday and the club have sealed their semi-final spot.

The South West side are likely to play Saracens in the play-offs but Moloney-MacDonald says there is no such thing as an ‘easier’ semi-final in this league.

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“The league is unbelievably competitive this year,” she added. “Up until Trailfinders won their game [against Gloucester Hartpury] last weekend there were three, if not four teams that could possibly have made a semi-final which I think is really indicative of where the league is at at the moment.

“Gloucester and Saracens have sat at the top of the league for the majority of the season really so inevitably someone is going to have to face one of those for a semi-final. Certainly no easy games coming up but hopefully ones that we are ready for.”

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Comments on RugbyPass

f
frandinand 8 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

521 Go to comments
f
frandinand 11 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

521 Go to comments
P
PMcD 35 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

74 Go to comments
c
cnw 46 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

74 Go to comments
S
Spew_81 49 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

74 Go to comments
C
CC 50 minutes ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

74 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

74 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

74 Go to comments
A
Andrew Nichols 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

74 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

74 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

74 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

521 Go to comments
T
TokoRFC 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Yes exactly, Taigh Bearne is another in that rare mould.

Though I really believe PSdT is genuinely one of the greatest players I’ve seen for his ability to do both immensely for 80mins and somehow find another gear in the biggest of matches. We won’t see someone reach his level for a long time I reckon



...

521 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think the AB’s will be closer than you think but it’s a big ask to topple such a good side at short notice.

The real acid test will be the RWC and how competitive they are once they have the squad settled and no room for excuses.



...

74 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Fair enough, I forget half of top 14 make it to finals, but you’re being disingenuous again comparing the bottom of Top 14 to bottom of SR. It’s a normal league, theres no reason why it should be any better than Top 14 (when you exclude the promoted team like cnw did).

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