Super Rugby Pacific

Zane Nonggorr commits future to hometown team on long-term deal

Dublin , Ireland - 14 November 2025; Zane Nonggorr before an Australia Rugby captain's run at Blackrock College in Dublin. (Photo By Seb Daly/Sportsfile via Getty Images)

Zane Nonggorr has locked in his playing future at the Queensland Reds, signing a three-year deal with Rugby Australia and the Brisbane-based club.

The Wallaby tighthead, 25, has amassed 62 caps for his club since his 2020 debut as a 19-year-old, and made his Test debut in 2023 ahead of the Rugby World Cup, where he played two games off the bench.

Nonggorr was one of the Wallabies’ big risers in 2025, playing in nine of the team’s 15 Tests, including significant wins over the Lions, Springboks and Pumas, and then starting in Australia’s win over Japan.

The age-grade star from Cairns will now continue to ply his trade in his home state until midway through the next Rugby World Cup cycle.

“It’s really good to have this security locked in,” Nonggorr said. “I can focus on footy and getting better. I feel the standard of training and the competition for spots is really high for the Reds and Wallabies in the front-row positions. That’s what you want in teams that are pushing to do well in competitions.

“For me, my biggest improvement over the past two seasons has been work rate. It’s movement around the field, so I’m getting more involved, hitting more rucks, reloading after set pieces and so on. I’m very excited to keep working on my game for the next three years at the Reds.

“It’s exciting to be a part of this period in the game, and hopefully I’ll be able to play for the Wallabies this year if I perform for the Reds. First things first and that’s playing well in Super Rugby. Having played some Test rugby, you know how good you have to be to reach that level. My goal is to perform more consistently to that level and express that in Super Rugby to earn the chance again.”

Reds head coach Les Kiss will have the chance to select Nonggorr in the Wallabies later this year when he assumes the head coaching role, and said he is thrilled to have the prop staying put in Australia.

“Noggsy has a lot of valuable experience as a young international front-rower and is on an upward trajectory with his career,” Kiss said. “He’s shown very good improvement over the past two or three years.

“There’s lots of belief he will continue to do so for Queensland and Australian Rugby. He’s also an important and respected member of our locker room at the Reds.”

That excitement was shared by Rugby Australia Director of High Performance, Peter Horne.

“Zane has made strong progress in the last few seasons. At just 25, he has already passed 50 games for the Reds and is one match away from 20 Tests with the Wallabies. With continued hard work and improvement, he has the potential to become an excellent contributor to Queensland and Australian Rugby.

“Zane provides strength and depth to our front row stocks and we are pleased he has re-committed to Australian Rugby and as we build towards a home Rugby World Cup.”

Recommended

'I thought about giving up my professional ambitions': Hurricanes' unlikely hero reaching new heights

EXCLUSIVE

Aussie Super Rugby takes: Don't shame the scrum, Donaldson sends reminder

OPINION

Cron explains Zac Lomax call: 'Sorry about that... it's too high of a risk'

19-cap All Black involved in Japan Rugby League One shocker

Trending on RugbyPass

1

Newcastle Red Bulls beat Top 14 suitors to land rising Pumas star

2
2

Injured Red Roses duo replaced in England squad ahead of Scotland game

6
3

Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

55
4

Visit of Newcastle will be historic occasion for Leicester Tigers

5

Louis Bielle-Biarrey mega-deal could see multiple players axed

15
6

Alex Sanderson adds South African lock to Sale's recruitment drive

7

Leinster looking at two ex-players to fill void left by injury crisis

2
8

Breakdown panel questions eligibility rule for returning All Blacks

10

Latest Long Reads

LONG READ

Australian sides learn to win ugly as seminal Super Rugby Pacific run-in looms

Neither the Reds nor Brumbies were easy on the eye, but each earned vital wins over New Zealand opposition to burnish their play-off credentials.

LONG READ

Could England try to trigger Jack Willis break clause in Toulouse deal in time for RWC?

The Toulouse flanker's Herculean display against Bordeaux was another signal to Steve Borthwick, but hurdles remain on both sides.

7
LONG READ

Can Johann van Graan's Bath bomb squad conquer Europe?

With their resources. bench impact and fourth-quarter scoring power, Bath are the only English team left standing in the Investec Champions Cup.

