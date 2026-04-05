Super Rugby Pacific

Cron explains Zac Lomax call: 'Sorry about that... it's too high of a risk'

Zac Lomax of the Force interacts with fans during the round eight Super Rugby match between Queensland Reds and Western Force at Suncorp Stadium, on April 04, 2026, in Brisbane, Australia. (Photo by Albert Perez/Getty Images)

Zac Lomax’s latest setback has paved the way for a “hell of an introduction” in Fiji for the injury-hit Western Force.

The NRL convert was set to make his professional rugby debut against the Queensland Reds in Brisbane on Saturday, barely a month after his attempt to suit up for the Melbourne Storm was shot down following court proceedings.

Force coach Simon Cron made the call on Thursday night after the Kangaroos and NSW State of Origin winger had only hit “80 per cent” maximum speed at training.

“Sorry about that,” Cron said of the Lomax anti-climax after his side’s season-reviving 42-19 bonus-point upset win over the Reds.

“Maybe a little strain … because he’s a power athlete. If we put him away down an edge, he’s going to sprint and it’s too high of a risk (so) I pulled him.”

Lomax walked from his lucrative Parramatta Eels contract with the intention of joining R360, only for the rebel league to delay its first season.

His subsequent bid to join the Melbourne Storm ended in an out-of-court settlement ahead of a potential NSW Supreme Court hearing last month before he signed with Rugby Australia on a two-year deal.

The Force will remain in Brisbane before flying to Fiji to play the Drua in Lautoka on Saturday.

Cron may not have a choice but to select Lomax, given that both starting wingers Dylan Pietsch (foot) and Darby Lancaster (ankle) failed to finish.

“It’s still in play,” Cron said of Lomax’s potential debut on one of the competition’s toughest trips.

“It’d be a hell of an introduction for him. The Drua … big powerful, strong. So is he, but it’d be a baptism.”

With Lomax watching on, the Force put aside a frustrating month of near misses, moving to 2-5 in a season that’s already featured four losses by 10 points or less.

It was their first win in Brisbane since 2017, their second win from their last 13 games and their third from their last 25 away games.

And it came without Wallabies Jeremy Williams and Carlo Tizzano, while prop Tom Robertson was concussed in the 13th minute.

“It just keeps that fire going inside us,” stand-in captain Nick Champion de Crespigny said.

“We’ve got that belief where we want to go.”

It was the Reds’ second-straight loss – after a four-game winning streak – ahead of a tough stretch of games against the Crusaders, Blues, Brumbies and Chiefs.

“We’ll come back in Monday and have a look at … what we need to get back to,” Captain Fraser McReight said.

“We’ve got some tough games coming up.

“There’s no lack of faith whatsoever; the squad is in a good spot and I feel we just need to restart that engine.”

'You're better than that': Henry Pollock involved in multiple incidents with Castres

Henry Pollock’s rapid rise shows little sign of slowing and, judging by events at cinch Stadium on Friday night, neither does his growing reputation as one of English rugby’s most irritating opponents.

Dalton: 'Some girls like to be screaming and shouting, and that works for them. I'm definitely the opposite'

Mick Cleary: 'Are we about to witness two of the greatest Champions Cup quarter-finals?'

Is Antoine Dupont no longer undroppable?

G
GP 38 minutes ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

Leicester Fainga’anuku has to be in the AB’s. I believe he will be. A rocky start at times for the Crusaders , he has really showed his strength and skills, especially in the last few games.

105 Go to comments
N
Nickers 53 minutes ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

As usual I don’t have much of an idea what you’re talking about. The whole backline and attack was terrible under Razor and got worse by the week. Jordie, along with everyone else in the backline, was used in the worst way possible in what has sadly fallen to the worlds 9th best attack. I am describing something far more like Argentina or the Hurricanes attack, not that sub club level monstrosity of last years All Blacks. Jordie at 13? Sure why not. It makes no sense whatsoever but that seems to be what makes people the most happy for some reason.

118 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

Not by running straight into contact though.

105 Go to comments
J
JW 1 hour ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

Jordie was the lynchpin of the attack last year, passed more than ever (less into contact).

I think you’re both getting confused by the quality and success of said attacks.



...

118 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How 1% of the USA sports rights market could transform rugby

Yeah but what does that 1% take to reach, it’s a throwaway line that shouldn’t be used in this manner.

It’s fine to use it as a figure to show how small world rugby is but there’s no way you can use it to lead towards getting some of that share. Look at it from the other way, he is talking about the potential of rugby in the US to generate TWICE what the global game does. That’s so far into the future, in terms of what it would take to get to, that it’s not even worth thinking about.



...

7 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How 1% of the USA sports rights market could transform rugby

The great thing about it is that it’s rugby’s roots as a fit for everyone team sport where comradery is high that’s been the foundation of its appeal and growth in the country.

I don’t think we have to worry too much about that changing.



...

7 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Northampton Saints player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

And no mention of the fact Manny Iugun matched the best prop in the world??

2 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Northampton Saints player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

Undone by Andrew Brace at the death, obvious sealing off by barf. Still when they come to the gardens in 2 weeks we’ll get revenge.

2 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Was pretty watching Ta’avao have to look over his shoulder back at the ref while he said “not going foward, only sideways” at one scrum call!

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Was good to see that he has a lot of heart for his new team and felt enough to give the ref a serve.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

I think he means Lennox kicked the ball straight into Reimer, they put Tele’a on the scrum when there was no need, Howden got under the ball for the try etc. So many things other than the card culminated in the loss, and most under Landers control, excl the handling.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Yeah the game was tight the whole way, but you can’t expect much with the likes of Millar, Lowe, Lennox as keys in your backline.

15 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Wow, wow, wow, what a brilliant game that was.

Could easily have gone either way but Saints starting XV won their battle but the Bath bench is what edged the contest.



...

100 Go to comments
T
Tah Man Too 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

De Groot was excellent. I thought Ta’avao played well too. That’s a very good front row you’ve got there.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Yeah and it was a different approach too, at least to how they use the ball with TT throwing some massive long passes. Not sure it worked too well but it’s what you want to see, and those close catchs are so key against blitz D’s, you don’t get a good picture in traffic, a few offloads were fairly rusty too though.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Good game last night, enjoyed the refined structure of both sides start. Very heavy on the defensive pressure and a shame the Landers couldn’t catch better and use a few of those opportunities.

Deserved the win with that last try being held up.



...

15 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Drink more beer, it does the same. 🤣🤣🤣

100 Go to comments
J
JW 2 hours ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

People have a big misconception about Kaino that he was some huge Chabal type enforcer, when in fact his size was far more comparable to Flanders than anyone elses. Squire was big by comparison, as a result though he simple tended to use that as his weapon, Kaino had to develope the full kit. Shame he had health issues as he was going to be a good option though.

105 Go to comments
O
Otagoman II 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

He knows the ultimate test this year is in South Africa. Last year the ABs were smashed in the scrum by them. He needs and wants to led the ABs scrum to something better this year.

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Crikey - I think I called that one pretty well but what a fantastic game of rugby that was.

How good were Saints backline? I also thought Pollock was outstanding tonight but Bath’s forwards clawed them out of trouble. 👏👏👏



...

100 Go to comments
