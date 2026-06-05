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PWR

'Incredibly proud' Ireland and Gloucester Hartpury prop Perry announces retirement

Dublin , Ireland - 17 May 2026; Ireland players, from left, Stacey Flood, Ellena Perry and Brittany Hogan after the Women's 6 Nations Rugby Championship match between Ireland and Scotland at the Aviva Stadium in Dublin. (Photo By Shauna Clinton/Sportsfile via Getty Images)
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Ireland and Gloucester Hartpury prop Ellena Perry will call time on her rugby career at the conclusion of this Premiership Women’s Rugby season.

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To date the 29-year-old has won four PWR [two Premier 15s and two PWR] titles with the Circus and Saracens, and also represented England on 11 occasions before she switched allegiances thanks to a maternal grandfather from Ireland in 2025.

Perry’s return to Test rugby with Ireland marked a remarkable return to top flight rugby after she took a career break to give birth to her son, Bert, in 2022.

VIDEO

After she returned to domestic action with Gloucester Hartpury, Ireland head coach Scott Bemand recruited Perry ahead of Women’s Rugby World Cup 2025.

Perry started every match of Ireland’s third-place finish in the 2026 Guinness Women’s Six Nations and has won nine caps for Ireland, the last of those coming against Scotland in a 54-5 win in front of a record crowd of 31,294 at the Aviva Stadium in Dublin.

“Making the decision to retire hasn’t been easy because rugby has been such a huge part of my life for as long as I can remember,” Perry said.

“Joining Gloucester Hartpury in 2019 was one of the best decisions I ever made. To be part of this Club’s journey and to help create the success we’ve enjoyed together is something I will always be incredibly proud of.

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“One of the most special parts of my time at the Club has been seeing how everyone has embraced my son, Bert.

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“Watching him grow up around such incredible role models, whether that’s running around the changing room, celebrating on the pitch or spending time with the team away from rugby, has meant the world to me and my family.

“To the coaches, staff and supporters, thank you for supporting me throughout my time here. I can’t wait to watch what comes next for this incredible club.”

Gloucester Hartpury have also announced that club stalwart Rachel Lund and 19-cap England scrum-half Bianca Blackburn will also retire at the conclusion of the 2025/26 season.

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Lund said: “For a long time, I have known that when the day came to play my final rugby game after 25 years in the sport, I wanted it to be in a Gloucester shirt, representing this club, my teammates, and my family.

“It has been an honour and a privilege to call Gloucester Hartpury my home for the past nine years. I am incredibly grateful to the club and the staff who have supported me throughout my time here. The experiences, opportunities, and friendships I have gained along the way are something I will always treasure.”

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Blackburn said: “Rugby has shaped so much of who I am, and looking back on my journey, I feel incredibly fortunate for everything the game has given me.

“To every coach, teammate and member of staff who has supported me throughout my career, thank you. Shout out to my family too, especially my Grandad Joe who introduced me to the game.

“As I move forward in my career with the police, I do so with immense gratitude for everything rugby has given me. Gloucester Hartpury will always be a special place to me, and I’ll forever be proud to have been part of the Circus.”

Gloucester Hartpury have already secured a home PWR semi-final next weekend and will host Trailfinders Women, as Dan Murphy’s side aim to win a fourth consecutive league title in a row.

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Comments on RugbyPass

c
cnw 4 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 5 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 8 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 14 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 16 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 41 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 51 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 55 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 55 minutes ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

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