77

Comments on RugbyPass

J
JW 9 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

Yeah the three OS picks will be locked in contractually, and a lot more that you would then have to try to bring back instead!

But I’m not sure Tupou will continue to be one, or obviously Big will for that matter either (past the WC).



...

54 Go to comments
J
JW 11 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

You don’t want to go too far on the depth side though right?

Tahs have Samu/Gamble



...

54 Go to comments
s
sorrel 19 minutes ago
The stage was all set for Ireland, so why did we witness such a poor performance?

Ireland? Poor performance? Were we watching the same game? This is the closest score between these two sides in a decade. That doesn’t just happen because a couple England players are taking time off. Obviously, Ireland wants to perform better and obviously it wasn’t a perfect performance, but this was the best performance we’ve seen anyone put in against England in years.

2 Go to comments
J
JW 21 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

They’ll be eligible later in the year, so a good pick to get them back for 2027. But why stop at 3 players?

54 Go to comments
J
JW 33 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

I think the purpose here is to actually improve them SB. Can’t sign him up? Can’t improve a side.

But that is a bugger because I think he is good enough to add depth, SR or Internationally?



...

54 Go to comments
J
JW 35 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

The idea definitely works, it is when you’re on the edge of collapse you have to ask yourself “is this idea the best?”.

54 Go to comments
M
Mzilikazi 37 minutes ago
Leinster player ratings vs Sale | 2025/26 Investec Champions Cup

Hallion….bit of a wild rough character. In my world growing up in Ulster would have been generally considered likeable. But in some parts might be applied to an unpleasant fellow as well.

21 Go to comments
J
JW 37 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

They only played at the WC, and are eligible again I believe.

54 Go to comments
J
JW 38 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

Were referring to how many to bring home, given that only three overseas players in the squad at any one time doesn’t allow them to pick the best talent (have to bring them home).

The question at the time (last year) was “is this abolished for good or just this year given all the injuries?”, I think they purposefully didn’t answer that to get a better read on what they wanted. Obviously with a home WC that gives a big advantage of turning the situation in their favour.



...

54 Go to comments
J
John 41 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

Coleman is now Tongan at Test level and Hodge is still making his way back from injury I believe.

Petaia’s form is questionable.



...

54 Go to comments
J
John 42 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

He is not playing great at Perpingnan and is headed to Japan. So I am unsure if he should be top of the list.

54 Go to comments
J
John 43 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

My point is that if we sign these people in Super, then we don’t have to use the 3 OS picks. Bypasses the need for that particular debate.

54 Go to comments
J
John 45 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

100% correct

54 Go to comments
J
JS 54 minutes ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

“They are the type of example of the wide pass in the URC game v Edinburgh, where he made the intercept and passed way too early to draw in either of the two backfield defenders”

What are you talking about?



...

159 Go to comments
J
John 1 hour ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

Correct, although Bell and Lenny are not counted in this I believe as they are just on sabaticals. Skelton, Tupou, and Hooper are genuine OS picks. Lolesio could be signed to RA by July so he would not need to be included in this, but if he chooses to stay in Japan and the injury to Skelton, he could be one of three picks.

54 Go to comments
G
Gary C 1 hour ago
‘The All Blacks may not win next year’s World Cup but at least they have been better set up to succeed’

Yes, and that is bringing the excitement we enjoy PB.

68 Go to comments
J
John 1 hour ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

This is totally a possibility and an oversight on my behalf haha but was not my intention.

54 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
‘The All Blacks may not win next year’s World Cup but at least they have been better set up to succeed’

Well my comment was neither in support or anything in regards to Kirk personally but that was the reasoning given for the decision not that it was to win the World Cup but to be on the best position to win the World Cup and that was based on the trajectory of where it was all going and they felt it was off for multiple reasons and they well may be right ..right? so change was done and time will tell.. Razor&co had their shot and for myself there was stuff I liked there was stuff I didn’t but there was a lot of meh stuff out on the paddock meh won’t win a World Cup or a series against the Boks imo

68 Go to comments
T
Two Cents 1 hour ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

But why? What do any of them definitely offer that no one already here doesn't?

The discussion is somewhat moot in any case because it's simply not going to happen.



...

54 Go to comments
Q
Qualify 2 hours ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

No, we can definitely bring some players back. Just not Noah 👍

54 Go to comments
Edition & Time Zone
