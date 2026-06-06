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United Rugby Championship

Heartbreak for Glasgow as Bulls end their URC dream for another year


EDINBURGH, SCOTLAND - JUNE 06: Bulls' Ruan Nortje (L) and Nizaan Carr celebrate their side's 22-21 victory during a BKT United Rugby Championship Semi-Final match between Glasgow Warriors and Vodacom Bulls at Scottish Gas Murrayfield, on June 06, 2026, in Edinburgh, Scotland. (Photo by Ross Parker/SNS Group via Getty Images)
Comments
1 Comment

Glasgow squandered a 21-3 lead as their United Rugby Championship hopes died with a 22-21 semi-final defeat by the Bulls at Murrayfield.

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The South Africans, who seized control in the second half after being dominated in the opening half hour, will visit either Leinster or Stormers in the final on June 20.

Bulls got the scoreboard up and running with a seventh-minute Handre Pollard penalty but the stand-off was swiftly sent to the sin bin for a deliberate knock-on.

VIDEO

Glasgow took full advantage as captain Kyle Steyn ran in two tries within the space of five minutes on the right, both converted by Dan Lancaster.

Glasgow remained in the ascendancy after Pollard’s return to the fray and they were awarded a penalty try in the 25th minute after Ruan Nortje collapsed the maul. The Bulls lock was sent to the sin bin.

Fixture
United Rugby Championship
Glasgow
21 - 22
Full-time
Bulls
All Stats and Data

The 14-man visitors got themselves back in the game in the 32nd minute when Johan Grobbelaar pushed over from close range after a sustained spell of pressure. Pollard converted to make it 21-10 at the break.

The Bulls stepped up their fightback after the break and got their noses in front through close-range scores from Embrose Papier and Francois Klopper while Glasgow lock Scott Cummings was in the sin bin.

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Pollard missed three penalties in the final quarter but Bulls never looked in danger of letting their one-point lead slip.

Glasgow Warriors: Josh McKay, Kyle Steyn (CAPT), Stafford McDowall, Sione Tuipulotu, Kyle Rowe, Dan Lancaster, George Horne; Patrick Schickerling, Gregor Hiddleston, Zander Fagerson, Scott Cummings, Alex Samuel, Matt Fagerson, Rory Darge, Jack Dempsey

Replacements: Seb Stephen, Rory Sutherland, Sam Talakai, Jare Oguntibeju, Euan Ferrie, Sione Vailanu, Jamie Dobie, Adam Hastings

Vodacom Bulls: Willie le Roux, Kurt-Lee Arendse, Canan Moodie, Harold Vorster, Stravino Jacobs, Handre Pollard, Embrose Papier, Gerhard Steenekamp, Johan Grobbelaar, Francois Klopper, Ruan Vermaak, Ruan Nortje, Marcell Coetzee (CAPT), Elrigh Louw, Cameron Hanekom

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Replacements: Marco van Staden, Jan-Hendrik Wessels, Wilco Louw, Cobus Wiese, Jeandre Rudolph, Zak Burger, Stedman Gans, Nizaam Carr


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Comments

1 Comment
W
WithExtraToast 8 days ago

Those missed kicks from Pollard made the last few minutes much more tense than they needed to be.

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Comments on RugbyPass

J
Johnny Guitar 5 hours ago
Rob Baxter reveals surprising half time message in Chiefs' shock win

How many times have we watched such endings with selfish and stubborn forwards keeping the ball for nothing !? It reminded be Toulon-Stormers amlng the most recent examples

6 Go to comments
P
PMcD 5 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Personally I would have gone for Pollock over Fisilau but otherwise I agree with the rest.

3 Go to comments
R
RhinoRoc 6 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Pollock????????????

3 Go to comments
R
RoyceCoolidge 6 hours ago
Andy Farrell sticks around as uncertainty swirls around Irish rugby

‘For Ireland, nothing sharpens the mind better than a game against England’. Right. So why do Ireland hold the record for losses against England, then?

3 Go to comments
O
Over the sideline 6 hours ago
Dave Rennie and the search for a lucky All Blacks charm at 13

Yes. I think he will make the squad for France but not the 23. SA mid week games are perfect but Italy too I guess.

79 Go to comments
L
LondonAllBlack 7 hours ago
Is Tony Brown's move back to the All Blacks a sign of decreasing coaching talent?

This is very good news for All Black rugby and New Zealand.

21 Go to comments
A
AP 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I haven’t missed watching a Bok / AB test live since I’ve been watching rugby - 35 years. That has involved finding the oddest of expat bolt holes in places like Nigeria and Kazakhstan before streaming was even a thing. Weddings, christenings, you name it I have found a way. I still remember Fitzy smashing his fists into the turf when the AB’s won that last series, and where I was. Thirty years ago - and finally revenge is nigh! Who would’ve thought it.

450 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Sela holds his own but isn’t yet as destructive as Stuart or TdT at scrum time (he’s still got some size to add which is why I think Fasogbon deserves his chance with ENG at present). The other thing they lost was TdTs carry, he powers over from the pick and go, whereas Sela got held up.

Sela will get there but he’s got another 10KG to add on his frame to match them.



...

450 Go to comments
u
unknown 7 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Honourable mentions should go to Slade, Skinner and Varney from the Chiefs and Pollock and Hutchinson from Saints!

3 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Look forward to the discussion - if I was picking an England back row today, I personally would likely play Pepper (6), T Curry (7) and Pollock (8) . . . . But I actually think Borthers preferred back row is T Curry (6), B Curry (7), Earl (8) with Pepper & Pollock off the bench.

It’s a case of playing around with the combinations to find the right balance but Pepper & Pollock do have a very good ability to play off the bench.



...

450 Go to comments
T
Tk 7 hours ago
Vern Cotter opens up on the legacy of his Blues tenure

While clearly not the whole picture, I do feel that the Blues need to recruit a 10 to drive the team. Far too much chopping and changing over the years. ‘24 was notable in that Harry Plummer had significant game time and responsibility, he thrived and the title was won. Then Barrett was coming, Plummer saw the writing on the wall and left. An under performing BB mixed with an erratic Perofeta and very mixed results since.

6 Go to comments
D
DP 8 hours ago
Henry Pollock's positive change of behaviour pleases Phil Dowson

A really talented player , but constantly painting a target on his own back doesn’t serve his team well. ..I get that he capitalizes on the profile he has created. …But rugby is still a team sport ..

2 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

It’s like a world full of nothing but murky swamps P. Mostly upside down swamps 😉

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Hard to say atm P, let’s see how get on v France in the first round of the Nations Champs!

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

👍

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yep I didn’t get to the game eventually but will watch it later today. There was a feeling Exe could cause an upset before the game, and it looks like they showed why. Bath weakned their bench by moving the Tank up to start, sounds like they lost F/R effectiveness with the bench on?

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

See next piece P. There is no reason for Herny to challenge Ben Earl, they can play in the same team! Centre is an ongoing issue because of the uncertainty in what they want the 10 to do - and BJVR won’t be available in time for the Boks….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yes that is the remaining hurdle, and really Ire needs to get to a WC final to hammer home the point.

Agree about the TB signing, I know they’ve kinda passed it off as ‘everyone else will be staying any case’ - but how must Mike Blair be feeling?



...

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yez it has and France particular have recuited heavily from Aussie at age group level and into their academies….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

You’ll be enjoying life in August ans September then!

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